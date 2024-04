Projet d'aménagement d'une cannebergière à Sainte-Anne-de-Sorel - Le BAPE tient un breffage technique pour les médias





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à un breffage technique à l'occasion du début de la période d'information publique sur le projet d'aménagement d'une cannebergière à Sainte-Anne-de-Sorel par Fruits des îles Inc. le mardi 16 avril 2024 à 10 h 30.

Ce breffage portera sur la démarche, le rôle et la mission du BAPE ainsi que sur le déroulement prévu des travaux du BAPE. Il sera suivi d'une période de question.

Date : Le mardi 16 avril 2024 Heure : 10 h 30 Endroit : En direct sur la page Facebook du BAPE

La période d'information publique sur le projet d'aménagement d'une cannebergière à Sainte?Anne-de-Sorel se tient au 10 avril au 10 mai 2024.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

