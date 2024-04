L'adhésion à une coopérative d'épargne et de crédit est un avantage pour l'accession à la propriété, selon Aviso





Une étude révèle que sept membres de coopératives d'épargne et de crédit canadiennes sur dix sont propriétaires?

TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - La plupart des Canadiens conviennent que le fait de posséder une habitation procure un sentiment de stabilité et de sécurité. Toutefois, 85 % d'entre eux croient que le rêve de posséder une habitation était plus facile à réaliser pour les générations précédentes.?

Malgré l'incertitude persistante sur le marché canadien de l'habitation, une nouvelle étude menée par Léger Marketing et commandée par Aviso laisse entrevoir une corrélation entre l'adhésion à une coopérative d'épargne et de crédit et l'accession à la propriété.??

La recherche révèle que sept Canadiens sur dix qui sont membres d'une coopérative d'épargne et de crédit sont propriétaires. Lorsque vient le temps d'acheter une habitation, les membres des coopératives d'épargne et de crédit disposent d'un budget moyen plus élevé que les non-membres, soit 708 000 $ et 634 000 $, respectivement. Les membres des coopératives d'épargne et de crédit sont également beaucoup plus susceptibles de ne pas être d'accord avec le fait qu'épargner en vue d'une mise de fonds représente un défi financier (30 % contre 19 % des non-membres).

De plus, la recherche montre que les membres d'une coopérative d'épargne et de crédit sont plus susceptibles d'avoir un conseiller financier (47 % comparativement à 41 % des non-membres) pour les aider à prendre des décisions financières.

« En tant que partenaire de confiance de presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, ce qui ressort des résultats de recherche, c'est la corrélation positive entre le fait d'être membre d'une coopérative d'épargne et de crédit et le fait de donner aux Canadiens les moyens d'améliorer leur situation financière, notamment en contribuant à faire de l'accession à la propriété une réalité. L'une des façons dont nous pouvons aider les Canadiens à faire un premier pas vers l'accession à la propriété consiste à offrir le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété », a déclaré Wanda Frisk, vice-présidente principale et chef, Gestion de patrimoine des coopératives d'épargne et de crédit à Patrimoine Aviso. « Bâtir des collectivités prospères est une valeur de base des coopératives d'épargne et de crédit, et il est gratifiant de voir que cela se reflète dans la recherche. »?

Source : Rapport de Léger, janvier 2024.?

À propos d'Aviso?

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 125 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur les clients. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI ainsi que les comptes à gestion distincte de notre Programme d'actifs gérés. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.?

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Partenaires des correspondants Aviso est une division de Financière Aviso inc., qui est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Aviso et Patrimoine Aviso sont des marques déposées appartenant à Patrimoine Aviso inc. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Qtrade Investissement direct et Portefeuilles accompagnés Qtrade sont des noms commerciaux et des marques déposées d'Aviso et de ses filiales.

10 avril 2024 à 10:11

