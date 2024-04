La Fiducie nationale du Canada annonce les 12 finalistes du concours "Le Beau Sauvetage"





Les lieux historiques du Canada mettent en lumière notre histoire, notre culture et nos récits, et constituent le fondement de communautés solides. Aujourd'hui, la Fiducie nationale du Canada annonce les 12 finalistes du concours Le Beau Sauvetage, qui donne aux collectivités les moyens d'agir pour sauver les lieux patrimoniaux qui leur tiennent le plus à coeur.

Dans le cadre du concours Le Beau Sauvetage, des défenseurs du patrimoine partout au pays présentent leur projet qui contribuera à protéger, à adapter, à restaurer ou à améliorer les lieux patrimoniaux du Canada - et gagnent un prix en argent pour pouvoir faire de leur projet une réalité.

Les finalistes ont été sélectionnés en fonction de la capacité de l'équipe à sauver leur lieu historique en abordant des questions d'actualité telles que le changement climatique, la diversité et l'inclusion, ainsi que les contributions qu'ils apportent à leurs communautés. Les finalistes ci-dessous feront l'objet d'un vote public qui débutera le 18 avril et s'achèvera le 6 mai. Ils auront la possibilité de gagner jusqu'à 65 000 dollars de prix en espèces repartis entre les gagnants :

Phare de Cape Bear et station Marconi ? Murray Harbour, Î.-P.-É.

Cité-des-Hospitalières ? Montréal, Qc

Maisons de l'île Greenly ? Blanc-Sablon, Qc

LaSalle Theatre ? Kirkland Lake, Ont.

Mon Keang School ? Vancouver, C.-B.

Nanton Grain Elevator ? Nanton, Alb.

Old St. Thomas Church ? Moose Factory, Ont.

Our Lady of Mercy Heritage Church ? Aguathuna, T.-N.-L.

Roxy Theatre ? Coleman, municipalité de Crowsnest Pass, Alb.

St. Andrew's Lodge ? Qualicum Beach, C.-B.

St. John's Centre for the Arts ? Arichat, N.-É.

Welland Central Fire Station ? Welland, Ont.

Grâce au généreux parrainage d'Ecclesiastical Insurance, le gagnant de la première place recevra un prix en espèces de 50 000 dollars, tandis que les gagnants des deuxièmes et troisièmes places recevront respectivement 10 000 et 5 000 dollars.

Les lieux patrimoniaux sont essentiels pour maintenir des communautés durables et créer un sentiment d'appartenance. Le concours « Le Beau Sauvetage » permet aux communautés de mettre en récit les diverses histoires du Canada et contribue à la sauvegarde et à la rénovation de ces sites historiques importants. Grâce à ce concours, combiné à d'autres efforts de préservation, la Fiducie nationale a aidé 932 organismes à but non lucratif oeuvrant dans le domaine du patrimoine à renforcer leurs capacités en matière de collecte de fonds, de planification d'entreprise, de marketing et de tourisme en leur fournissant un encadrement, des outils et des ressources.

« La conservation du patrimoine consiste à répondre aux besoins des communautés d'aujourd'hui et de demain, et pas seulement à préserver quelque chose qui a existé dans le passé. Ces projets mettent en lumière la façon dont le patrimoine peut contribuer à améliorer les communautés en soutenant le développement économique, les rassemblements communautaires, les divertissements et l'éducation. Chacun des projets est mené par un groupe passionné qui se soucie profondément de l'avenir de son lieu historique et de sa communauté, déclare Patricia Kell, directrice générale de la Fiducie nationale. Grâce à ce concours, nous contribuons à prolonger la vie de ces précieux lieux patrimoniaux et à sensibiliser le public aux avantages sociaux, environnementaux, économiques et de bien-être qu'ils génèrent. J'encourage tout le monde à s'impliquer en votant pour le concours Le Beau Sauvetage. »

« Il s'agit d'une façon innovante de sensibiliser le public à l'importance des lieux historiques du Canada, explique David Huebel, président d'Ecclesiastical Insurance. Le concours Le Beau Sauvetage soutiendra un projet méritant et donnera une nouvelle vie à un lieu patrimonial digne d'intérêt dans nos communautés. »

Chaque lieu patrimonial participant organisera une campagne pour encourager sa communauté, ses partisans et ses défenseurs à voter pour son projet. Le vote en ligne débutera le 18 avril à 12 h 00 (HNE) et les membres du public pourront voter une fois par jour à l'adresse www.LeBeauSauvetage.ca. Le vote sera officiellement clos le 6 mai à 19 h 00 (HNE) et le gagnant ainsi que les deux finalistes seront annoncés le 7 mai.

Quelques faits :

Depuis 2015, la Fiducie nationale a versé quelque 13 millions de dollars pour soutenir la conservation des bâtiments historiques et des paysages culturels, ainsi que les opportunités d'emploi dans les sites historiques à travers le pays.

Depuis 2015, les conférences de la Fiducie nationale ont inspiré et informé plus de 5000 personnes par le biais de conversations et sujets à la pointe de l'industrie.

La Fiducie nationale a contribué à sauver et à améliorer les perspectives de 54 lieux menacés ces deux dernières décennies, ce qui a eu un impact sur plus de 17,3 millions de Canadiens à travers 37 régions distinctes au pays.

À propos de la Fiducie nationale du Canada :

La Fiducie nationale du Canada, fondée en 1973, est le principal organisme de bienfaisance national voué à la conservation des lieux historiques du Canada. La Fiducie nationale croit que les lieux du patrimoine et les immeubles anciens font partie intégrante de la solution aux défis qui se posent aux communautés et aux besoins d'aujourd'hui, y compris la résilience climatique, la diversité et l'inclusion, l'identité et le sentiment d'appartenance, et le bien-être des collectivités.

À propos de Ecclesiastical Insurance :

La société Ecclesiastical Insurance est un assureur spécialisé. Elle fournit des solutions d'assurance adaptées et économiques au milieu des arts, de la culture et du patrimoine, y compris aux propriétaires d'immeubles patrimoniaux, musées, galeries, bibliothèques, théâtres, salles de concert, académies des arts de la scène et écoles, entre autres. Grâce à ses connaissances spécialisées et sa compréhension approfondie des risques auxquels les organisations font face, elle a mis au point des solutions d'assurance et d'autres outils, ressources et services à valeur ajoutée pour protéger leurs installations, leurs biens, leur personnel, leurs bénévoles et leurs activités de collecte de fonds.

