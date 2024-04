Lancement de CarbonChain Comply : une évolution majeure dans le reporting carbone SaaS pour les métaux et l'énergie





CarbonChain dévoile une nouvelle solution de reporting des émissions pour la divulgation obligatoire et volontaire, faisant progresser sa plateforme spécialisée de comptabilisation du carbone pour les chaînes d'approvisionnement des matières premières.

LONDRES, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- CarbonChain ? une plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA et offrant aux entreprises une visibilité de bout en bout sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement ? annonce le lancement de CarbonChain Comply, une évolution majeure de la plateforme qui fait passer le reporting carbone à un niveau supérieur de rapidité et de facilité.

CarbonChain Comply offre une solution complète aux entreprises appartenant aux chaînes d'approvisionnement des métaux et de l'énergie qui doivent faire face à des changements réglementaires monumentaux en matière d'émissions de carbone et à une demande croissante de la part des parties prenantes pour une divulgation transparente et précise.

Ce nouveau guichet unique pour le reporting carbone permet aux responsables du développement durable, aux responsables de la conformité et aux directeurs des achats de rationaliser et de satisfaire toutes les demandes d'informations clés, quel que soit le format ou le cadre.

Adam Hearne, PDG et cofondateur de CarbonChain, a déclaré :

« Les fabricants et les négociants sont dépassés par le paysage complexe du reporting carbone, et par les incohérences entre les cadres et les exigences. Les industries confrontées à certains des plus grands défis de la divulgation des émissions de carbone ne savent pas très bien comment et ce qu'elles doivent déclarer.

Nous sommes en train de changer cela. Avec CarbonChain Comply, nos clients sauront exactement ce que l'on attend d'eux et pourront le faire en toute confiance. »

CarbonChain Comply fait partie de la version printemps 2024 du produit de la société basée à Londres et comprend trois mises à jour majeures :

Hub de reporting carbone :

Grâce à un nouveau hub centralisé, les utilisateurs de CarbonChain peuvent générer automatiquement des empreintes carbone de produits et des rapports d'émissions d'entreprises conformes au protocole des gaz à effet de serre (Greenhouse Gas Protocol). Cela inclut les empreintes carbone des entreprises du champ d'application 1 à 3 en utilisant une méthodologie validée indépendamment par SGS . La nouvelle solution rationalisée permet aux entreprises de produire facilement et en toute confiance des rapports pour des réglementations telles que la CSRD de l'UE et la SECR du Royaume-Uni, ainsi que pour des cadres volontaires tels que le CDP.

Conformité CBAM :

CarbonChain Comply présente des fonctionnalités adaptées aux importateurs d'aluminium, d'acier, de fer et d'engrais concernés par le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne (EU CBAM), notamment la validation des déclarations en douane et la génération automatisée de fichiers XML.

Module d'engagement des fournisseurs :

Les utilisateurs de CarbonChain peuvent désormais facilement échanger des données avec leurs fournisseurs pour soutenir le cycle de vie des produits et les calculs d'émissions du champ d'application 3, cruciaux pour la conformité CBAM et les rapports de développement durable plus larges.

Les nouvelles fonctionnalités de reporting de CarbonChain sont alimentées par sa robuste plateforme de comptabilité carbone. Contrairement aux solutions « universelles », CarbonChain est spécialement conçu pour les chaînes d'approvisionnement en énergie et en métaux, et génère une image complète des émissions au niveau de la transaction en utilisant des facteurs d'émission basés sur l'activité.

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de CarbonChain

CarbonChain permet aux entreprises de prendre des décisions soucieuses du climat afin d'accélérer l'adoption d'une économie nette zéro. Sa plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA automatise le suivi des émissions grâce à des données précises et au niveau des actifs pour les chaînes d'approvisionnement à forte intensité de carbone. CarbonChain utilise une méthodologie validée et vérifiée, est un fournisseur de solutions accrédité par le CDP et fier membre de ResponsibleSteel, Aluminium Stewardship Initiative, Minor Metals Trade Association et Aluminium Federation. En 2023, CarbonChain a levé 10 millions de dollars pour soutenir l'expansion continue de sa technologie d'empreinte carbone, en se concentrant principalement sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement et du champ d'application 3. www.carbonchain.com

