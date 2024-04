Voici le V2200Plus : le démarreur et testeur de batterie 2 en 1 de TOPDON





ROCKAWAY, New Jersey, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, fournisseur de solutions de diagnostic à guichet unique, vient d'annoncer le lancement de son V2200Plus, un outil capable de remplir les deux fonctions : démarrer les véhicules en cas d'urgence et identifier l'état de la batterie dans le cadre de l'entretien quotidien.

Avoir une panne de batterie lors d'un déplacement n'est jamais agréable, rarement anticipé et parfois dangereux. Ce n'est pas une exagération : selon Agero, on dénombre 69 millions de pannes de véhicules chaque année aux États-Unis. Les conducteurs réguliers ont toujours un démarreur portable dans leur coffre pour assurer leur sécurité pendant leurs déplacements. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est si leur batterie manque simplement de charge pour démarrer le véhicule ou si elle est déjà endommagée. Parfois, la batterie est innocente et ce sont d'autres parties de la voiture qui épuisent l'énergie.

Dans le passé, les utilisateurs devaient se rendre dans un atelier de réparation pour que des professionnels inspectent la batterie et déterminent si elle devait être remplacée. Désormais, grâce au démarreur et testeur de batterie 2-en-1 V2200Plus, les utilisateurs peuvent vérifier eux-mêmes l'état de leur batterie, ce qui leur permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent en évitant de se rendre inutilement dans un atelier de réparation et de procéder à des remplacements de batterie abusifs.

Imaginez que vous êtes au milieu de nulle part et que votre voiture ne démarre pas. Le service d'assistance routière peut coûter cher, les compagnies d'assurance offrent de l'assistance comme complément d'assurance pour seulement 10 à 20 dollars par an, tandis que les clubs automobiles comme AAA peuvent coûter entre 70 et 150 dollars par an. C'est la panique. Mais ce ne sera plus le cas. Le V2200Plus est là pour vous tirer d'affaire. Avec une seule charge, il peut effectuer jusqu'à 35 démarrages, afin que les utilisateurs ne se retrouvent jamais en panne sur le bord de la route.

Mais le V2200Plus est bien plus qu'un simple démarreur. Connectez-le à l'application pour effectuer des tests détaillés de la batterie avant même de penser à la remplacer. Gardez une longueur d'avance en identifiant les problèmes potentiels et évitez les pannes inattendues. Qu'il s'agisse d'un entretien de routine ou de problèmes de batterie lorsque votre voiture ne démarre pas, la fonction de test de la batterie du V2200Plus est une aide précieuse.

Restez prêt, restez confiant et continuez à vous déplacer avec le V2200Plus à vos côtés.

10 avril 2024 à 07:17

