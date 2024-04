American Express accélère l'amour du sport avec les offres FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2024





Les membres de la carte American Express bénéficient d'un accès rapide à une vaste sélection de billets FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2024 avec des avantages exclusifs sur place, ce qui rend être fan encore mieux lorsque vous êtes avec American Express.

TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - American Express et Formula 1® ont récemment conclu un partenariat pluriannuel, faisant d'American Express le partenaire officiel de paiement de F1® dans les Amériques, qui comprend le GRAND PRIX FORMULE 1 AWS DU CANADA 2024 le 7 juin, 8, 9, 2024 à Montréal. L'accès anticipé à une large sélection de billets d'événements commence aujourd'hui à 10h00 ET.

«Dans le monde entier, la ferveur pour la F1® et la volonté de voyager pour vivre l'expérience d'un Grand Prix épique ne cessent de croître en popularité », a déclaré Vanessa Crooker, vice-présidente de la marque, Partenariats et Avantages Lifestyle chez American Express Canada. «L'une de nos principales priorités est d'offrir un accès et des expériences uniques à nos membres et d'apporter des avantages American Express à la FORMULE 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2024 nous aide à le faire.»

Selon des recherches récentes d'Amex Trendex1 et de l'American Express Travel® 2024 Global Travel Trends Report2, ce testament semble vrai pour de nombreux Canadiens :

En moyenne, près du tiers (29 %) des Canadiens participent à un événement sportif 2 à 3 fois par année 1

Plus de 1 sur 3 (35 %) sont intéressés à voyager spécifiquement pour un événement sportif comme F1® en 2024, l'un des événements sportifs de destination les plus populaires cités par les Canadiens 2

Un tiers (33 %) d'entre eux souhaitent profiter davantage de l'expérience d'un événement sportif et sont susceptibles d'acheter un billet pour un événement sportif en direct qui inclut un accès additionnel exclusif à des choses comme les rencontres, les sièges préférés, l'accès à des salons, etc. en 20241

Les membres de American Express auront un accès anticipé à l'achat à partir d'une sélection de différents billets pour cette course. Notamment :

Début de l'accès anticipé : 10 avril 2024, à 10:00 HE jusqu'au 16 avril 2024, à 23:59 HE

10 avril 2024, à 10:00 HE jusqu'au 16 avril 2024, à 23:59 HE Date de l'événement : Du 7 au 9 juin 2024

Du 7 au 9 juin 2024 Lieu : Circuit Gilles-Villeneuve MC , Montréal (Québec)

Circuit Gilles-Villeneuve , Montréal (Québec) BILLETS DISPONIBLES : Billets de 3 jours : stand 16, 32 ou 24 terrasse CGV Admission Générale T&C : Les billets sont limités. Sous réserve de disponibilité.



Pendant la fin de semaine de la course, les membres de cartes American Express peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires sur place, dont beaucoup restent à dévoiler :

Salon Trackside : Pour les membres de la carte American Express qui souhaitent se rapprocher de l'action, un salon situé sur le côté de la piste offre une vue sur la grille de départ et le podium. Sous réserve de disponibilité.

Pour les membres de la carte American Express qui souhaitent se rapprocher de l'action, un salon situé sur le côté de la piste offre une vue sur la grille de départ et le podium. Sous réserve de disponibilité. Radios Race Amex : Des radios diffusant des commentaires en direct de F1® TV seront distribuées à partir de sites de marque sur le site de la course afin de donner aux membres de Cartes la possibilité de suivre les derniers développements pendant la fin de semaine de la course.

De plus, les membres de Cartes et le public ont accès à la Fan Zone F1®, avec des activations uniques, des opportunités de photos et plus encore.

Pour obtenir d'informations sur la pré-vente de FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2024 pour les membres de cartes American Express, visitez : https://gpcanada.ca/american-express-amex/

MÉTHODOLOGIE AMEX TRENDEX1

Ce sondage Morning Consult a été mené du 6 au 20 décembre 2023, parmi un échantillon de 2001 adultes américains, 1005 adultes australiens, 1000 adultes canadiens et britanniques, 1003 adultes japonais, 1002 adultes mexicains et 772 adultes indiens qui ont au moins un revenu équivalent à 50 000 $ et plus et voyage habituellement au moins une fois par année. Les entrevues ont été menées en ligne. Les résultats de l'enquête complète ont une marge d'erreur de plus ou moins 2 à 4 points de pourcentage. Certaines géographies peuvent être pondérées avec moins de variables selon la disponibilité des données du recensement local.

TENDANCES MONDIALES DES VOYAGES MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE2

Ce sondage a été mené du 31 janvier au 8 février 2024 parmi un échantillon de 2 005 adultes américains, 1 007 adultes australiens, 1 002 adultes canadiens et britanniques, 1 002 adultes japonais, 1 006 adultes mexicains et 1 005 adultes indiens qui ont au moins un revenue équivalent à 50 000 $ et plus et voyage au moins une fois par an. Les entrevues ont été menées en ligne. Les résultats de l'enquête complète ont une marge d'erreur de plus ou moins 2 à 4 points de pourcentage. Certaines géographies peuvent être pondérées avec moins de variables selon la disponibilité des données du recensement local.

