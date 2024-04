/R E P R I S E -- Avis aux médias - TABLES DE RÉFLEXION SUR L'AVENIR DE LA FORÊT - Rencontre nationale/





QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la démarche intitulée « Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt », la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à la Rencontre nationale de réflexion sur l'avenir de la forêt, qui se déroulera le 11 avril prochain. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Daniel Bernard, sera aussi présent pour l'occasion.

Regroupant plus de 40 partenaires nationaux concernés par la forêt, cet événement sera un moment privilégié pour revenir sur les propos recueillis lors des tables régionales et, surtout, approfondir certaines pistes de solution identifiées par les différents intervenants et intervenantes au cours de l'exercice de consultation.

Date : Le 11 avril 2024



Heure : 8 h 30 à 15 h 45



Lieu : Québec (Capitale-Nationale)

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Pour assister en personne à la Rencontre nationale, à titre d'observateurs seulement, les journalistes doivent obligatoirement s'inscrire au préalable en écrivant à [email protected]. Il faudra indiquer votre nom ainsi que le média représenté et préciser la région. Le lieu exact de l'événement sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'activité.

La Rencontre nationale sera aussi diffusée en direct sur la plateforme Zoom. Les journalistes doivent alors s'accréditer avant le mercredi 10 avril, 16 h 30, à l'adresse suivante afin de recevoir les instructions de connexion : [email protected]. Au moment de votre connexion, veuillez inscrire votre nom et le nom du média que vous représentez. Le microphone et la caméra des journalistes ne seront pas activés pendant la rencontre.

