L'ÉTS dévoile les lauréat(e)s de la toute 1re édition de son programme de résidence artistique





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) est très heureuse de dévoiler que l'artiste Simon Laroche et le duo d'artistes Elisabeth Picard et Ghislain Brodeur ont été sélectionnés pour prendre part à la toute première édition de son Programme de résidence artistique alliant technologie, science et arts.

Cette initiative, rendue possible dans le cadre du Programme d'intégration des arts et de la culture (PIAC) de l'ÉTS, vise à favoriser les maillages et susciter des collaborations inédites entre la communauté artistique et la communauté de recherche de l'ÉTS. Les artistes auront l'opportunité de collaborer avec les chercheurs de l'École et de bénéficier de l'accès à ses installations et équipements technologiques de pointe.

Une résidence artistique unique

D'avril à décembre 2024, les artistes seront accueillis sur le campus de l'École et auront l'opportunité d'enrichir leur démarche en explorant de nouvelles possibilités techniques, en développant leurs compétences et en favorisant les échanges transdisciplinaires. En collaborant avec les chercheurs de l'ÉTS et la communauté étudiante, les artistes bénéficieront d'une expertise technique et scientifique unique pour enrichir leurs projets. De plus, cette collaboration est l'occasion pour les chercheurs de s'exposer à des problématiques nouvelles et de repousser les limites de leurs recherches créatives. L'ÉTS octroie donc un cachet de 15?000 $ et des frais de production pouvant aller jusqu'à 5000 $ à chacun des récipiendaires.

Citations

«?Nous sommes fiers d'annoncer les lauréat(e)s de la première édition du Programme de résidence artistique à l'ÉTS. En unissant nos forces avec des artistes talentueux, nous ouvrons de nouvelles avenues pour l'exploration transdisciplinaire et nous élargissons les horizons de la pensée critique et de l'expression artistique. Cette résidence incarne notre vision d'une école qui transcende les frontières traditionnelles et qui prépare notre communauté étudiante à relever les défis complexes de demain?».

François Gagnon, directeur général et chef de la direction, ÉTS

«?Le secteur des arts technologiques est en forte croissance au Québec et l'ÉTS peut assurément y apporter sa touche unique. Depuis quelques années, nous travaillons à créer des ponts avec les industries créatives afin de stimuler la recherche et développer de nouvelles formes de collaboration. Les nouvelles résidences artistiques sont un grand pas en ce sens et s'inscrivent dans le Programme d'intégration des arts et de la culture (PIAC) de l'ÉTS.?»

Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel, ÉTS

«?Les ingénieur(e)s doivent constamment faire preuve de créativité pour résoudre des problèmes complexes. Collaborer avec des artistes permettra aux chercheurs de l'ÉTS de concrétiser et de mettre en pratique leurs expertises, mais représente avant tout une opportunité inédite d'aborder le processus créatif sous de nouveaux angles.?»

Ghyslain Gagnon, doyen de la recherche, ÉTS

«?Il y a un réel enjeu d'accessibilité aux technologies et aux équipements de pointe pour les artistes. Cette résidence sera l'occasion pour les artistes de bénéficier d'une expertise scientifique et technique pour élever leur projet, outrepasser certaines limites et réaliser leurs ambitions artistiques. Il s'agit d'une opportunité unique pour les chercheurs et les artistes de transcender les frontières disciplinaires. De riches dialogues et échanges en émergeront certainement.?»

Robert Lepage, metteur en scène et directeur artistique pour Ex Machina et Le Diamant

«?C'est avec grand enthousiasme que nous entamons notre participation à cette première résidence artistique de l'ÉTS afin de collaborer avec M. Bora Ung. Nous sommes privilégiés d'avoir accès à un tel soutien permettant de développer encore plus notre expertise en arts visuels et installations numériques par le biais de l'utilisation de la fibre optique. C'est aussi pour nous deux une importante reconnaissance résultant de notre passion pour l'ingéniosité et l'innovation qui stimulent notre création.?»

Elisabeth Picard et Ghislain Brodeur, artistes

«?Je suis vraiment emballé à l'idée de pouvoir collaborer avec David Labbé et son équipe de recherche. Avoir la possibilité de travailler sur un nouveau projet, à l'ÉTS, est une très belle opportunité d'avoir accès à de nouveaux équipements, des savoirs de pointe et une nouvelle communauté pour avancer dans mes recherches artistiques. »

Simon Laroche, artiste

«?Je suis très enthousiaste à l'idée de collaborer avec Simon. Sa résidence permettra d'élargir notre champ d'application et d'enrichir nos travaux actuels avec de nouvelles perspectives. J'attends avec impatience les découvertes créatives qui émergeront de cette collaboration.?»

David Labbé, professeur et chercheur au département de génie logiciel et des technologies de l'information de l'ÉTS

«?Je suis bien heureux de collaborer avec Elisabeth et Ghislain. La résidence permettra d'explorer de nouvelles applications des guides d'ondes et fibres optiques développés au labo, et d'enrichir les discussions et idées en recherche. »

Bora Ung, professeur au département de génie électrique de l'ÉTS et titulaire de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur les dispositifs photoniques multimatériels et multifonctionnels.

Des projets artistiques prometteurs

Les artistes prenant part à cette première édition ont été sélectionnés à l'issue d'un Appel à propositions ouvert à toutes les disciplines artistiques. Le jury composé de Robert Lepage, metteur en scène et directeur artistique pour Ex Machina et Le Diamant, Véronique Paradis, directrice de l'innovation et de la formation à la SAT, Sylvie Lacerte, historienne de l'art et commissaire indépendante, Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS et de représentants de l'ÉTS, a eu pour tâche d'étudier les 47 dossiers de candidatures reçus et de déterminer les récipiendaires de l'édition 2024.

C'est avec un désir d'innover et de poursuivre leurs recherches en sculpture cinétique et numérique que le duo d'artistes, composé d'Elisabeth Picard et de Ghislain Brodeur, entrevoit son passage à l'ÉTS. Pour ce faire, le duo bénéficiera du soutien et de l'expertise du chercheur Bora Ung, professeur au département de génie électrique, spécialiste dans le design de fibres et de capteurs optiques utilisés, entre autres, pour la communication et dans les domaines de la santé et de l'environnement. Professeur Ung est titulaire de la Chaire de recherche en génie Marcelle-Gauvreau sur les dispositifs photoniques multimatériels et multifonctionnels.

Simon Laroche explore les frontières entre l'art, la technologie et la performance, interrogeant l'hybridation des systèmes artificiels, biologiques et sociaux. Son travail critique et expérimental remet en question l'impact de la technologie sur la construction des réalités sociales et psychologiques. À l'ÉTS, il poursuivra cette exploration à travers une oeuvre performative en robotique, avec la collaboration de la chorégraphe Liliane Moussa. Ce projet bénéficiera du soutien du chercheur David Labbé, spécialiste en génie logiciel et technologies de l'information, dont les recherches s'articulent autour de la capture du mouvement, de la réalité virtuelle et de la biomécanique sportive.

Découvrez les portraits des artistes récipiendaires de la résidence artistique de l'ÉTS 2024

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international?; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

Renseignements :

Sophie Dubuc

Services des affaires publiques et des relations gouvernementales, ÉTS

SOURCE École de technologie supérieure

10 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :