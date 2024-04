Alors que le dépôt du budget fédéral approche, la population canadienne veut que l'argent pour la santé soit utilisé à bon escient, et c'est ce dont elle a besoin, selon l'AMC





OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le budget fédéral de 2024 sera bientôt déposé et, alors que nous attendons des nouvelles sur les priorités d'investissement du gouvernement, le système de santé subit toujours des pressions sans précédent. Des investissements soutenus et ciblés visant à stabiliser et à rebâtir nos systèmes de santé seront requis au cours des prochaines années. Un plan exhaustif, avec des responsabilités claires, permettra une transformation significative.

Nous pressons tous les ordres de gouvernement de faire en sorte que les investissements dans le système de santé soient optimisés pour combler les lacunes restantes afin de soutenir la santé et le bien-être de la population canadienne. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent faire un effort conjoint, constructif et ciblé pour apporter un changement significatif à la façon dont les soins sont planifiés et prodigués, partout au pays. Il est temps de travailler de manière transparente et responsable pour que la population puisse recevoir des soins quand et où elle en a besoin.

L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de voir que l'ensemble des provinces et des territoires ont signé des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral, qui comprennent des mesures de responsabilisation et des indicateurs de la modernisation des données de santé. Nous applaudissons les efforts déployés par certaines provinces pour augmenter la mobilité des effectifs de la santé, réduire le fardeau administratif et créer des modèles de soins en équipe.

Malheureusement, les mêmes défis majeurs demeurent :

plus de six millions de personnes au pays n'ont pas de médecin de famille ou de prestataire de soins primaires attitré(e);

les temps d'attente pour les interventions chirurgicales et les traitements diagnostiques et vitaux sont toujours aussi longs;

les services d'urgence, partout au pays, fonctionnent régulièrement bien au-delà de leur capacité et les hôpitaux dépassent largement les taux d'occupation maximaux.

Ces défis existent dans chaque province et chaque territoire au Canada. Des années de négligence nous ont menés où nous sommes aujourd'hui, et les solutions ne peuvent être mises en oeuvre du jour au lendemain. Nous ne pourrons pas relever ces défis de façon isolée. Une collaboration est nécessaire.

Il existe de nombreuses solutions à la crise des soins de santé au Canada : investir dans les soins en équipe, instaurer un permis d'exercice pancanadien pour les médecins, réduire le fardeau administratif, augmenter les soins virtuels, accélérer la formation et l'octroi de permis d'exercice pour les titulaires de diplômes internationaux en médecine, et élaborer une stratégie nationale sur les ressources humaines de la santé. L'AMC et d'autres organisations médicales continuent à présenter des solutions concrètes à la crise actuelle et sont là pour apporter leur aide.

Nous savons ce qui doit être fait.

Nous avons besoin d'action, maintenant.

Kathleen Ross, M.D., M. Sc., MCMF

Présidente de l'AMC

