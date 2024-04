Nuvei obtient un permis Major Payment Institution à Singapour pour accélérer sa croissance dans la région de l'Asie-Pacifique





Le nouveau permis étend la présence mondiale de Nuvei et permet aux clients de la région de profiter de services supplémentaires

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui que son entité de Singapour, Nuvei Singapore Pte Ltd, a obtenu un permis Major Payment Institution (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour.

Ce nouveau permis permet à Nuvei d'exploiter trois types de services de paiement à Singapour, y compris le service de transfert de fonds à l'échelle locale, le service de transfert de fonds transfrontalier et le service d'acquisition de comptes de commerçants. Les entreprises de Singapour profitent maintenant de la technologie agile de pointe de Nuvei, conçue pour accélérer leur croissance, ainsi que de la portée mondiale et de l'expertise de Nuvei au sein des marchés locaux de l'Asie-Pacifique (APAC).

La plateforme de paiement de Nuvei permet aux entreprises d'optimiser leurs coûts d'exploitation et d'augmenter les taux de conversion en consolidant leurs solutions de paiement, en optimisant l'acceptation des paiements, en réduisant les risques au minimum et en améliorant l'expérience de paiement des consommateurs.

« L'obtention de ce permis Major Payment Institution est une autre étape importante alors que nous poursuivons notre croissance dans la région de l'Asie-Pacifique », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Ce permis améliore notre offre de services aux clients de Singapour en nous permettant d'offrir des solutions de paiement supplémentaires, y compris des transferts de fonds internationaux par paiement direct par carte. Il confirme également notre engagement inébranlable à optimiser l'expérience de paiement pour les entreprises et les consommateurs de cette région très importante. »

Le permis MPI complète l'expansion de Nuvei dans la région de l'Asie-Pacifique, y compris le lancement de capacités directes d'émission de cartes directes en Australie et sa croissance continue en Chine .

Cette annonce fait suite au lancement récent par Nuvei de capacités de paiement quasi instantané pour les entreprises de Singapour grâce à son partenariat avec Mastercard Sendtm . Par l'entremise de ce partenariat stratégique avec Mastercard, Nuvei peut maintenant permettre aux entreprises de traiter rapidement des paiements transfrontaliers à plus de 1,5 milliard de cartes de débit, cartes de crédit et cartes prépayées Mastercard à l'échelle mondiale.

Nuvei continue d'investir dans le renforcement de sa présence dans la région de l'Asie-Pacifique pour soutenir les entreprises qui cherchent à prendre de l'expansion à l'échelle locale et transfrontalière. La plateforme de paiement modulaire de la société permet aux clients de se connecter en toute sécurité aux clients de plus de 200 marchés dans le monde grâce à une seule intégration, en acceptant 680 modes de paiement alternatifs et en offrant des capacités d'acquisition dans plus de 50 marchés.

