Le groupe BWI et thyssenkrupp Steering s'associent dans les systèmes de freinage électromécanique (EMB) pour diriger la technologie mondiale de châssis by-wire





BWI et thyssenkrupp établiront un partenariat à long terme pour développer la technologie de pointe X-by-wire pour les châssis.

Les systèmes EMB développés conjointement permettront des capacités de conduite autonome de niveau 3 et plus.

Le début de la production et les ventes mondiales du nouveau système EMB sont prévus pour 2026.

Les essais dynamiques de prototypes EMB de troisième génération ont suscité un intérêt considérable de la part de plusieurs constructeurs automobiles.

BUDAPEST, Hongrie, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe BWI, un des principaux fournisseurs mondiaux de châssis automobiles intelligents de niveau 1, et thyssenkrupp Steering, un partenaire automobile mondial de premier rang pour les solutions de direction ont signé un contrat pour le développement et la fabrication d'une technologie révolutionnaire de freinage électromécanique (EMB). Cette collaboration vise à faire progresser les capacités de freinage de conduite autonome de niveau 3 et plus.

La coopération à long terme ouvrira la voie à d'autres collaborations sur les châssis by-wire. Les synergies techniques favoriseront l'avenir des systèmes de châssis X-by-wire et permettront de passer de la conduite assistée à la conduite autonome en améliorant la sécurité, le confort et l'efficacité.

George Chang, PDG du groupe BWI, et Patrick Vith, PDG de thyssenkrupp Steering, ont officialisé l'accord à Budapest, en Hongrie, le 9 avril. Des cadres des deux entreprises étaient présents à la cérémonie de signature.

« Chez BWI, nous sommes enthousiasmés par l'avenir des châssis by-wire, a déclaré George Chang, PDG du groupe BWI. Nous sommes heureux de collaborer avec thyssenkrupp Steering sur cette technologie vraiment innovante, en tirant parti de notre expertise dans les systèmes de freinage depuis 1934 et de notre héritage centenaire en matière d'innovation technologique des châssis, afin de faire progresse l'industrie. »

« Ensemble, nous voulons contribuer à la prochaine génération de systèmes de châssis et établir des normes de sécurité, de performance et de durabilité, a déclaré Patrick Vith, PDG de thyssenkrupp Steering. Nos nombreuses années d'expérience en tant que fournisseur majeur dans le secteur de la conduite nous seront très utiles. »

Dans le cadre de cet accord, le groupe BWI et thyssenkrupp Steering mettront à profit leurs forces et leurs expertises dans les systèmes et logiciels critiques pour la sécurité afin de renforcer leur collaboration. Les deux sociétés accéléreront le développement conjoint des systèmes EMB en tant qu'élément important des futures solutions de commande des mouvements des véhicules (VMC).

Le groupe BWI apporte plus d'un siècle d'histoire et d'expérience en R&D et en production dans le développement du nouveau produit EMB, notamment son expertise dans le domaine des systèmes de freinage et de suspension. Il compte plus de 50 clients dans le monde. La société tire également parti de son expérience antérieure avec les systèmes EMB comme Delphi dans les années 2000.

thyssenkrupp Steering développe la technologie de direction by-wire depuis de nombreuses années. La société apporte une connaissance approfondie des nouvelles architectures et des nouveaux logiciels électriques/électroniques (E/E), ainsi que sa compétence dans les systèmes de freinage électromécanique dérivés de la technologie de direction.

Karsten Kroos, PDG de thyssenkrupp Automotive Technology a déclaré : « Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous visons à développer des composants compétitifs pour les systèmes de châssis modernes destinés à l'industrie automobile mondiale de manière agile, innovante et rentable. Nous mettons l'accent sur les synergies en matière de technologie et de coûts. »

Doug Carson, directeur technique du groupe BWI a déclaré : « Nous avons de fortes attentes vis-à-vis de ce partenariat stratégique avec thyssenkrupp. Ensemble, notre expertise en matière de freinage by-wire permettra de réaliser des percées technologiques qui répondent aux normes mondiales et favoriseront l'adoption du système de freinage électromécanique en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. »

La R&D de l'EMB se déroulera dans les centres de R&D mondiaux du groupe BWI situés en Italie, en Pologne, aux États-Unis et en Chine, ainsi que dans son centre de logiciels de Shanghai. Les centres techniques de thyssenkrupp en Hongrie et au Liechtenstein joueront également des rôles importants.

Technologie EMB pionnière entièrement à sec

Le système EMB développé conjointement est une offre de premier plan qui complète les portefeuilles de châssis contrôlés des deux sociétés. Les deux entreprises développent actuellement la troisième génération d'EMB, une technologie révolutionnaire qui répond au besoin de simplifier l'assemblage des véhicules tout en offrant une redondance de freinage pour les technologies de conduite autonome de niveau 3 et plus.

Doté d'une conception à double moteur, d'un emballage efficace et d'une redondance innovante, le nouvel étrier de frein électromécanique assure sécurité et fiabilité. Sa vitesse de réaction jusqu'au temps de blocage des roues (TTL) est presque deux fois plus rapide que les systèmes modernes de freins à disque humides One-Box. En outre, il permet une récupération complète de l'énergie de freinage et répond pleinement aux besoins électriques et intelligents des systèmes de freinage des véhicules intelligents.

L'EMB est une technologie de freinage visionnaire qui élimine le besoin de liquide de frein tout en offrant un contrôle précis sans aucune traînée. Il deviendra la solution définitive pour la future technologie de freinage by-wire, en remplaçant les étriers hydrauliques actuels et les systèmes d'actionnement/modulation de freinage One-Box et Two-Box qui les accompagnent.

Production mondialisée prévue en 2026

À l'avenir, le projet prévoit d'établir des lignes de production automatisées de pointe d'ici 2025. La production et la livraison des produits devraient commencer en 2026. Les installations de production automatisées avancées du groupe BWI dans le monde entier coordonneront et accéléreront la production de masse des systèmes EMB, garantissant que cette technologie révolutionnaire sera disponible pour un large éventail de constructeurs automobiles dans le monde entier.

En tirant parti des neuf installations de fabrication du groupe BWI et des nombreux centres d'essais répartis dans les principaux centres automobiles d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, cette coopération concernant les systèmes EMB garantit une production efficace et une distribution généralisée. Ces produits étant conçus pour les marchés mondiaux, ils seront fabriqués selon des normes élevées pour répondre aux diverses demandes et exigences locales.

Forte croissance du marché en perspective

La technologie EMB est en train de devenir la priorité des principaux constructeurs automobiles et représente une évolution révolutionnaire pour les systèmes de châssis automobiles et les exigences futures en matière de systèmes d'entraînement de propulsion, d'électrification, de performances et de durabilité.

Le système d'étriers EMB développé conjointement a fait l'objet d'essais dynamiques en Suède, aux États-Unis et en Chine. Des réactions enthousiastes et des intérêts ainsi que des intentions de coopération ont été obtenus avec les principaux constructeurs automobiles des trois continents.

Une prévision industrielle prévoit que les étriers EMB représenteront 13 % du marché mondial du freinage d'ici 2035.

