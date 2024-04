Infortrend présente le stockage flash hybride U.2 NVMe le plus performant, conçu pour les applications HPC et d'IA





TAIPEI, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), fournisseur de solutions de stockage d'entreprise, annonce la sortie de la série de stockage unifié flash hybride EonStor GS 5000U U.2 NVMe, spécialement conçue pour accélérer la mise en oeuvre des applications d'IA, d'apprentissage automatique (ML) et de calcul à haute performance (HPC).

EonStor GS 5024UE , le premier modèle de la série de stockage flash hybride EonStor GS 5000U U.2 NVMe, propose plusieurs améliorations importantes afin de permettre des gains de performance ultimes pour les applications d'IA et de HPC. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées comprennent le processeur Intel® Xeon® de 5e génération, PCIe 5.0 et NVMe-oF, permettant au GS 5024UE de doubler les performances de débit par rapport au modèle précédent le plus performant. Combiné à 100 GbE, le GS 5024UE atteint un débit impressionnant de 50 GB/s et 1,3 M IOPS avec une faible latence de 0,3 millisecondes. Toutes ces avancées font du GS 5024UE le choix idéal pour les applications contemporaines d'IA et de HPC nécessitant un stockage avec des performances exceptionnelles et une faible latence pour les charges de travail de traitement d'ensembles de données étendues avec accès simultané aux données aléatoires et séquentielles.

L'EonStor GS 5024UE offre une capacité de stockage de plus de 700 To dans un design compact 2U à 24 ports. La solution peut suivre le rythme de croissance des données des projets achevés avec 20 Po de stockage hybride obtenu en connectant des disques durs SAS JBOD. Grâce à des algorithmes intelligents intégrés, le GS 5024UE prolonge la durée de vie des disques SSD et protège contre la perte de données en évitant les défaillances de plusieurs disques SSD.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'élargissement de notre portefeuille de stockage avec EonStor GS 5024UE qui fournit des performances de premier plan pour les charges de travail HPC, IA et ML qui nécessitent un traitement en temps réel, aidant ainsi les entreprises à atteindre rapidement les résultats commerciaux souhaités », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Infortrend présentera l'EonStor GS 5024UE sur le stand #SL9133 au NAB Show , du 14 au 17 avril, à Las Vegas.

En savoir plus sur EonStor GS 5000UE et le solutions HPC

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

10 avril 2024 à 03:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :