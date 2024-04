Philips SpeechLive intègre la reconnaissance vocale Dragon de Nuance : La précision de la documentation pour les professionnels du droit atteint de nouveaux sommets





Philips Dictation, une entité Speech Processing Solutions, leader mondial de l'innovation en matière de technologie vocale, a annoncé la dernière innovation de sa solution professionnelle de dictée et de transcription basée dans le cloud, Philips SpeechLive. Cette amélioration intègre la reconnaissance vocale de Nuance Dragon. Cette intégration offre un flux de travail de dictée plus avancé, ce qui permet aux professionnels du droit du monde entier d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité.

Dotée d'une reconnaissance vocale de haute précision alimentée par l'IA, cette dernière version de SpeechLive apprend en permanence pour une précision inégalée. Elle permet aux avocats, dont le temps est précieux, de produire à la voix des documents toujours plus fidèles à leurs paroles, ayant pour conséquence de significativement améliorer leur productivité documentaire. Par ailleurs, les avocats peuvent choisir de déléguer la phase de relecture, correction et mise en page à leurs assistants qui accèdent au document ainsi qu'au fichier audio associé. Cela permet aux avocats de se concentrer sur des taches à plus forte valeur ajoutée, tout en soulageant la charge administrative de leurs assistants.

Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions, souligne l'importance de ce partenariat : " L'intégration de Nuance Dragon dans Philips SpeechLive constitue une avancée significative pour les professionnels du droit. En associant la reconnaissance vocale haut de gamme basée sur l'IA à la meilleure plate-forme de dictée de sa catégorie, nous permettons aux professionnels du droit de bénéficier du meilleur des deux mondes. Cette combinaison unique rationalisera leur flux de travail et leur permettra d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de précision dans leur processus de création de documents."

Les principaux avantages pour les professionnels du droit sont les suivants

Vocabulaire personnalisé : Adaptez votre profil vocal pour rationaliser le flux de travail et améliorer l'efficacité, en éliminant les corrections répétitives.

Adaptez votre profil vocal pour rationaliser le flux de travail et améliorer l'efficacité, en éliminant les corrections répétitives. Reconnaissance vocale évolutive : L'apprentissage adaptatif de Nuance Dragon optimise la précision de la transcription en s'adaptant aux habitudes de dictée de chacun.

Flexibilité : Choisissez de dicter avec le matériel de votre choix, SpeechLive est compatible avec la plupart des dictaphones et microphones du marché.

Choisissez de dicter avec le matériel de votre choix, SpeechLive est compatible avec la plupart des dictaphones et microphones du marché. Mobilité améliorée : Accédez à SpeechLive sur tous les appareils pour un travail flexible, y compris les PC et les smartphones, facilitant ainsi le travail depuis n'importe quel endroit.

Reconnaissance vocale en temps réel avec Dragon Bar : Dictez directement dans vos applications préférées, telles que des documents Word ou dans votre logiciel de gestion, pour simplifier le processus de documentation.

Dictez directement dans vos applications préférées, telles que des documents Word ou dans votre logiciel de gestion, pour simplifier le processus de documentation. Sécurité des données : Philips SpeechLive donne la priorité à la sécurité des données, avec des serveurs situés dans cinq régions du monde et des fonctions telles que l'authentification multifactorielle et l'authentification unique.

Dans la profession juridique, une communication efficace nécessite de s'appuyer sur une reconnaissance vocale précise ainsi que sur un système de flux de travail parfaitement intégré.

La polyvalence et la commodité de la plate-forme Philips SpeechLive répondent aux enjeux des professionnels du droit. Cette plate-forme de dictée et de transcription tout-en-un permet aux professionnels pressés par le temps et aux entreprises très sollicitées de gagner du temps et de l'argent en automatisant le processus de documentation entre les auteurs et les transcripteurs, tout en leur permettant de travailler de manière flexible, où qu'ils se trouvent.

Des démonstrations gratuites de Philips SpeechLive avec l'intégration de Nuance Dragon sont disponibles sur le site www.speechlive.com/dragon-speech-recognition.

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société internationale de technologie et un leader mondial des solutions de dictée. Plus de quatre millions d'utilisateurs dans le monde travaillent avec les solutions de reconnaissance vocale développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels de travail en ligne et pour ordinateur de bureau ainsi que des appareils de dictée. Ces solutions intelligentes font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur leurs tâches principales, rendant ainsi leur travail plus efficace, plus orienté client et plus rentable. SPS, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu'un réseau de plus de 1000 partenaires de distribution et d'exécution dans le monde entier.

