Life Fitness Demos Symbiotm, une gamme d'équipements de cardio primée dotée d'une biomécanique nouvelle génération, représentera l'industrie internationale du fitness au salon FIBO 2024

ROSEMONT, Illinois, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Life Fitness, leader mondial des équipements de fitness à usage commercial, dévoilera une nouvelle génération de produits innovants dans les domaines du cardio, de la musculation et du numérique lors du salon FIBO Global Fitness 2024 qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, du 11 au 14 avril.

Les dernières innovations de Life Fitness s'appuient sur l'expérience de la société en tant que pierre angulaire des salles de sport et des installations de fitness dans le monde entier. Plus particulièrement, c'est Symbiotm, la première gamme cardio ultra haute qualité unique en son genre, qui sera exposée aux plus de 110 000 visiteurs présents au salon FIBO. Cette collection de quatre machines a récemment fait ses débuts au IHRSA Convention & Trade Show 2024, à Los Angeles.

« Cela fait plus de 55 ans que Life Fitness se passionne pour l'innovation en matière de conditionnement physique. Au salon FIBO, les visiteurs verront cette passion prendre vie sur notre stand au travers de nos produits et de nos employés », a déclaré Jim Pisani, PDG de Life Fitness. « Grâce à notre collection de solutions de cardio, de musculation et numériques, nous permettrons aux sportifs de tous niveaux de s'entraîner de façon inspirante et immersive. L'esprit de collaboration de notre équipe nous permet de nous associer à nos clients pour créer des expériences engageantes pour les membres et les aider à transformer leur entreprise. Nous sommes impatients de tisser des liens avec nos clients et de nouer de nouvelles relations au salon FIBO 2024. »

Les points forts du portefeuille de produits d'entraînement au cardio

La série de produits Symbio combine une biomécanique avancée, un design luxueux et réfléchi, et des expériences immersives personnalisées pour créer l'expérience de fitness multisensorielle ultime. L'ingénierie méticuleuse de Symbio s'harmonise parfaitement avec la polyvalence du corps humain pour créer des séances d'entraînement aussi uniques que les personnes utilisant les machines. Symbio est un catalyseur non seulement pour l'innovation au sein de Life Fitness, mais aussi pour le marché du cardio en général.

« Chez Life Fitness, notre équipe se réjouit à l'idée d'amener Symbio au salon FIBO 2024, qui est l'un des plus grands rassemblements internationaux de professionnels et d'amateurs de fitness », a déclaré Dan Wille, chef de produit pour Life Fitness. « Avec Symbio, nous apportons une énergie et une innovation inédites dans le domaine du cardio. Nous avons consacré d'innombrables heures de recherche sur l'impact sur la force, l'engagement musculaire, la consommation maximale d'oxygène (VO2 max), l'ergonomie et la façon dont le corps interagit avec les nouvelles technologies et expériences, pour développer cette ligne d'équipement révolutionnaire qui est une véritable manifestation de l'harmonie entre le corps et la machine. Cette collection permet aux utilisateurs de tous les niveaux de profiter d'expériences d'entraînement multisensorielles personnalisées. »

La collection Symbio reçoit d'ores et déjà des éloges au niveau international. Le Symbio Runnertm a été récompensé par le prix Red Dot dans le cadre du Red Dot Award : Product Design 2024, l'un des plus grands concours de design au monde. Le label Red Dot est un gage de qualité très recherché et la preuve d'un bon design, et Life Fitness est heureuse de recevoir cette distinction pour son Symbio Runner.

« Nous sommes honorés d'apprendre que le Symbio Runner a reçu le prix Red Dot du design de produit. Ce prix souligne non seulement l'esthétique magnifique du Runner, mais aussi ses caractéristiques innovantes qui rehaussent l'expérience d'entraînement », a déclaré Paul Taylor, directeur de la conception de produits pour Life Fitness, qui a dirigé le processus de conception du Symbio. « Notre équipe de développement de nouveaux produits a intégré des années de recherche concernant les besoins non satisfaits des utilisateurs, la biomécanique avancée, les perspectives de design globales et les matériaux de qualité supérieure pour concevoir l'ensemble de la ligne Symbio, et nous sommes ravis d'être récompensés par le prix Red Dot du design. »

La série de produits Symbio comprend les machines suivantes, que l'équipe de Life Fitness vous invite à découvrir au salon FIBO dans le Hall 6, aux stands 6A53 et 6C54, du 11 au 14 avril :

Le tapis roulant Symbio Runnertm , doté de la technologie Adaptive Flex Deck® qui permet aux utilisateurs de choisir leur surface favorite et son degré de fermeté en simulant des terrains réels, atténuant ainsi le risque de blessure.

, doté de la technologie Adaptive Flex Deck® qui permet aux utilisateurs de choisir leur surface favorite et son degré de fermeté en simulant des terrains réels, atténuant ainsi le risque de blessure. Le Symbiotm Incline Elliptical , un vélo elliptique doté d'un mécanisme d'inclinaison en instance de brevet, qui crée une ellipse imitant le mouvement de course naturel du corps.

, un vélo elliptique doté d'un mécanisme d'inclinaison en instance de brevet, qui crée une ellipse imitant le mouvement de course naturel du corps. Le Symbio SwitchCycletm , qui fonctionne comme un vélo droit 2-en-1 avec la possibilité de pédaler sans selle, 100 niveaux de résistance et des macro-engrenages pour les pointes de vitesse lors des exercices en groupe, ainsi qu'un positionnement guidé par capteur pour un confort optimal.

, qui fonctionne comme un vélo droit 2-en-1 avec la possibilité de pédaler sans selle, 100 niveaux de résistance et des macro-engrenages pour les pointes de vitesse lors des exercices en groupe, ainsi qu'un positionnement guidé par capteur pour un confort optimal. Le Symbiotm Recumbent Cycle, un vélo couché qui permet d'ajuster parfaitement le siège grâce à un écran de guidage pour l'assise et le positionnement.

Le stand Life Fitness proposera également des vélos d'intérieur ICG récemment mis à jour, en particulier les modèles IC5 et IC6, dans le cadre de la solution Group Cycling de la société.

Les points forts du portefeuille de produits de musculation

Outre Symbio, le stand Life Fitness présentera également une série de nouveaux équipements issus de la gamme de produits de musculation de la marque. En plus des nouveaux bancs de musculation, des machines de fitness connectées Insignia et des appareils à poids intégrés Hammer Strength, le stand mettra en avant une poulie double réglable avec stabilisation progressive et un appareil de flexion assistée.

Poulie double réglable : La poulie double réglable établit la norme en matière de polyvalence et d'efficacité des séances d'entraînement. Elle permet des activités de musculation presque illimitées pour les utilisateurs à la recherche d'une plus grande variété d'exercices, ainsi que pour les établissements souhaitant maximiser leur espace de musculation au sol.

: La poulie double réglable établit la norme en matière de polyvalence et d'efficacité des séances d'entraînement. Elle permet des activités de musculation presque illimitées pour les utilisateurs à la recherche d'une plus grande variété d'exercices, ainsi que pour les établissements souhaitant maximiser leur espace de musculation au sol. Appareil de flexion assistée (Nordic hamstring curl) : L'appareil de flexion assistée Hammer Strength est un produit avec poids intégrés qui permet aux athlètes d'exécuter des flexions nordiques (nordic curls) des ischio-jambiers à pleine amplitude. Ce produit est doté d'un réglage unique pour s'adapter aux utilisateurs de différentes tailles et d'une conception à contrepoids, ce qui signifie que plus l'utilisateur ajoute de poids, plus l'exercice devient facile.

Les points forts des solutions numériques

La société est également ravie de lancer les solutions numériques Life Fitness, l'évolution de la suite de plateformes logicielles qui relie l'équipement Life Fitness aux outils permettant d'offrir des expériences d'entraînement plus personnalisées aux formateurs et aux utilisateurs, tout en maximisant la rentabilité pour les exploitants d'installations.

Le système Connect de Life Fitness, qui comprend le kit Connect, leTrainer Connect et l'application Connect destinée aux utilisateurs, intègre de manière transparente les zones de cardio, de musculation et fonctionnelles de Life Fitness. Ainsi, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un suivi complet et de conseils d'entraînement via la nouvelle application Connect, et les entraîneurs peuvent fournir un coaching personnalisé grâce à l'application Trainer Connect. Ces outils Life Fitness, qui incluent des capteurs de suivi pour les appareils de musculation, font partie de l'acquisition technologique de l'entreprise dans le cadre du programme d'accélération des start-ups de Sony.

Facility Connect est une plateforme de gestion des actifs de nouvelle génération, qui permet de maintenir les performances optimales des équipements et de prendre des décisions basées sur des données pour gérer les installations, fournir un contenu vidéo personnalisé et personnaliser les options d'équipement.

Life Fitness a également récemment annoncé son partenariat avec Pavigym, LFX x Bootiq, qui propose des espaces d'entraînement en petits groupes LFX de Life Fitness complétés par le logiciel Bootiq de Pavigym, transformant ainsi l'ensemble de l'expérience en un concept d'entraînement passionnant, immersif et ludique.

Activités sur place

Life Fitness sera située dans le Hall 6, stands 6A53 et 6C54 lors du salon FIBO 2024 à Cologne, en Allemagne, du 11 au 14 avril. Elle offrira plusieurs activités sur place, à savoir :

L'occasion de découvrir la gamme Symbio, sa nouvelle série de produits de qualité supérieure.

L'opportunité de tester d'autres produits Life Fitness et Hammer Strength.

Des sessions d'information de groupe avec Shaun Stafford, un entraîneur de conditionnement physique et double champion du monde de fitness, le jeudi 11 avril, ainsi que des sessions d'information de groupe avec l'équipe de Life Fitness les 11 et 12 avril.

À propos de Life Fitness

Life Fitness est le partenaire stratégique de confiance pour ses clients, qui fait progresser ses activités dans le monde entier et met à la disposition des amateurs de fitness les équipements et les technologies les plus reconnus, les plus performants et les plus innovants, quels que soient le moment et l'endroit où ils souhaitent s'entraîner. La société fabrique et vend des équipements de musculation et cardiovasculaires par le biais de ses marques emblématiques Life Fitness, Hammer Strength et ICG. Ses équipements sont distribués dans plus de 250 000 centres de fitness dans plus de 160 pays. Le siège de Life Fitness se trouve à Rosemont, dans l'Illinois, à la périphérie de Chicago. Pour en savoir plus sur les produits et services de Life Fitness, rendez-vous sur www.lifefitness.com .

