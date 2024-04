Supermicro élargit son portefeuille d'informatique en périphérie pour accélérer les charges de travail d'IoT et d'IA en périphérie grâce à une nouvelle génération de solutions embarquées





Supermicro tire parti des nouveaux processeurs Intel® Atom® x7000RE pour offfir des performances distribuées efficaces et rentables à la périphérie intelligente

SAN JOSÉ, Californie et NUREMBERG, Allemagne, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce une nouvelle génération de systèmes IoT et embarqués conçus pour améliorer les performances et augmenter l'efficacité énergétique des applications intelligentes à la périphérie distante. Avec l'ajout de ces nouveaux modèles, y compris la prise en charge du nouveau processeur Intel® Atom® x7000RE, Supermicro améliore encore ses diverses solutions d'infrastructure pour offrir des performances informatiques et d'intelligence artificielle à la périphérie intelligente.

« Nous continuons à élargir notre gamme de produits système, qui comprend désormais des serveurs optimisés pour la périphérie et capables de gérer les charges de travail exigeantes où des quantités massives de données sont générée », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre architecture modulaire nous permet de concevoir et de fournir une large gamme de serveurs d'IA qui fournissent aux entreprises les solutions dont elles ont besoin, de la périphérie au cloud. Nos nouveaux systèmes de périphérie basés sur Intel Atom offrent jusqu'à 16 Go de mémoire, deux ports LAN 2,5 GbE et un emplacement pour carte SIM NANO, ce qui permet l'inférence de l'IA à la périphérie, là où la plupart des données mondiales sont générées. »

Pour en savoir plus sur les serveurs périphériques et embarqués de Supermicro, rendez-vous à l'adresse : https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

« Les entreprises ont un large éventail de cas d'utilisation et d'exigences à la périphérie, car elles intègrent davantage de capacités de calcul, de médias, de graphisme et d'IA pour obtenir de meilleurs résultats opérationnels », a déclaré Dan Rodriguez, vice-président et directeur général du Network and Edge Solutions Group d'Intel. « Ils comptent sur notre écosystème pour fournir des solutions pour les environnements à faible consommation, sensibles au prix et disposant de peu d'espace, qui peuvent répondre à la grande variété de charges de travail à la périphérie. »

Les nouveaux systèmes de Supermicro comprennent le SYS-E100, le SYS-E102, le SYS-E111AD et une mise à jour du SYS-E403. Conçus spécifiquement pour les applications en périphérie, ces serveurs offrent des performances accrues grâce aux derniers processeurs Intel Atom et Intel Core et sont disponibles dans des formats très réduits et compacts.

Les nouveaux serveurs SYS-E100-14AM et SYS-E102-14AM de Supermicro sont tous deux équipés de processeurs Intel Atom x7000RE contenant jusqu'à 8 coeurs, soit le double de leur prédécesseur. Les serveurs SYS-E100 et SYS-E102 sont des modèles ultra-compacts conçus pour amplifier la faible consommation d'énergie du processeur Intel Atom (moins de 12 W) et ses performances de calcul à haut rendement. Alors que le SYS-E102 ne mesure que 190x44x120 mm, ces systèmes de la taille d'une boîte offrent jusqu'à 16 Go de DDR5-SODIMM, deux ports LAN 2,5 GbE, deux ports HDMI indépendants, 3 ports USB 3.2 et une clé M.2 B/E/M avec un emplacement pour carte SIM NANO.

Le format du SYS-E100 est plus grand de quelques millimètres et présente l'avantage supplémentaire d'être un système sans ventilateur, avec une plage de température accrue allant de -20°C à 70°C, ce qui réduit le nombre de pièces mobiles et améliore la résistance à la saleté et à la poussière. Le système sans ventilateur est également disponible dans un modèle qui peut être monté sur un rail DIN, le SYS-E100-14AM-IA. Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux déploiements dans les environnements industriels, où le système peut être facilement intégré dans des configurations avec d'autres équipements et modules. Les trois modèles fonctionnent avec une alimentation variable comprise entre 9 et 36 V, ce qui permet d'optimiser la consommation d'énergie en fonction de l'environnement de déploiement.

Pour répondre au besoin d'une solution économique permettant d'exécuter des charges de travail d'inférence IA à la périphérie, Supermicro présente également le SYS-111AD-WRN2 1U. En tant que système 1U d'une profondeur de seulement 429 mm, ce système est le plus petit serveur capable de loger une carte GPU double largeur et pleine longueur ou 3 emplacements d'extension PCIe et peut accueillir une carte GPU FHFL. Ce système est équipé d'un processeur Intel Coretm de 14e/13e génération, d'une mémoire vive allant jusqu'à 128 Go et d'une série d'emplacements d'extension Le nouveau système est conçu pour répondre aux besoins des applications distribuées telles que le traitement vidéo, le streaming ou la robotique.

Conçue pour les charges de travail exigeantes de l'IA en périphérie, la plateforme SYS-E403-13E, plus grande et plus puissante, offre des niveaux de performance de centre de données en périphérie, grâce à un processeur Intel Xeon® Scalable de 5e/4e génération et de l'espace pour jusqu'à 3 cartes accélératrices. En outre, la génération E403 X13 de Supermicro offre jusqu'à 2 To de RAM DDR5-5600, deux ports 10 GbE et une gamme d'options de personnalisation avec 3 emplacements PCIe 5.0 x16. Le format compact, 406x267x117 mm, permet de déployer le système dans des espaces restreints, par exemple dans une armoire murale ou en tant qu'appareil portable.

Les nouveaux systèmes de Supermicro et d'autres encore seront exposés au salon Embedded World, du 9 au 11 avril à Nuremberg, en Allemagne. Les visiteurs intéressés peuvent trouver le stand de Supermicro dans le hall 1, au numéro 208, pour en savoir plus sur ces nouveaux systèmes, parler à des experts et découvrir une série de cas d'utilisation pour les industries intelligentes et d'autres secteurs verticaux.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2381934/2024_EW24__Edge_IoT_PressRelease_r03_1080x1080px.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

9 avril 2024 à 20:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :