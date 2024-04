Neuron lance des API réseau pour permettre à l'industrie maritime de bénéficier d'une qualité d'expérience à la demande basée sur les applications





Neuron, une plateforme de gestion de la qualité de l'expérience utilisateur (QoE) pour les objets en mouvement, a annoncé aujourd'hui qu'elle rendait ses API réseau disponibles pour les fournisseurs de solutions maritimes et les développeurs d'applications pour offrir une qualité d'expérience (QoE) à la demande, fondée sur les applications. Grâce aux API réseau de Neuron, les croisières, le transport maritime, l'énergie et d'autres secteurs peuvent repenser la connectivité et la QoE pour des services critiques à bord tels que les services médicaux, la réponse aux catastrophes, la surveillance et la gestion à distance, et bien d'autres encore, entraînant ainsi des normes de sécurité et de bien-être plus élevées pour les passagers et l'équipage.

Dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui, Neuron, VIKAND, un leader mondial des soins de santé maritimes et FrontM, créateur d'une plateforme logicielle à code réduit pour le secteur maritime, ont dévoilé un partenariat visant à explorer divers moyens de changer les services médicaux à bord dans l'industrie maritime.

L'orchestration de la bande passante dans le secteur maritime est très manuelle et inefficace

Pendant les situations d'urgence en mer, les applications et les services soutenant les efforts de réponse ont besoin de manière exponentielle de plus de bande passante, avec une QoE accrue, pour accélérer les temps de réponse, la communication et la prise de décision. Considérez un réseau déjà chargé avec des passagers, l'équipage et des équipes d'entreprise utilisant la majorité de la capacité de données disponible, et ajoutez à cela une équipe médicale gérant une urgence sur le navire ? ils pourraient avoir besoin de plus de 100 Mbps de bande passante symétrique à la demande pour transférer de gros fichiers, effectuer une conférence vidéo HD avec des spécialistes à distance, effectuer une télémédecine et plus encore.

Aujourd'hui, il n'est pas possible d'orchestrer dynamiquement la bande passante entre plusieurs fournisseurs et de mettre à jour la QoS et les configurations réseau pour de courtes périodes, tout en garantissant une expérience utilisateur de haute qualité, sans perturber toutes les autres activités sur le navire. Au lieu de cela, les équipes de croisière doivent configurer et provisionner manuellement la capacité pour gérer ce type de demande, établir des priorités et allouer la bande passante à l'application en conséquence Ce processus est lourd, coûteux et peut souvent prendre des jours, ce qui oblige les équipes chargées des solutions embarquées à recourir à des solutions de contournement moins efficaces.

Les API du réseau de Neuron offrent une orchestration de la connectivité multi-fournisseurs et assistée par l'IA

Avec les API réseau de Neuron, les fournisseurs de solutions maritimes et les développeurs d'applications peuvent connecter leurs applications directement à la solution de gestion de réseau basée sur l'IA de Neuron, Neuron Grid, pour demander de manière programmatique une QoE à la demande. Lorsqu'une application initie une demande, Neuron utilisera l'IA et l'apprentissage automatique pour orchestrer les changements réseau et fournir la capacité dont l'application a besoin, en temps réel, avec la QoE la plus optimale ? tout ce dont l'équipe à bord a besoin est d'appuyer sur un bouton dans une application. Contrairement à d'autres solutions de gestion de réseau, Neuron peut combiner en toute transparence n'importe quelle combinaison de connectivité - qu'il s'agisse d'un fournisseur unique ou multiple, d'une orbite ou d'un réseau - dans un environnement neutre.

« Les API réseau des télécommunications sont très puissantes, mais elles ont toujours été axées sur les cellulaires, limitant leur valeur pour les entreprises maritimes qui dépendent de la LTE, du satellite et du Wi-Fi », a déclaré Benny Retnamony, fondateur et PDG de Neuron. « Parce que Neuron offre un accès multi-fournisseurs avec une gestion de réseau fondée sur l'IA, nous sommes bien placés pour stimuler la qualité de l'expérience à la demande des applications du secteur maritime. Nous sommes impatients de collaborer avec divers fournisseurs de solutions maritimes pour permettre à la prochaine génération d'applications et de services en mer de voir le jour. »

Neuron, VIKAND et FrontM s'associent pour révolutionner les services médicaux à bord

Neuron, VIKAND et FrontM collaborent afin d'explorer diverses façons d'utiliser la plateforme de gestion de la qualité de l'expérience de Neuron pour repenser les services médicaux d'urgence et non urgents dans le domaine maritime. Avec les API réseau de Neuron, VIKAND peut garantir la continuité des soins, en particulier en cas d'urgence lorsque la connectivité fiable et de haute qualité est vitale. Cela permettra aux médecins d'utiliser des équipements d'imagerie numérique modernes pour des radiographies et des échographies haute résolution, ou des équipements médicaux plus avancés, comme des stéthoscopes intelligents, directement depuis le navire.

« Une connectivité à la demande, agile et élastique est nécessaire pour proposer les technologies et solutions de santé avancées en mer », a ajouté Benny Retnamony, fondateur et PDG de Neuron. « Grâce à notre partenariat avec VIKAND et FrontM, nous nous engageons à démontrer comment la QoE basée sur les applications à la demande orchestrée à travers la plateforme Neuron peut ouvrir la voie à VIKAND pour faciliter l'accès aux services médicaux critiques à bord. »

« La technologie et la connectivité sont cruciales pour tous les navires en mer », déclare Ronald Spithout, directeur général de OneHealth by VIKAND. « VIKAND, avec FrontM, s'efforce toujours de déployer des technologies modernes de pointe pour améliorer les ressources médicales en mer. Dans ce contexte, l'intégration avec la plateforme de gestion de la qualité de l'expérience de Neuron permet de relier automatiquement la capacité disponible qui correspond le mieux aux besoins spécifiques de l'application à ce moment précis, ce qui pourrait faire toute la différence en matière de santé et/ou d'urgences médicales. VIKAND est ravi de s'associer à Neuron pour déployer cette technologie au bénéfice de l'amélioration du bien-être en mer, où elle ajoute de la valeur à nos opérations, préserve la valeur de l'équipage et profite à l'industrie maritime dans son ensemble. »

Guillermo Acilu, CTO de FrontM, ajoute : « Nous sommes ravis d'exploiter une meilleure connectivité en combinant l'API de gestion de réseau de Neuron et les cadres à code bas de FrontM pour la solution de santé de Vikand. C'est une avancée révolutionnaire non seulement pour les médecins de Vikand et l'équipage pour accéder à des solutions avancées avec une meilleure connectivité, mais aussi pour apporter à la fois, efficacité et assurance au client. Ce partenariat avec Neuron ouvre la voie à des opportunités importantes pour maximiser l'expérience client pour un vaste éventail d'applications sur notre marché des applications. »

Cliquez ici pour visionner une courte vidéo de démonstration réalisée par Neuron, VIKAND et FrontM.

La nouvelle génération d'applications et de services en mer

La qualité de l'expérience à la demande pour les services essentiels à bord n'est qu'un début. À l'avenir, les fournisseurs de solutions maritimes pourront également utiliser les API réseau de Neuron pour offrir aux passagers des expériences variées et personnalisées. Par exemple, l'adaptation du contenu et de la qualité d'IPTV pour des événements spéciaux, comme le Sunday Night Football, la mise en cache dynamique du contenu pour la VoD haute définition, ou l'organisation d'événements et de festivals en direct hyperconnectés au milieu de l'océan.

Neuron s'engage à travailler avec d'autres partenaires afin d'explorer de nouvelles façons d'utiliser ses API réseau pour divers cas d'utilisation.

À propos de Neuron

Neuron est la première plateforme de gestion de la qualité de l'expérience (QoE) fondée sur l'IA pour les objets en mouvement. Elle utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour mélanger de manière transparente n'importe quelle combinaison de connectivité, indépendamment du fournisseur, de l'orbite ou du réseau, dans un environnement neutre en fournisseur, permettant ainsi une analyse complète et une orchestration dynamique du réseau qui optimise la meilleure qualité d'expérience (QoE) possible ? même dans les endroits les plus éloignés et difficiles d'accès.

Aujourd'hui, Neuron travaille avec des entreprises de premier plan, figurant au classement Fortune 500, dans les domaines de l'aviation, des croisières, du transport maritime et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, visitez : www.getneuron.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de VIKAND

VIKAND est un expert de premier plan en matière de services médicaux mondiaux et de solutions de réduction des risques pour l'industrie maritime. Il dispose d'un réseau mondial de 1 500 professionnels de la médecine maritime, répartis dans 44 pays, et s'appuie sur 4 sites principaux. Les équipes attentionnées et engagées de VIKAND gèrent plus de 4 100 rencontres médicales maritimes quotidiennes.

Avec OneHealth, VIKAND propose une approche de maintenance préventive pour optimiser la santé physique et mentale des marins. Un navire en mer est un écosystème autonome où les gens vivent et travaillent de manière interdépendante. OneHealth adopte une approche diversifiée et inclusive pour protéger la santé et le bien-être de tous à bord.

L'approche globale de VIKAND harmonise la préparation, la prévention, la détection, la réponse et la gestion pour toute une série de problèmes de santé, des maladies transmissibles aux maladies chroniques, en passant par les problèmes de santé mentale et bien d'autres encore. www.vikand.com

À propos de FrontM

FrontM est une société de logiciels de collaboration basée au Royaume-Uni qui propose une plateforme superapp complète pour l'industrie maritime. En reliant les prestataires de services, les fournisseurs de solutions, les exploitants de navires et leurs équipages, FrontM contribue à améliorer les communications, la collaboration, le bien-être des équipages et l'efficacité opérationnelle en mer.

Fournir une suite unique d'applications de marché pour les entreprises afin de prioriser la connectivité de l'équipage et de faire fonctionner le navire comme une extension de la terre, allant des soins de santé de l'équipage permettant aux spécialistes médicaux de fournir des soins complets, à la formation de l'équipage et au développement des compétences avec des outils d'apprentissage social et juste-à-temps, en passant par le divertissement de l'équipage avec la première télévision IP en direct de l'industrie, ainsi que l'internet social de l'équipage, la vidéoconférence et les événements virtuels.

En mettant l'accent sur la numérisation et en proposant une solution unique pour l'intégration des services, FrontM se consacre à surmonter les défis de la lassitude des applications et à faire évoluer la mutation numérique de l'industrie maritime. www.frontm.com

