Avis public - Des produits de santé non homologués ont été saisis chez Vanette Keast Health Consulting, à Red Deer (Alberta), parce qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique la présence de médicaments d'ordonnance, de médicaments contrôlés ou d'autres ingrédients médicamenteux

Produits de santé non homologués dont l'étiquette indique la présence de médicaments d'ordonnance, de médicaments contrôlés ou d'autres ingrédients médicamenteux Problème : Produits de santé - Sécurité des produits; produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits; produits non homologués Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Lisez les étiquettes des produits de santé pour vous assurer que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Apportez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Images

Produits visés

Produit Risque pour la santé Comprimés oraux AMSA Laboratorios Metformina Présence de chlorhydrate de metformine indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Janssen Vermox Plus Présence de mébendazole indiquée sur l'étiquette Crème topique Julia T. Hunter M.D. Wholistic Dermatology Skin Physiology DHEA Support Présence de DHEA indiquée sur l'étiquette Crème topique Julia T. Hunter M.D. Wholistic Dermatology Skin Physiology Estriol Estrogen Support Présence d'estriol indiquée sur l'étiquette Crème topique Julia T. Hunter M.D. Wholistic Dermatology Skin Physiology Progesterone Support Présence de progestérone indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Maver Veridex Ivermectina Présence d'ivermectine indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Merk Eutirox Levotiroxina Sodica Présence de lévothyroxine sodique indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Physica Energetics Pregnenolone Liposomal Présence de DHEA indiquée sur l'étiquette Premier Labs Canada Enhanced Thyroid Complex Oral Capsule Présence de thyroïde (aussi connue sous le nom de lévothyroxine sodique) indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Sintrocid Levotiroxina Sodica Présence de lévothyroxine sodique indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Skin Fitness Plus Thyroid Support Présence thyroïde (aussi connue sous le nom de lévothyroxine sodique) indiquée sur l'étiquette Comprimés oraux Tecnofarma Ivermectina Présence d'ivermectine indiquée sur l'étiquette Water Treatment Drink Mix (28%) Présence de chlorite de sodium indiquée sur l'étiquette

Problème

Santé Canada avise les consommateurs que plusieurs produits non autorisés ont été saisis chez Vanette Keast Health Consulting, à Red Deer, en Alberta, après que le ministère eut été informé que l'entreprise importait des médicaments d'ordonnance non autorisés. L'étiquette des produits saisis indique la présence de médicaments d'ordonnance, de médicaments contrôlés ou d'autres ingrédients médicamenteux, ce qui pourrait poser de graves risques pour la santé. Les produits sont vendus pour divers usages, notamment pour le traitement du diabète, des parasites ou de l'hypothyroïdie. L'un des produits est un mélange pour boisson qui contient du chlorite de sodium, dont l'ingestion peut présenter de graves risques pour la santé.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été autorisés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. À titre d'exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé (comme des médicaments d'ordonnance, des additifs ou des contaminants) dont la présence pourrait ne pas être indiquée sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider au maintien ou à l'amélioration de leur santé.

Les médicaments d'ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves. Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être vendus légalement aux consommateurs canadiens qu'avec une ordonnance.

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Apportez les produits à votre pharmacie locale pour qu'ils soient éliminés convenablement.

Achetez uniquement des produits de santé autorisés. Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Vous pouvez aussi vérifier si la vente de produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Contexte

La DHEA (déhydroépiandrostérone) est une substance contrôlée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant causer des taux anormalement élevés d'hormones femelles et d'hormones mâles dans le corps et peut augmenter le risque de cancers de la prostate, du sein, des ovaires et d'autres cancers hormono-sensibles. Les possibles effets indésirables comprennent des maladies cardiovasculaires graves, des changements de la fertilité et de la production de spermatozoïdes. Les personnes ayant des antécédents d'anomalies du rythme cardiaque, des troubles de coagulation sanguine, des maladies du foie et les femmes enceintes ou allaitantes devraient éviter la DHEA.

L'estriol est un type d'oestrogène qui n'a pas été autorisé au Canada. Les médicaments contenant des oestrogènes ne doivent pas être utilisés par les personnes allergiques aux oestrogènes, les femmes enceintes, ou les personnes souffrant d'hyperplasie endométriale (épaississement de la paroi utérine), de saignements vaginaux inexpliqués, de cancers hormono-dépendants (y compris des antécédents de cancer du sein), de troubles de la coagulation, de troubles cardiaques ou hépatiques, ou de migraines. L'utilisation de médicaments contenant des oestrogènes peut entraîner des effets secondaires graves, tels que des saignements vaginaux anormaux, des caillots sanguins dans les veines des jambes ou des poumons, des cancers du sein ou de l'utérus, des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques.

L'ivermectine est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter certaines infections par des vers parasites. L'ivermectine peut être associée à de graves effets secondaires, en particulier si elle est prise à forte dose. Ces effets secondaires comprennent une basse pression artérielle, des étourdissements, des réactions allergiques graves, une aggravation de l'asthme, des problèmes hépatiques et une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma.

La lévothyroxine sodique est un médicament d'ordonnance couramment utilisé pour traiter l'hypothyroïdie, une affection où la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Les produits à base de lévothyroxine ne doivent pas être utilisés par les patients allergiques à la lévothyroxine, par les patients dont les glandes suprarénales ne produisent pas suffisamment de cortisol (hormone), par les patients dont la glande thyroïde produit trop de thyroxine et par les patients qui ont récemment subi une crise cardiaque ou qui présentent une inflammation cardiaque. Les personnes enceintes ne devraient pas utiliser la lévothyroxine, sauf sur recommandation d'un médecin. Les produits à base de lévothyroxine peuvent causer des effets secondaires graves ou potentiellement mortels, y compris un rythme cardiaque irrégulier ou rapide et des difficultés respiratoires. Les patients qui ont une maladie cardiaque, les patients atteints d'hypertension artérielle et les patients âgés sont plus à risque. Les concentrations de lévothyroxine dans le sang peuvent rapidement atteindre un niveau toxique, ce qui peut se produire encore plus rapidement si le patient prend déjà certains autres médicaments. La lévothyroxine ne devrait pas être utilisée pour perdre du poids ou pour traiter l'obésité.

Le mébendazole est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter certaines infections par des vers parasites. Le mébendazole peut être associé à de graves effets secondaires, en particulier s'il est pris à forte dose. Ces effets secondaires comprennent des réactions allergiques graves, des troubles sanguins, hépatiques et rénaux ainsi que des convulsions. L'utilisation de mébendazole doit être évitée chez les nourrissons, les personnes enceintes et les patients qui prennent des médicaments contenant du métronidazole.

Le chlorhydrate de metformine est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter le diabète de type 2. La metformine ne doit pas être utilisée chez les patients qui sont atteints de diabète insulinodépendant (aussi appelé diabète de type I), les patients qui ont une insuffisance rénale ou une maladie du foie, les patients qui ont reçu un diagnostic d'acidose lactique (trop d'acide lactique dans le sang), les patients qui consomment de l'alcool de façon abusive, les patients qui présentent une déshydratation grave et les patients qui sont confrontés à des conditions de stress (infection, traumatisme, etc.). La metformine ne devrait pas être utilisée par les personnes enceintes ou qui allaitent, sauf sur recommandation de leur médecin. Les patients qui subissent une intervention chirurgicale ou qui passent une radiographie où un produit de contraste est injecté dans une veine ne doivent pas prendre ce médicament. La metformine peut causer des effets secondaires, notamment de la diarrhée, des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements, de même qu'une affection potentiellement mortelle appelée acidose lactique, qui se caractérise par une faible température corporelle, une basse pression et des battements cardiaques ralentis.

La progestérone est un médicament d'ordonnance qu'on peut associer à de graves effets secondaires, surtout chez les patients susceptibles de faire des caillots sanguins ou les patients atteints de cancers hormono-dépendants. La progestérone peut également affecter la fonction hépatique et la tolérance au glucose. Les patients qui prennent des médicaments contenant de la progestérone (tels que les contraceptifs oraux ou le traitement hormonal substitutif) courent un risque accru en raison de leur niveau d'exposition globale à la progestérone. Les produits topiques à base de progestérone peuvent présenter des risques pour la santé après une utilisation à long terme.

Le chlorite de sodium est couramment utilisé dans le blanchiment des textiles et des pâtes et papiers, dans la production de désinfectants pour surfaces et dans le traitement de l'eau. Aucun produit de santé contenant du chlorite de sodium n'a été approuvé par Santé Canada pour la consommation humaine. L'ingestion de chlorite de sodium peut causer de graves problèmes de santé, notamment une intoxication, une insuffisance rénale et des lésions aux globules rouges réduisant la capacité du sang à transporter l'oxygène. D'autres problèmes de santé peuvent également comprendre des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

SOURCE Santé Canada (SC)

9 avril 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :