CareDx et ses collaborateurs présentent les dernières avancées dans le domaine cardio-thoracique lors de la réunion 2024 de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire

CareDx, Inc. (Nasdaq : CDNA)- The Transplant Companytm - une société de médecine de précision de premier plan orientée vers la découverte, le développement et la commercialisation de solutions différenciées de soins de santé au niveau clinique et à forte valeur ajoutée pour les patients transplantés et les soignants - a annoncé aujourd'hui que CareDx et les participants à l'étude présenteront les dernières données présentant le portefeuille cardio-thoracique de CareDx lors de la 44e réunion annuelle et des sessions scientifiques de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire , qui se tiendra du 10 au 13 avril à Prague, en République tchèque.

CareDx, ainsi que des collaborateurs de centres de transplantation de premier plan, présenteront des développements ultra-modernes soulignant l'importance clinique du portefeuille cardio-thoracique de CareDx. Ce portefeuille comprend AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung et AiCAV (en cours de développement), qui feront l'objet de plus de 25 présentations orales, de posters et de deux symposiums. Ces présentations mettront en évidence les applications concrètes qui font progresser la transplantation cardiaque et pulmonaire.

« Nous sommes fiers d'être à nouveau présents à cette réunion cruciale sur les transplantations cardiaques et pulmonaires. Nous sommes particulièrement heureux de faire connaître les nouveaux résultats de notre registre SHORE, qui valident l'utilité clinique d'une surveillance à l'aide des tests HeartCare », a déclaré Alex Johnson, président des services aux patients et des tests, et membre du bureau du CEO.

Un groupe de spécialistes de premier plan dans ce domaine fera une présentation sur l'utilisation de HeartCaretm, AlloSure® Heart, AlloMap® Heart, and AlloSure Lung dans la prise de décision clinique et dans la gestion des situations difficiles du monde réel, lors de deux symposiums sponsorisés par CareDx :

Avoir à coeur : guide pratique de la surveillance moléculaire multimodale basé sur des cas concrets . Animé par Yas Moyadei, MD, University Health Network, Toronto. Les intervenants sont Shelley Hall, MD, Baylor Scott & White, Farhana Latif MD, université de Columbia, et Jeffrey Teuteberg, MD, université de Stanford.

. Animé par Yas Moyadei, MD, University Health Network, Toronto. Les intervenants sont Shelley Hall, MD, Baylor Scott & White, Farhana Latif MD, université de Columbia, et Jeffrey Teuteberg, MD, université de Stanford. Innovations dans les soins après transplantation pulmonaire : intégration du diagnostic moléculaire et de la télésurveillance multimodale pour une meilleure prise de décision clinique. Animé par Daniel Dilling, MD, Université Loyola. Les intervenants sont Alice Gray, MD, Université du Colorado, et Jake G. Natalini, MD, NYU Langone.

« Nous nous réjouissons de faire connaître les derniers résultats du registre SHORE, qui révèlent les nouvelles connaissances que l'on peut obtenir en intégrant le profilage de l'expression génétique d'AlloMap et l'ADN cellulaire dérivé du donneur d'AlloSure dans l'évaluation de la santé de l'allogreffe après une transplantation cardiaque. Grâce à cette approche de surveillance moléculaire, non seulement nous identifions les signes précoces de rejet, mais nous entrons également dans une nouvelle ère de soins proactifs, car il nous est possible d'anticiper les résultats à long terme avec plus de précision que jamais après une transplantation cardiaque », a déclaré Kiran Khush, MD, MAS, cardiologue, professeur de médecine cardiovasculaire, Stanford Medicine.

« Je me réjouis d'animer la discussion scientifique lors du symposium sur la transplantation pulmonaire. L'introduction de diagnostics tels qu'AlloSure Lung représente une occasion unique de répondre aux défis de longue date dans les soins après une transplantation pulmonaire, caractérisés par des résultats à long terme sous-optimaux depuis toujours. L'intégration des diagnostics moléculaires à la télésurveillance AlloHome offre un potentiel considérable pour nous faire progresser dans la prise de décision clinique et, surtout, pour améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Daniel Dilling, MD, professeur de médecine à l'école de médecine Stritch de l'université Loyola de Chicago, directeur médical des programmes de transplantation pulmonaire et cardio-pulmonaire de l'université Loyola.

Pour consulter la liste complète des résumés, des présentations orales et des affiches, veuillez suivre ce lien.

CareDx, Inc, dont le siège social se trouve à Brisbane, en Californie, est une société leader en matière de solutions de médecine de précision qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions différenciées de soins de santé au niveau clinique et à forte valeur ajoutée pour les patients transplantés et les soignants. CareDx propose des services de test, des produits et des solutions de santé numériques tout au long du parcours du patient, avant et après la transplantation, et il s'agit du principal fournisseur d'informations basées sur la génomique pour les patients transplantés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web suivant : www.CareDx.com.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs relatifs à CareDx, Inc., notamment des énoncés concernant les avantages potentiels et les résultats pouvant être obtenus avec AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung, AiCAV, et d'autres produits de CareDx, et des énoncés concernant les résultats de l'étude intermédiaire du registre SHORE de CareDx, lors de la réunion de 2024 de la Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire (la « présentation ISHLT »). Ces énoncés prospectifs sont basés sur les informations dont CareDx dispose actuellement et sur ses attentes actuelles ; ils ne sont valables qu'à la date de leur publication, et sont soumis à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux prévus, notamment le risque que CareDx n'obtienne pas les avantages attendus avec AlloSure Heart, AlloMap Heart, HeartCare, AlloSure Lung, AiCAV, ou d'autres produits CareDx, ou de sa présentation ISHLT ; les risques que la présentation de l'ISHLT et les données à présenter ne suivent pas l'ordre du jour comme indiqué dans ce communiqué de presse ; les risques d'inexactitude pour les conclusions des études justifiant les données, les facteurs d'économie générale et les marchés ; et d'autres risques évoqués dans les documents déposés par CareDx auprès de la SEC, notamment dans le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et déposé par CareDx auprès de la SEC le 28 février 2024, ainsi que d'autres rapports déposés par CareDx auprès de la SEC. Chacun de ces éléments peut faire en sorte que les réels résultats, performances ou réalisations de CareDx diffèrent sensiblement et de manière négative par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs de CareDx. CareDx décline expressément toute obligation, sauf si la loi l'exige, ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs.

9 avril 2024 à 13:45

