Quectel élargit son offre RedCap avec la disponibilité commerciale du module RG255C-GL RedCap 5G

Embedded World -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IoT, est heureux d'annoncer la disponibilité commerciale du module RG255C-GL 5G RedCap Sub-6 GHz LGA, offrant une couverture 5G et 4G complète à l'échelle mondiale. Basé sur le chipset de bande de base Snapdragon® X35 de Qualcomm Technologies, Inc., le RG255C-GL offre des performances sans fil exceptionnelles, assurant une communication 5G à faible latence et des fonctionnalités avancées, y compris 5G LAN, URLLC et découpage réseau.

Conforme aux normes 3GPP Release 17, le RG255C-GL bénéficie d'un facteur de forme LGA compact de 32,0mm x 29,0mm x 2,4mm. Avec des débits de données impressionnants de 223 Mbps en liaison descendante et 123 Mbps de liaison ascendante, il est conçu pour des applications telles que les CPE, MiFi, Routeur, Gateway ou PDA industriel. De plus, ce module prend en charge les modes LTE Cat 4 et 5G Sub-6 SA, assurant ainsi la compatibilité avec les réseaux Rel-15 et Rel-16 pour une intégration optimale et un déploiement polyvalent.

Le module est également compatible avec les modules Quectel 4G de la série EG2x avec des tailles plus petites, qui peuvent répondre aux différentes demandes d'applications des clients pour une vitesse moyenne, une grande capacité, une faible latence et une fiabilité élevée, ce qui le rend idéal pour les applications actuelles des appareils.

« La disponibilité commerciale du module RG255C-GL 5G RedCap offre à nos clients un accès aux avantages de la 5G sans les dépenses et la consommation d'énergie qui l'accompagnent », explique Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. « Cette technologie ouvre la voie à diverses applications IoT nécessitant une couverture 4G et 5G dans le monde entier avec des communications ultra fiables à faible latence (URLLC) et un découpage réseau. »

Le RG255C-GL est conçu pour le marché mondial et couvre la quasi-totalité des opérateurs traditionnels au niveau mondial. Le module est doté de la technologie de localisation Qualcomm® IZattm?, offrant des fonctionnalités de positionnement GPS, GLONASS, BDS et Galileo. Grâce à son récepteur GNSS intégré, les clients peuvent rationaliser la conception de leurs produits tout en bénéficiant de capacités de positionnement améliorées avec une rapidité et une précision accrues.

La compatibilité avec un large éventail d'interfaces (USB 2.0, PCle 2.0, PCM, UART, SGMII et SPI), ainsi qu'avec un grand nombre de pilotes signifie que ce module est idéal pour une gamme complète d'applications RedCap.

Quectel privilégie la sécurité tout au long du développement de ses modules IoT. Depuis l'architecture des produits jusqu'au développement de micrologiciels/logiciels, Quectel intègre les meilleures pratiques et normes sectorielles pour remédier aux vulnérabilités potentielles. La société travaille au côté de testeurs indépendants pour atténuer les risques et mettre en oeuvre des mesures de sécurité telles que la génération de SBOM et de fichiers VEX, ainsi que la réalisation d'analyses binaires de micrologiciels durant tout le cycle de vie du développement logiciel.

Le module RG255C-GL RedCap sera disponible avec un ensemble complet d'antennes pour permettre aux développeurs d'acheter en même temps des modules et des antennes, réduisant ainsi les coûts et les délais de commercialisation.

Les participants à l'Embedded World pourront découvrir plus en détail le module RG255C-GL 5G RedCap au stand 3-318 de Quectel.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

