Corlytics, le consolidateur mondial de logiciels regtech, reçoit un important investissement de Verdane pour rester à l'avant-garde du secteur





Corlytics, le leader mondial de la veille réglementaire et des technologies de conformité des politiques, vient de confirmer un investissement de Verdane, un investisseur spécialisé en croissance, pour une participation majoritaire dans la société. Verdane a été choisi en tant qu'investisseur présentant un bilan éprouvé en tant qu'acteur d'avant-garde. La transaction a été gérée par la banque d'investissement Baird dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a suscité un vif intérêt sur le marché.

Sur fond de durcissement des exigences réglementaires, les sociétés de services financiers ont dépensé environ 163 milliards EUR pour leurs capacités de gestion des risques et de la conformité en 2023. Corlytics permet aux clients de garder une longueur d'avance sur les exigences réglementaires et est la seule solution avec une offre de bout en bout entièrement intégrée, de l'analyse des réglementations à venir à la gestion des politiques et en passant par l'attestation. La société permet aux clients d'anticiper les exigences réglementaires, qui comprennent maintenant des niveaux croissants de preuve de conformité.

Corlytics continue d'investir massivement dans l'innovation, avec des investissements R&D totaux du Groupe dépassant les 50 millions EU. Depuis 2020, Corlytics connaît une croissance annuelle de 60 %, tandis que le nombre de clients a pratiquement doublé au cours de cette période. En 2023, Corlytics a également réalisé deux acquisitions majeures ? ING SparQ et Clausematch ? créant ainsi une plateforme inégalée qui gère l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des risques réglementaires à l'échelle mondiale.

John Byrne, fondateur et CEO, Corlytics, déclare : « Cet investissement de Verdane assure la pérennité du leadership sectoriel de Corlytics. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec toute l'équipe de Verdane et avec son niveau d'expérience et d'expertise, nous nous attendons à accélérer la croissance organique et à l'intensifier grâce à de nouvelles fusacs. En plus d'investir de manière significative dans notre offre de contenu intelligent, combinant données, logiciels et IA, nous resterons en première ligne de la consolidation du secteur regtech. »

Les clauses de l'opération n'ont pas été divulguées.

9 avril 2024 à 13:15

