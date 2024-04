Les rues piétonnes qui font la renommée locale et internationale de Montréal sont de retour cet été!





MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Désormais reconnues comme des éléments signatures de l'été montréalais et de la vitalité commerciale dans les quartiers, 11 artères commerciales seront piétonnisées cet été.

Pas moins de 9,4 kilomètres de rues aménagées seront ainsi réservés aux piétons pour permettre aux résidents et aux visiteurs de profiter des commerces locaux et d'une programmation culturelle dans 7 arrondissements. En tout, plus de 2 100 commerces seront ainsi accessibles à pied.

Pour une première fois à Montréal, le coeur de la Plaza Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, sera piéton tout au long de l'été, entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. En plus de cet ajout à la programmation estivale, la période de certaines piétonnisations sera prolongée.

Conformément au processus de sélection de la Ville de Montréal, ces rues reménagées dédiées aux piétons ont été soumises par les sociétés de développement commercial de Montréal, après avoir obtenu une majorité de commerçants favorables aux projets déposés.

Ces projets sont le fruit de la collaboration entre la Ville de Montréal et les arrondissements, de même que les artistes et designers locaux, qui créent des milieux conviviaux et sécuritaires. Ils découlent d'un investissement de 12 M$ sur 3 ans de la Ville, rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec.

Les 11 rues piétonnes où profiter à plein de l'été sont :

Artère Tronçon Piéton Longueur du tronçon piétonnisé (mètres) Date de début 2024 Date de fin Nombre de jours Plateau Mont-Royal Avenue du Mont-Royal - Des rues Saint-Denis à De Lorimier - Du boulevard Saint-Laurent à Saint-Denis 2 000 28 mai 5 septembre 100 28 mai 18 octobre 143 Avenue Duluth Est du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert 720 20 juin 14 octobre 147 Verdun Rue Wellington de la 6e Avenue à la rue Régina 1300 3 juin 8 septembre 97 Ville-Marie Rue Sainte-Catherine Est de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau 950 17 mai 17 octobre 153 Rue Sainte-Catherine Ouest du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury - ainsi que la rue Clark, de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable 600 1er mai 31 octobre 183 Rue Saint-Denis de la rue Sherbrooke au boulevard De Maisonneuve - ainsi que la rue Emery 785 18 juin 17 septembre 91 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Rue Ontario Est du boulevard Pie-IX à la rue Darling 1000 17 juin 10 septembre 85 Rosemont-La Petite-Patrie Marché Jean-Talon Place du Marché-du-Nord (nord et sud), de l'avenue Casgrain à l'avenue Henri-Julien 341 6 juin 13 octobre 129 Rue Saint-Hubert De la rue Bellechasse à la rue Jean-Talon 1200 4 juillet 25 août 55 Outremont Avenue Bernard de l'avenue Outremont à l'avenue Bloomfield 250 20 mai 30 septembre 133 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Rue de Castelnau Est de la rue Saint-Denis à l'avenue de Gaspé 220 15 mai 15 octobre 153 Total

9 366



1 328

Plusieurs tronçons piétonnisés supplémentaires seront également aménagés, en fonction des différentes enveloppes budgétaires rendues disponibles par la Ville et les arrondissements. Par exemple, l'avenue Monkland sera piétonnisée entre les rues Girouard et Melrose, du 22 au 25 août 2024, grâce à une collaboration entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et l'association de marchands Biz NDG. Les différents tronçons piétonnisés à travers la Ville sont répertoriés sur Montreal.ca.

Citations

« Depuis leur création, les rues piétonnes font vibrer les quartiers de Montréal et sont devenues des destinations incontournables, autant pour la population que pour les visiteurs. On le sait, l'aménagement et l'animation des artères sont des conditions essentielles pour améliorer l'expérience commerciale, qui commence dans la rue. Notre administration est fière de voir la Plaza Saint-Hubert s'ajouter aux rues piétonnes estivales et aux nombreux placottoirs, aux espaces verdis et aux places publiques que nous aménageons pour rendre la métropole toujours plus agréable et dynamique. J'invite toute la population à profiter de ces aménagements pour soutenir les commerces locaux qui forgent l'identité de nos quartiers », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les piétonnisations estivales permettent d'animer et d'aménager les artères commerciales, ce qui contribue directement à leur dynamisme. Ce programme élaboré en collaboration avec les sociétés de développement commercial s'ajoute aux nombreuses mesures que notre administration déploie pour soutenir le commerce local et bonifier l'expérience de consommation sur nos artères », a poursuivi Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'engouement de la population et des commerces pour les rues piétonnes n'est plus à démontrer. Cet été, nous vous proposons de vivre une expérience unique sur la Plaza Saint-Hubert, renommée pour sa marquise, ses ventes trottoir et son effervescence. Vous découvrirez une piétonnisation riche en animation et en gastronomie, bien ancrée dans les valeurs du quartier et de notre communauté, qui met en lumière nos saveurs locales. Je souligne la contribution exceptionnelle des membres de la SDC et de son directeur général, M. Mike Parente, dans l'idéation et la mise en oeuvre de ce projet d'envergure », a déclaré M. François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Les piétonnisations vont, cette année, encore transformer nos artères commerciales en théâtres vivants, offrant une expérience urbaine inoubliable aux visiteurs et aux résidents. Dans un contexte économique difficile, les SDC travaillent conjointement avec leurs arrondissements pour concevoir des projets performants, adaptés aux besoins des commerçants, tout en développant une expertise distinctive favorisant les retombées économiques locales. Cet été, les citoyens et les citoyennes sont invités à s'approprier nos artères commerciales », a soutenu Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal.

