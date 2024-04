Nouveaux millionnaires Fun88 : cinq joueurs chanceux remportent le jackpot Crazy Time





HYDERABAD, Inde, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fun88 est ravi d'annoncer une victoire extraordinaire dans le célèbre jeu Crazy Time, où cinq joueurs chanceux ont collectivement remporté un montant vertigineux de 1 Crore ?. Cette victoire remarquable met en évidence les émotions et les récompenses potentielles disponibles pour tous les participants dans le monde dynamique des jeux de casino en direct .

Cinq utilisateurs ont décidé de tenter leur chance au jeu de casino en direct Crazy Time sur Fun88 le 3 avril 2024. Ils ont chacun mis en jeu une petite somme de ?100 et ont remporté un énorme jackpot. « Nous jouions juste pour le plaisir, mais Fun88 India a transformé notre mise de 500 ? en un gain de 1 Crore ? qui a changé notre vie ! », a déclaré Shrikanth Reddy, l'un des gagnants du jackpot.

Crazy Time, un jeu télévisé en direct avec des multiplicateurs et des tours bonus, offre une chance de gagner le gros lot à chaque tour. Sa conception innovante et ses fonctions interactives en font un jeu incontournable pour les amateurs de jeux qui recherchent une expérience passionnante et gratifiante. En mettant l'accent sur la sécurité et la fiabilité, Fun88 propose un environnement sûr et agréable pour que les joueurs puissent s'adonner à leurs passe-temps favoris.

Voici comment partager la série de victoires :

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur Fun88. Effectuez un dépôt et rendez-vous dans la section Casino en direct. Trouvez le jeu Crazy Time et laissez-vous emporter par l'action.

N'oubliez pas : Chaque tour est une chance de gagner.

Fun88 élève l'expérience de jeu à un niveau supérieur grâce à un large éventail de promotions . Les nouveaux joueurs bénéficient d'un bonus de bienvenue de 888 % pour commencer leur aventure. Les bonus réguliers du casino en direct maintiennent l'excitation, tandis que les offres de cashback constituent un filet de sécurité. En outre, Fun88 donne la priorité à la sécurité des joueurs avec des mesures de sécurité rigoureuses, offrant une tranquillité d'esprit tout au long de l'expérience de jeu. De plus, avec la commodité d'une application mobile dédiée disponible pour les appareils Android et iOS, les joueurs peuvent profiter d'un accès transparent à leurs jeux préférés à tout moment, n'importe où.

Fun88 ne se limite pas aux jeux de casino en direct, il offre un monde d'excitation pour tous les types de joueurs. Vivez les sensations fortes des matchs de l'IPL et participez aux paris grâce à la promotion Indian Paisa League de Fun88 .

