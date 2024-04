Quectel présente le module polyvalent de communication par satellite BG95-S5 NTN





Embedded World - Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IoT, annonce aujourd'hui le lancement du module de communication par satellite Quectel BG95-S5 3GPP de réseau non terrestre (NTN). Ce module prend en charge la version 17 du 3GPP IoT-NTN dans les fréquences des bandes S et L pour les communications par satellite. Le BG95-S5 multimode prend également en charge les technologies LTE Cat M1, Cat NB2, eGPRS et GNSS intégré.

Avec un format SMT économique de 23,6 mm × 19,9 mm × 2,2 mm, le BG95-S5 est idéal pour les cas d'utilisation limités par l'espace qui doivent pouvoir accéder à plusieurs types de technologie de réseau. La communication par satellite NTN gagnant en popularité à mesure de la construction des constellations, la possibilité de se connecter via NTN, cellulaire et GNSS offre une grande flexibilité aux concepteurs. Elle garantit que les appareils pourront trouver des connexions quel que soit leur lieu de déploiement ou la disponibilité des NTN au moment de la communication.

« Ce module polyvalent permet aux cas d'utilisation qui reposent sur une connectivité omniprésente d'utiliser les technologies NTN ou LTE Cat M1, Cat NB2, eGPRS ou GNSS en fonction de la disponibilité sur le lieu de déploiement », déclare Norbert Muhrer, président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « La petite taille et la faible consommation d'énergie offrent aux concepteurs un maximum d'options et nous nous attendons à voir le BG95-S5 déployé dans des dispositifs allant de l'équipement de point de vente sans fil à la gestion des actifs, à l'industrie lourde et aux dispositifs portables. »

Un autre avantage est la faible consommation d'énergie du module et sa plage de températures étendue de -40 °C à +85 °C. Pour les développeurs et les concepteurs, Quectel accélère la mise sur le marché grâce à des conceptions de référence, des outils d'évaluation et une assistance technique mis à disposition pour soutenir les efforts de développement. Les procédures de certification sont en cours pour le NTN de Skylo, les opérateurs cellulaires nord-américains et les certifications réglementaires en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le module partage les mêmes brochages que les autres variantes de la série BG95, ce qui facilite la migration des fabricants d'appareils vers les réseaux NTN. Une gamme complète de protocoles Internet, d'interfaces standards et de fonctionnalités diverses améliore considérablement la polyvalence du module, ce qui permet de l'intégrer dans diverses applications M2M.

Les modules IoT de Quectel sont développés autour de la notion de sécurité. De l'architecture du produit au développement du micrologiciel/logiciel, Quectel incorpore des pratiques et des normes industrielles de pointe, atténuant les vulnérabilités potentielles avec des centres d'essai indépendants tiers et a intégré des pratiques de sécurité telles que la génération de SBOM et de fichiers VEX ainsi que l'exécution d'une analyse binaire du micrologiciel dans l'ensemble du cycle de vie du développement du logiciel.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

9 avril 2024

