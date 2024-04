DIAGNOS inc. présentera à la conférence des investisseurs hybrides AI & Technologie le 11 avril





MONTRÉAL, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (ADK TSX : OTCQB : DGNOF)), basée à Montréal, au Canada, spécialisée dans l'intelligence artificielle pour le marché médical, a annoncé aujourd'hui qu'André Larente, PDG, présentera en direct à la conférence des investisseurs virtuels hybrides IA et technologie présentée par Water Tower Research et organisée par VirtualInvestorConferences.com, le 11 avril 2024.



DATE : 11 avril

HEURE : 12 H 00 HE

LIEN : https://bit.ly/3PigAdM

Disponible pour les réunions 1x1 : 11 avril

Il s'agira d'un événement en ligne interactif en direct où les investisseurs sont invités à demander à l'entreprise questions en temps réel. Si les participants ne peuvent pas rejoindre l'événement en direct le jour de la conférence, une webdiffusion archivée sera également mise à disposition après l'événement.

Il est recommandé aux investisseurs en ligne de s'inscrire à l'avance et d'exécuter la vérification du système en ligne pour accélérer la participation et recevoir les mises à jour de l'événement.

En savoir plus sur l'événement à www.virtualinvestorconferences.com .

Faits saillants récents de l'entreprise

Signature du plus grand acteur de l'optométrie au monde, EssilorLuxottica

Déploiement du premier client d'optométrie au monde au Canada

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société? canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de sante? graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à? analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com.

À propos de Virtual Investor Conferences®

Virtual Investor Conferences (VIC) est la principale série de conférences d'investisseurs exclusifs qui offre un forum interactif aux sociétés cotées en bourse pour qu'elles se présentent de manière transparente directement aux investisseurs.

Fournissant une solution d'engagement des investisseurs en temps réel, VIC est spécialement conçu pour offrir aux entreprises un accès plus efficace aux investisseurs. Reproduisant les composants d'une conférence d'investisseurs sur place, VIC offre aux entreprises des capacités améliorées pour se connecter avec les investisseurs, planifier des réunions individuelles ciblées et améliorer leurs présentations avec un contenu vidéo dynamique. Accélérant le prochain niveau d'engagement des investisseurs, Virtual Investor Conferences fournit des communications de pointe aux investisseurs à un réseau mondial d'investisseurs particuliers et institutionnels.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

9 avril 2024 à 10:15

