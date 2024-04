NetApp remporte le prix Google Cloud Technology Partner of the Year pour la catégorie Infrastructure - Stockage





NetApp® (NASDAQ : NTAP), l'entreprise d'infrastructure de données intelligente, a annoncé avoir reçu le prix 2024 Google Cloud Technology Partner of the Year dans la catégorie Infrastructure - Stockage pour Google Cloud NetApp Volumes. Pour la deuxième année consécutive, NetApp est récompensée pour ses réalisations dans l'écosystème Google Cloud, en aidant les clients communs à déployer des solutions leur permettant de migrer, déployer et gérer facilement les données et les charges de travail dans Google Cloud sans réarchitecture des applications.

« Les prix des partenaires de Google Cloud récompensent l'impact transformateur et la valeur que les partenaires ont apportés aux clients », a déclaré Kevin Ichhpurani, vice-président de Global Ecosystem and Channels chez Google Cloud. « Nous sommes fiers d'annoncer que NetApp est le lauréat du prix Google Cloud Partner Award 2024 et de récompenser ses réalisations qui ont contribué à la réussite des clients au cours de l'année écoulée ».

Le prix Google Cloud Technology Partner of the Year dans la catégorie Infrastructure - Stockage souligne la façon dont les technologies de stockage de NetApp, leaders sur le marché et adaptées aux entreprises, dont Google Cloud NetApp Volumes, aident les clients à naviguer dans le paysage du cloud avec une gestion simplifiée des données, des performances incomparables et une protection fiable des données. Basé sur NetApp® ONTAP®, Google Cloud NetApp Volumes permet aux utilisateurs d'automatiser et de faire évoluer en toute sécurité les charges de travail exigeantes, telles que l'IA, les bases de données et les applications cloud-natives, en seulement quelques clics, optimisant ainsi les coûts du cloud sans surbudgétisation.

« En collaboration avec Google Cloud, NetApp poursuit le développement de son portefeuille de stockage de pointe, avec Google Cloud NetApp Volumes, qui offre une intégration aisée en tant que service Google développé conjointement et qui prend en charge des cas d'utilisation critiques, allant de la migration des charges de travail vers la plateforme Google Cloud à l'exécution d'applications cloud-natives et à la mise en oeuvre de transformations telles que l'IA », a déclaré Eric Han, vice-président de la gestion des produits cloud chez NetApp. « Le fait que nous ayons été reconnus Google Cloud Technology Partner of the Year pour la deuxième année consécutive dans la catégorie Stockage souligne la confiance que Google Cloud accorde à NetApp en tant que partenaire tout aussi engagé à fournir aux clients une infrastructure de données intelligente qui les aide à évoluer rapidement et à s'adapter à notre paysage technologique et de menaces en constante évolution ».

Lancé en août 2023 en tant que service de stockage géré, Google Cloud NetApp Volumes a été amélioré en octobre 2023 avec une couche de service standard, permettant une importante réduction du coût/GB, tout en continuant à fournir les mêmes services de fichiers multi-protocoles avec une protection des données entièrement intégrée. Ce service s'ajoute au portefeuille complet de services de stockage et de données NetApp que l'on trouve dans Google Cloud et qui couvre la cyber-résilience, la protection des données et la gestion de la capacité. Il permet aux entreprises clientes d'élargir facilement les charges de travail les plus exigeantes à Google Cloud, avec les types de services qui caractérisent les technologies des centres de données depuis des années.

