Spendesk fait l'acquisition d'Okko pour mutualiser la gestion des achats et des dépenses





Spendesk, référence de la gestion des dépenses pour les entreprises, fait l'acquisition d'Okko, société française spécialisée dans la gestion des achats. En intégrant la technologie et les ressources d'Okko, Spendesk devient la première solution européenne à intégrer dans son intégralité la gestion des achats et des dépenses pour les PME et les ETI.

Solution SaaS, Okko permet aux entreprises de digitaliser l'ensemble du processus d'achat et simplifie la gestion des fournisseurs. Du besoin initial au bon de commande final, Okko fournit un workflow complet sur le processus d'approvisionnement, avec des fonctionnalités telles que la gestion des fournisseurs, les demandes d'achat collaboratives et la gestion des renouvellements de contrats.

La solution, qui va ainsi de la demande d'achat au paiement, permet aux équipes ? notamment financières, juridiques et informatiques ? de bénéficier d'un processus collaboratif, automatisé et sans effort pour un contrôle total des dépenses, avant même qu'elles n'aient lieu.

Basé sur une vision commune : placer leurs utilisateurs au coeur de leurs plateformes, l'acquisition d'Okko représente une étape importante dans la stratégie de développement de Spendesk. L'entreprise entend intégrer des services d'approvisionnement robustes et optimisés, tout en élargissant son champ d'action. Le tout, afin de fournir des solutions qui répondent aux besoins plus complexes des grandes entreprises.

Rodolphe Ardant, co-fondateur et CEO de Spendesk, affirme : « Spendesk a toujours été à la pointe de l'innovation dans le domaine de la gestion des dépenses. L'acquisition d'Okko reflète l'engagement de Spendesk à rester à l'avant-garde ainsi que notre ambition de libérer les collaborateurs grâce à des solutions de dépenses toujours plus agiles et plus intelligentes.

Alors que les équipes financières utilisent déjà des fonctions de gestion des dépenses pour les bons de commande ? telles que les moyens de paiement et les contrôles budgétaires, ? les processus d'approvisionnement sont plus laborieux. Des flux de travail et des outils peu performants entraînent un manque de visibilité, une surcharge de travail et des difficultés de contrôle des coûts pour toutes les équipes concernées. Aujourd'hui, nous pouvons aider nos clients à améliorer l'efficacité de ces processus complexes ».

Julien Chriqui, co-fondateur et CEO d'Okko, ajoute : « Okko adopte une approche collaborative et se donne pour mission de placer les collaborateurs au coeur du processus d'approvisionnement. Le tout, afin d'aider les entreprises à réduire leurs risques, à contrôler leurs dépenses et à gagner un temps précieux. L'union d'Okko et de Spendesk agrège deux équipes fantastiques et engagées pour la réussite de leurs clients. Les utilisateurs de Spendesk peuvent désormais accéder à une gamme encore plus large de fonctionnalités pour optimiser leurs processus de gestion des dépenses ».

Aurore Teboul, Indirect Procurement Buyer chez PayFit, ajoute : « Nous sommes ravis de voir Okko rejoindre Spendesk ! Pour PayFit, utilisateur historique des deux solutions, cette acquisition est synonyme de mutualisation de la gestion des achats et des dépenses. Okko nous a tout particulièrement aidés à coordonner nos parties prenantes (juridique, finance, conformité...) et à améliorer notre communication. Elle renforce la visibilité donnée par Spendesk en matière de suivi des dépenses et garantit qu'aucune échéance n'est manquée, tous nos fournisseurs étant maintenant centralisés sur la même plateforme ».

A propos de Spendesk

Solution de spend management tout-en-un, Spendesk connecte les dépenses des entreprises. Elle leur permet de contrôler facilement leurs coûts, d'avoir une visibilité totale sur leurs dépenses et de gagner un temps précieux grâce à l'automatisation intégrée. Ses outils sont pensés pour optimiser l'expérience utilisateur des professionnels et des équipes financières.

Fintech de référence en France et en Europe, Spendesk a été fondée en 2016 et est dirigée par Rodolphe Ardant. L'entreprise est présente sur tout le continent européen et dispose de locaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Ses 600 salariés accompagnent 5 000 entreprises, des start-ups aux marques établies, telles que Soundcloud, Doctolib, Sezane, Printemps, SeLoger, Deezer.

Au sein de la communauté CFO Connect, Spendesk fédère plus de 12.000 responsables financiers dans le monde.

Pour plus d'informations : https://www.spendesk.com/fr/press/

A propos d'Okko

Okko a été cofondé par Julien Chriqui (CEO) et Robin Brissaud (CTO) au sein du startup studio Hexa. Okko est une solution SaaS qui aide les entreprises à mieux orchestrer leur processus d'achat et à simplifier l'intégration des fournisseurs. La spécificité d'Okko est de placer les employés au coeur du processus d'approvisionnement, aidant ainsi les entreprises à diminuer leurs risques, à contrôler leurs dépenses et à gagner du temps.

Pour plus d'informations : https://www.getokko.app/

9 avril 2024 à 09:40

