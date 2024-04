La conférence d'utilisateurs Boomi World 2024 mettra en avant Deion "Coach Prime" Sanders





Boomitm, le leader de l'intégration et de l'automatisation intelligentes, est ravi d'annoncer le retour de Boomi World. L'événement professionnel très attendu de la société se tiendra du 6 au 9 mai 2024 au Sheraton Denver Downtown Hotel à Denver, dans le Colorado. Boomi World 2024 promet d'offrir une expérience transformatrice, réunissant des leaders de l'industrie, des experts en technologie et des professionnels visionnaires pour explorer les dernières tendances et innovations en matière d'IA, d'intégration et d'automatisation.

Animée par la vétérane de l'industrie des technologies et correspondante Lisa Martin, Boomi World 2024 accueillera des conférenciers estimés, parmi lesquels :

Deion Sanders, entraîneur principal de football collégial et membre du Pro Football Hall of Fame

Jeff Lischett, directeur informatique de Tropicana

Brett Wilson, directeur informatique de la Croix-Rouge australienne

Kate Stables, responsable de la technologie chez Fever-Tree

Nicki Brock, directrice principale des applications d'entreprise chez KORE Wireless

Karen Dosanjh, responsable marketing chez OSI Digital

John Santoro, analyste directeur principal chez Gartner

Shawn Rogers, PDG de BARC US

Shari Lava, analyste/directrice de recherche chez IDC

Steve Lucas, PDG de Boomi

Ed Macosky, directeur des produits et de la technologie chez Boomi

Matt McLarty, directeur de la technologie chez Boomi ; et bien d'autres !

Boomi World 2024 donnera aux participants l'occasion de découvrir la puissance de la connexion basée sur l'IA. Les clients et partenaires de Boomi pourront découvrir comment la plateforme d'intégration et d'automatisation intelligentes de Boomi aide les entreprises à maîtriser la complexité informatique, à favoriser une innovation radicale et à tout synchroniser, en tout lieu.

Temps forts de l'événement :

1. Un solide ordre du jour

Boomi World 2024 affiche un ordre du jour dynamique et complet, proposant des séances suscitant la réflexion, des ateliers pratiques et des débats d'experts stimulants. Les participants auront l'occasion de découvrir les dernières avancées en matière de technologie d'intégration, des meilleures pratiques et des expériences positives d'entreprises visionnaires dans différents secteurs qui ont transformé leurs organisations avec Boomi.

2. Deion Sanders invité d'honneur

Boomi accueille Deion Sanders, également connu sous le nom de "Coach Prime", en tant que conférencier invité spécial.

En qualité d'entraîneur en chef de 2020 à 2022, M. Sanders a permis à l'Université de Jackson State (JSU) de remporter deux championnats SWAC consécutifs, et a décroché le titre d'Entraîneur SWAC de l'année deux années de suite. Pendant son temps passé à la JSU, les Tigers ont réalisé un score record de 27-6, incluant une saison régulière parfaite en 2022. En 2021, il a reçu le titre d'Entraîneur Eddie Robinson de l'année.

Membre du Pro Football Hall of Fame, M. Sanders a remporté deux fois le Super Bowl et huit fois le Pro Bowl. Il a joué 14 ans dans la NFL pour les Falcons d'Atlanta, les San Francisco 49ers, les Dallas Cowboys, les Washington Commanders et les Baltimore Ravens. M. Sanders est la seule personne dans l'histoire du sport professionnel à jouer aussi bien dans la World Series que dans le Super Bowl.

Après s'être retiré du sport professionnel, M. Sanders est devenu analyste pour CBS Sports et NFL Network, il partage dorénavant ses observations et opinions sur le Pro Football Show sur Barstool Sports. Il a produit et/ou est apparu dans plusieurs émissions de télévision, parmi lesquelles Tiny House Nation, Grandfathered, Moesha, Running Wild With Bear Grylls, Lip Sync Battle, The League, 30 For 30: Deion's Double Play, Deion's Family Playbook et, tout récemment, Coach Prime, une série documentaire sur Prime Video qui suit M. Sanders et son parcours dans le football universitaire.

3. Des annonces exclusives

Soyez parmi les premiers à être informés des dernières actualités sur les produits et plateformes de Boomi, sur sa feuille de route et sur ses initiatives stratégiques. Des annonces exclusives seront faites à Boomi World 2024, qui façonneront l'avenir de l'IA, de l'intégration et de l'automatisation.

4. Formation pré-conférence et Sommet des partenaires

À partir du 6 mai, Boomi World offrira des cours de certification et une formation pré-conférence de un et deux jours, avec des sessions approfondies couvrant les divers services de plateforme au sein de la plateforme Boomi, dont Integration, une architecture d'exécution, la gestion d'API et Master Data Hub.

Organisé le 7 mai, le Boomi Partner Summit donnera aux partenaires un aperçu exclusif de l'avenir de l'écosystème Boomi. Les partenaires bénéficieront d'un aperçu des annonces à venir et auront accès à des ressources de commercialisation, conçues pour favoriser la croissance tout en aidant les clients à se connecter, à automatiser et à moderniser rapidement et aisément leur paysage numérique.

5. Plus de 40 séances en groupe

Boomi World offrira plus de 40 séances en groupe axées sur les quatre volets suivants :

Des ateliers pratiques donneront aux participants l'occasion d'explorer les nouveautés dans la plateforme Boomi, de libérer leur créativité avec l'IA et d'en savoir plus au sujet de la génération augmentée de récupération ? y compris sur la façon de créer une RAG en utilisant Boomi.

Un volet développeur/technique, qui inclura des sessions sur des cas d'utilisation populaires de l'intégration, le contrôle du temps d'exécution, les stratégies de gestion des erreurs, la gestion des données de base et les solutions "Boomi on Boomi".

Un volet directeur informatique/dirigeant destiné aux participants exécutifs ? ou quiconque intéressé par des sujets conçus pour plaire aux directeurs informatiques ?, qui offrira des séances sur la gestion du risque, la sécurité de la plateforme Boomi et l'état de préparation à l'IA.

Un volet innovation, qui inclura un large éventail de séances de clients, partenaires, analystes du secteur et experts en technologie de Boomi, conçues pour illustrer les innombrables façons d'utiliser la plateforme Boomi pour connecter et transformer les entreprises.

6. Des opportunités de réseautage

Nouez des liens avec des professionnels partageant les mêmes idées, des experts du secteur et des partenaires Boomi dans le cadre de séances de réseautage dédiées. Boomi World 2024 offre une plateforme unique pour favoriser la collaboration, partager des idées et établir de précieuses relations au sein de la communauté de l'intégration, de l'automatisation et de la connectivité.

Commanditaires :

Un merci tout particulier aux commanditaires partenaires de Boomi pour avoir contribué à rendre possible l'événement Boomi World 2024, notamment Cognizant et Infosys en tant que commanditaires Diamant, et Apica, Kitepipe, LTIMindtree, R Systems, TCS et United Techno en tant que commanditaires Platine.

Inscription :

Les inscriptions sont à présent ouvertes. Réservez votre place à Boomi World 2024 en visitant BoomiWorld.com.

Pour prendre part à la conversation sur Boomi World sur les réseaux sociaux, utilisez #BoomiWorld.

Ressources complémentaires

À propos de Boomi

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

