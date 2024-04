Guidewire reçoit sept prix et se classe au rang de « sommité » dans le cadre des Regional Reviews of P&C Claims Systems de Celent





Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE) annonce que le logiciel Guidewire ClaimCenter a reçu sept XCelent Awards et se classe au rang de « sommité » dans le cadre des quatre rapports de Celent en matière d'assurance IARD. Ces rapports, intitulés Property Casualty Claims Systems Vendors (Fournisseurs de systèmes de gestion des sinistres), couvrent les quatre régions EMEA, LATAM, APAC et Amérique du Nord et examinent les systèmes de gestion des sinistres proposés par différents assureurs IARD. Par ailleurs, la plateforme Guidewire InsuranceNow s'est également classée au rang de « sommité » dans le cadre du rapport Claims Systems Vendors: North American P&C Insurance 2024 (Fournisseurs de systèmes de gestion des sinistres : assurance IARD en région Amérique du Nord, édition 2024).

Guidewire est le prestataire de services qui a reçu le plus grand nombre de prix XCelent dans les quatre régions couvertes et le seul à avoir atteint le rang de « sommité » dans l'ensemble des régions évaluées. Ce rang constitue la plus haute distinction et reconnaît le haut niveau de sophistication et toute l'étendue de la technologie et des fonctionnalités des solutions proposées par le prestataire.

« L'application Guidewire ClaimCenter et le module de gestion des sinistres d'InsuranceNow se sont distingués lors de notre évaluation, à la fois en termes de fonctionnalités et de technologie. Nous félicitons Guidewire d'avoir obtenu cette distinction, mais également d'avoir décroché la meilleure place au sein de la Technical Capability Matrix de Celent dans les quatre régions couvertes par les rapports Property Casualty Claims Systems Vendors », déclare Fabio Sarrico, Insurance Analyst - EMEA and LATAM chez Celent et co-auteur des rapports couvrant les régions LATAM et EMEA.

Les résultats de ce rapport indiquent que :

Les solutions ClaimCenter et InsuranceNow sont toutes deux classées au rang de « sommité » dans la Technical Capability Matrix de Celent dans son rapport couvrant la région Amérique du Nord.

ClaimCenter a atteint le rang de « sommité » dans les rapports couvrant les régions EMEA, LATAM et APAC, se distinguant ainsi des 28 (EMEA), 19 (LATAM) et 16 (APAC) systèmes de gestion des sinistres présentés par les autres prestataires.

ClaimCenter est la seule solution à avoir reçu cette distinction dans le rapport couvrant la région LATAM.

ClaimCenter s'est distingué dans les catégories « Technologie avancée » et « Étendue des fonctionnalités » dans les rapports couvrant les régions Amérique du Nord, EMEA et LATAM ; le logiciel a également reçu un prix dans la catégorie « Technologie avancée » dans le cadre du rapport couvrant la région APAC.

« Nous félicitons Guidewire pour la distinction de ClaimCenter et d'InsuranceNow en tant que systèmes de gestion des sinistres d'exception », commente Karlyn Carnahan, Head of Insurance, North America chez Celent et co-autrice du rapport couvrant la région Amérique du Nord. « Les sinistres étant à la fois le principal centre de coûts des compagnies d'assurance et un point de contact essentiel avec les clients, la sélection du système de gestion des sinistres le plus adapté constitue une tâche fondamentale pour les assureurs du monde entier. Guidewire propose aux assureurs de toutes tailles et de tous niveaux de complexité des systèmes de gestion des sinistres de premier ordre et à la pointe de la technologie pour les aider à optimiser leurs processus de gestion des sinistres afin de satisfaire leurs clients et de réduire les coûts ».

« Nous sommes honorés que Celent nous ait décernés ces prix et cette distinction, lesquels attestent de la robustesse de nos solutions de gestion des sinistres à l'échelle mondiale », déclare Michael Howe, Chief Product Officer chez Guidewire. « Chez Guidewire, nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et nos solutions pour aider nos clients à gagner en agilité et à optimiser leurs performances. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients pour la confiance qu'ils placent en notre plateforme pour les accompagner au quotidien dans leurs projets ».

9 avril 2024

