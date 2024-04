DinMo obtient la désignation Google Cloud Ready - BigQuery





PARIS, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- DinMo annonce avoir obtenu la désignation Google Cloud Ready - BigQuery. Ce jalon souligne l'engagement de DinMo à améliorer sa Customer Data Platform (CDP) modulaire, par une intégration native avec Google BigQuery. Cela assure un processus de gestion de données efficace et autonome pour les équipes marketing.

Google Cloud Ready - BigQuery est un programme de validation qui vise à augmenter la confiance des clients dans la capacité d'intégration des partenaires à BigQuery. Dans le cadre de cette initiative, les équipes techniques de Google valident les intégrations à BigQuery des partenaires en suivant un processus strict en trois phases : série de tests d'intégration et comparaison des résultats aux benchmarks, travail conjoint pour combler les éventuelles lacunes et affinement de la documentation pour les clients mutuels.

Cette désignation prouve que DinMo satisfait aux exigences strictes de fonctionnalité et d'interopérabilité nécessaires pour une intégration optimale avec BigQuery. Les utilisateurs ont désormais la garantie que DinMo fonctionne de manière transparente avec Google BigQuery et est gage de qualité pour ceux qui envisagent d'utiliser DinMo.

De plus, en tant que partie du programme Google Cloud Ready - BigQuery, DinMo bénéficie d'opportunités de collaboration étroite avec les équipes partenaires de Google et les équipes de BigQuery, facilitant le développement de feuilles de route conjointes et garantissant que DinMo reste à l'avant-garde de l'écosystème data.

"Chez DinMo, notre mission est de libérer le véritable potentiel des données clients, en étendant ses avantages bien au-delà des applications traditionnelles de BI. Google BigQuery a rendu accessibles les data warehouses, et DinMo va encore plus loin. Nous permettons aux équipes data et IT de rendre les équipes marketing autonomes, transformant leur BigQuery en une source unique de vérité et permettant de partager des audiences, événements et attributs toujours à jour dans n'importe quelle plateforme marketing. Avec la puissance combinée de Google BigQuery et de l'interface intuitive de DinMo, les équipes marketing peuvent utiliser les données clients de manière autonome et efficace, assurant l'agilité et une gouvernance stricte des données," a déclaré Oussama Ghanmi, CEO de DinMo. "La désignation Google Cloud Ready - BigQuery valide notre approche innovante, offrant aux clients des fonctionnalités avancées et une confiance dans notre plateforme. Cette réalisation souligne notre collaboration continue avec Google Cloud, pour fournir des solutions à la pointe de la technologie à nos clients communs."

Pour en savoir plus sur l'expertise de DinMo avec Google Cloud, visitez notre ressource sur l'activation de données de première partie pour BigQuery.

Pour en savoir plus sur Google Cloud Ready - BigQuery et ses avantages, visitez cette page.

À propos de DinMo : DinMo est à l'avant-garde de la prochaine génération de Customer Data Platforms avec sa CDP composable. Ses fonctionnalités phares, comme le Visual Audience Builder, l'activation en un clic et les prédictions IA, permettent aux équipes marketing de transformer leurs données clients en croissance rentable. Pour plus d'informations sur DinMo, visitez : https://www.dinmo.com/

Contact: Alexandra Augusti, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2382484/DinMo_Logo.jpg

9 avril 2024 à 08:30

