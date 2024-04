Héma-Québec ouvre son 12e centre de dons au Québec





Drummondville au coeur de la stratégie d'autosuffisance en plasma

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Héma-Québec est fière d'annoncer l'ouverture de son 12e centre de dons dans la province, et du premier centre dans la région du Centre-du-Québec. En effet, le nouveau Centre de dons Héma-Québec de Drummondville ouvrira ses portes dès le début de l'année 2025. Les dons de plasma qui y seront recueillis serviront à la fabrication de médicaments spécialisés pour soigner les patients et patientes qui en ont besoin dans les centres hospitaliers du Québec. Ces dons s'inscrivent dans une chaîne de pure générosité et changent le quotidien de milliers d'individus et de familles.

« Notre plan d'accroître notre autosuffisance en plasma est ambitieux, affirme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, mais il est réalisable. Dans la mesure où chaque geste compte, Héma-Québec sait que chaque don se transforme en espoir pour les personnes qui luttent pour leur santé et pour leur vie. Ainsi, l'ouverture d'un 12e centre au Québec s'inscrit entièrement dans notre mission de répondre avec efficience aux besoins en produits sanguins, notamment en plasma, tout en renforçant notre indépendance face aux fournisseurs étrangers. »

La ville de Drummondville s'avère d'ailleurs un choix stratégique pour accueillir le nouveau centre. Non seulement est-elle située tout juste entre les établissements de Québec et de Montréal, mais son dynamisme et la croissance de la région sont des éléments qui participeront au succès du nouveau Centre de dons. Dès l'ouverture, six chaises de prélèvement ont été prévues pour les donneurs et les donneuses, mais à terme, le local d'environ 4?000 pieds carrés pourra en accueillir jusqu'à huit à la fois. L'objectif sera d'y récolter quelque 12?500 dons annuellement.

« Les citoyens et citoyennes de Drummondville et des environs ont la mission d'Héma-Québec à coeur, explique Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel. Nombreux sont-ils et elles à tendre le bras lorsqu'une collecte de sang s'organise dans la région. Nous comptons sur leur enthousiasme pour venir en aide à la population québécoise en donnant du plasma près de chez eux. »

Le Centre de Drummondville, dédié uniquement aux dons de plasma, s'installera au 175, rue Robert-Bernard tout près de la sortie 179 de l'autoroute 20. La population de Drummondville et des environs pourra continuer à donner du sang comme à l'habitude en participant aux nombreuses collectes mobiles organisées sur le territoire tout au long de l'année.

Donner du plasma, c'est partager sa santé

La demande pour le plasma, une ressource précieuse et irremplaçable, ne cesse de croître. En effet, des milliers de Québécois ont besoin de médicaments conçus à base d'immunoglobulines provenant du plasma pour soigner différentes maladies, principalement des infections rares qui touchent la fonction immunitaire. Aujourd'hui, une cinquantaine de médicaments spécialisés sont distribués par Héma-Québec. Annuellement, c'est environ 500?000 unités qui sont envoyées aux centres hospitaliers. Heureusement, tandis qu'on peut donner du sang à intervalles de 56 jours chez les hommes et de 84 jours chez les femmes, il est possible de faire des dons de plasma tous les 6 jours seulement.

La société d'État s'est donné l'objectif d'atteindre 42 % d'autosuffisance en immunoglobulines intraveineuses (IgIv) pour 2026-2027. L'autosuffisance en Immunoglobulines est passée de moins de 22 % en 2019 à 31 % de nos jours, mais le défi demeure majeur pour maintenir cet équilibre entre la demande croissante et les dons. Par sa stratégie, Héma-Québec veille à la sécurité de l'approvisionnement en plasma afin de fournir les médicaments spécialisés fabriqués à partir de plasma aux personnes malades qui en ont besoin, ici même au Québec. L'ouverture de nouveaux Centres de dons, dont celui de Drummondville fait partie intégrante des mesures prises pour y arriver.

À propos du plasma

Le plasma est la partie liquide du sang. De couleur dorée, ce précieux liquide composé à 90 % d'eau transporte les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma est riche en protéines, comme les immunoglobulines, qui sont à la base de plusieurs médicaments spécialisés indispensables à la survie et au mieux-être de milliers de personnes. En effet, le plasma joue un rôle vital pour traiter des déficits immunitaires et des troubles neurologiques. Chaque jour, des personnes vivent et guérissent grâce au plasma. Pour en savoir plus, visitez le site Web d'Héma-Québec au : https://www.hema-quebec.qc.ca/plasma/donneur-de-plasma/pourquoi-donner-du-plasma.fr.html.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1?600 employées et employés, plus de 200?000 personnes qui donnent du sang, du plasma, des cellules souches, du lait maternel et des tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur les sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800?000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

