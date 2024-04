Le Fonds de solidarité FTQ investit 5 M$ dans Oatbox





Oatbox a récemment entrepris un pivot important de son modèle d'affaires et a inauguré une nouvelle usine

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Pour propulser la croissance d'Oatbox, le Fonds de solidarité FTQ investit 5 millions $ dans le chef de file canadien de produits et ingrédients alimentaires faits à partir d'avoine canadienne.

« C'est une marque de confiance très enthousiasmante pour Oatbox que de compter sur l'appui du Fonds de solidarité FTQ. Nous avons un grand respect pour les entreprises partenaires du Fonds et avons l'impression d'accéder à une grande famille. Pour une entreprise comme la nôtre qui commence tout juste à réaliser une partie de son grand potentiel, compter sur un investisseur de la trempe du Fonds de solidarité FTQ renforce notre crédibilité auprès de nos partenaires d'affaires et permettra d'accélérer notre développement », s'est réjoui Marc-Antoine Bovet, co-fondateur et président d'Oatbox.

« Nous sommes très fiers d'ajouter une jeune pousse comme Oatbox à notre portefeuille d'investissement en agroalimentaire. Grâce à une vision à long terme et ambitieuse, l'entreprise est bien positionnée pour profiter des occasions d'un marché en croissance », a pour sa part commenté Patrice Jolivet, vice-président aux Placements privés et investissements d'impact - Agroalimentaire et Santé, du Fonds de solidarité FTQ. Depuis sa création en 1983, le Fonds a investi plus de 1,3 milliard $ dans le secteur agroalimentaire québécois.

Fondée en 2014 à Montréal, Oatbox s'est d'abord spécialisée dans la vente directe de produits secs à base d'avoine, tels que des granolas, gruaux, gruaux au frigo et barres. En 2021, l'entreprise a engagé un virage important en investissant près de 10 millions $ dans une nouvelle usine pour produire une base d'avoine liquide utilisée non seulement pour sa propre gamme de boissons d'avoine, mais aussi comme ingrédient de qualité supérieure disponible à d'autres transformateurs alimentaires désirant développer des alternatives laitières à base d'avoine.

Introduites sur le marché en juin 2023, la boisson d'avoine Original fortifiée en vitamines et minéraux et la boisson Barista faite pour mousser dans les boissons chaudes dont le café, se retrouvent maintenant dans plus de 600 points de vente. Cette dernière a été lauréate du Prix Innovation en alimentation 2023, remis par le Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec, dans la catégorie Jus et Boisson.

Oatbox a aussi remporté le Prix Relève Alimentaire Québec en 2023 reconnaissant l'envergure et l'importance d'une usine de base d'avoine au Québec, qui permet autant à Oatbox qu'aux transformateurs de se positionner avec des produits d'avoine dont le marché est en forte croissance.

Les produits d'Oatbox étant issus de l'agriculture durable, l'investissement se qualifie dans l'objectif du Fonds d'atteindre 12 milliards $ en actifs liés au développement durable d'ici 2027.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'Oatbox

Établie en novembre 2014 à Montréal, OatboxMC est un chef de file canadien de produits alimentaires faits à partir d'avoine canadienne, notamment une gamme de boissons d'avoine, des granolas, gruaux, gruaux au frigo et barres tendres, et un transformateur d'avoine. Les produits Oatbox se retrouvent dans plus de 600 points de vente, dont la majorité des grandes chaînes d'épiceries au pays. En plus de ses produits sous la marque Oatbox, son usine à Saint-Damase transforme l'avoine en base liquide pour diverses entreprises. Pour plus d'information, visitez oatbox.com et oatbox-group.com/fr/.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

9 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :