LyondellBasell démontre des progrès vers le leadership industriel dans son rapport de développement durable 2023.

HOUSTON et ROTTERDAM, Pays-Bas, 9 avril 2024 /CNW/ - LyondellBasell (NYSE : LYB) a publié aujourd'hui son rapport annuel de développement durable intitulé Everyday Sustainability. Cette publication offre un examen approfondi des progrès réalisés par l'entreprise au cours de l'année écoulée, pour s'imposer comme un leader de l'industrie en matière de développement durable, en se concentrant sur trois défis essentiels : mettre fin aux déchets plastiques, agir pour le climat et soutenir une société prospère.

"Nous considérons le développement durable comme une opportunité de créer de la valeur. Au cours de l'année écoulée, nous avons intégré le développement durable dans notre nouvelle stratégie d'entreprise et fait progresser nos ambitions en la matière, tout en restant concentrés sur la sécurité, l'excellence opérationnelle et la création de valeur. Alors que nous progressons pour devenir un leader de l'industrie en matière de développement durable, nous sommes passés d'une possibilité à la concrétisation du développement durable au quotidien", a déclaré Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell.

En 2023, l'entreprise a partagé des faits marquants en matière de développement durable, parmi lesquels :

L'émission d'une obligation verte inaugurale de 500 millions de dollars, dont le produit servira à financer des projets verts éligibles, nouveaux ou existants, dans les domaines de l'économie circulaire, des énergies renouvelables, de la prévention et du contrôle de la pollution, ainsi que de l'efficacité énergétique.

L'investissement en amont, dans des opérations de tri et de recyclage des déchets plastiques en Europe , en Asie et en Amérique du Nord, afin de contribuer à la mise en place d'une offre complète de solutions durables, dans le cadre de multiples processus de recyclage.

, en Asie et en Amérique du Nord, afin de contribuer à la mise en place d'une offre complète de solutions durables, dans le cadre de multiples processus de recyclage. La décision finale d'investissement pour la construction d'une usine de recyclage avancé à l'échelle commerciale, MoReTec-1 , la première du genre. L'usine sera située sur notre site de Wesseling en Allemagne et utilisera la technologie MoReTec, propriété de la société.

, la première du genre. L'usine sera située sur notre site de Wesseling en Allemagne et utilisera la technologie propriété de la société. Le lancement d'une nouvelle gamme de produits appelée +LC (Low Carbon) solutions, qui utilise des sources alternatives de carbone, pour offrir aux clients une empreinte carbone plus faible par rapport à leur équivalent à base fossile.

(Low Carbon) solutions, qui utilise des sources alternatives de carbone, pour offrir aux clients une empreinte carbone plus faible par rapport à leur équivalent à base fossile. L'atteinte de près de 90 % de l'objectif de l'entreprise pour 2030, à savoir obtenir au moins la moitié de son électricité mondiale à partir de sources renouvelables et mettre en oeuvre des projets se traduisant par une économie d'énergie annuelle de près de 4 millions de gigajoules.

L'augmentation du nombres de femmes occupant des postes de direction; elles représentent désormais 25% de ces postes à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 3% par rapport à 2022..

60 sites de production ont atteint l'objectif GoalZERO (à savoir zéro blessure, zéro incident et zéro accident) et 67 sites n'ont subi aucune blessure en 2023.

"Nous nous engageons à partager nos performances en matière de développement durable, à faire preuve de transparence et à montrer comment nous soutenons le développement durable au quotidien", a déclaré M. Vanacker.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de développement durable 2023 de LyondellBasell, Everyday Sustainability ici.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell est un leader de l'industrie chimique mondiale qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire à faible émission de carbone. Dans toutes nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, investisseurs et à la société. En tant que l'un des plus grands producteurs de polymères au monde et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable à la sécurité alimentaire, en passant par la propreté de l'eau et à la qualité des soins de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lyondellbasell.com ou nous suivre @LyondellBasell sur LinkedIn.

