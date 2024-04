Regula consolide sa position dans le secteur en devenant membre à part entière de l'Institut européen des normes de télécommunications





En tant que membre à part entière de l'ETSI, Regula joue un rôle actif pour forger l'avenir des normes des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ce statut permet à l'entreprise de stimuler l'innovation, tout en établissant le cahier des charges du processus de vérification d'identité sécurisée (IDV) en général, et la création de signatures électroniques qualifiées (QES) en particulier.

L'ETSI, réputé pour son rôle dans l'élaboration de normes acceptées dans le monde entier pour les systèmes, les applications et les services basés sur les TIC, fournit une plateforme collaborative transparente permettant aux membres d'avoir une influence sur les normes dans tout le secteur. L'adhésion à part entière de Regula facilite l'implication directe dans le processus de normalisation, ce qui permet à l'entreprise de recommander des technologies et des pratiques qui améliorent la sécurité, l'interopérabilité et l'innovation dans le domaine de l'IDV.

En tant que membre de la communauté mondiale des organisations membres de l'ETSI, comprenant des universités, des organismes de recherche, des associations et des pouvoirs publics ainsi que des entreprises liées au secteur, Regula aura accès à tout un ensemble de connaissances dans le domaine des TIC. Dans le même temps, l'entreprise aura l'occasion de contribuer au savoir-faire mondial, en faisant un apport significatif que lui octroient ses trois décennies d'expertise en matière de criminalistique et de développement de solutions IDV.

« Nous sommes très heureux des occasions que l'adhésion à l'ETSI offre à Regula et au secteur de l'IDV dans son ensemble. Toutefois, outre l'honneur que cela représente, il s'agit également d'une responsabilité. En tant que seule entreprise à apporter une expertise médico-légale aux clients des solutions IDV, nous nous positionnons de manière unique grâce à une approche interne qui place nos normes à un niveau exceptionnellement élevé. Cette caractéristique nous permet non seulement de répondre aux attentes de nos clients et du secteur dans son ensemble, mais également de les dépasser. Nous sommes bien équipés et résolus à contribuer à l'évolution des normes mondiales en matière de TIC, en veillant à ce que nos solutions donnent l'image du summum de l'innovation et de la qualité », déclare Henry Patishman, vice-président exécutif des solutions de vérification d'identité chez Regula.

Pendant plus de 30 ans, Regula a développé des solutions matérielles et logicielles pour l'examen avancé de documents et la vérification d'identité. L'entreprise se targue de posséder la base de données de modèles de documents d'identité la plus complète au monde, celle-ci comprenant plus de 13 600 modèles de documents d'identité provenant de 249 pays et territoires, avec 138 langues prises en charge. Actuellement, les solutions Regula sont utilisées par plus de 1 000 organisations et 80 services de contrôle des frontières dans le monde entier.

À propos de l'ETSI

L'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) offre à ses membres un environnement ouvert, inclusif et collaboratif. Cet environnement permet d'élaborer, de ratifier et de tester en temps opportun des normes applicables à l'échelle mondiale pour les systèmes, les applications et les services basés sur les TIC.

Nous sommes à la pointe des technologies émergentes dans tous les secteurs de l'industrie et de la société qui utilisent les TIC. Nous possédons plus de 850 organisations membres qui proviennent de plus de 60 pays et de cinq continents.

En savoir plus à l'adresse suivante : www.etsi.org.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs médico-légaux et de solutions de vérification d'identité. Dotés de plus de 30 ans d'expérience dans la recherche médico-légale et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification de documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organismes et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité. Regula a été nommé à plusieurs reprises fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide for Identity Verification.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :