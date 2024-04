AIMobile lance une box d'IA en périphérie innovante alimentée par Qualcomm





NUREMBERG, Allemagne, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- AIMobile lance aujourd'hui son dernier produit d'IA en périphérie ; AIM-Edge QC01 a été conçu dans le but de démocratiser les technologies d'IA en périphérie et de permettre une plus large gamme d'applications avec une puissance de calcul d'entrée de gamme accessible. Alimenté par le processeur Qualcomm® QCS6490, l'AIM-Edge QC01 est équipé d'un support multi-OS et de ports USB/LAN pour connecter un appareil photo. Son format compact et sans ventilateur le rend idéal pour une mise en oeuvre facile et des scénarios d'application flexibles. S'appuyant sur près d'une décennie d'expertise en matière d'IA en périphérie, AIMobile ajoute également des modèles d'IA éprouvés sur le marché afin de raccourcir le délai de mise sur le marché pour les partenaires. La box d'IA en périphérie est présentée au stand de Qualcomm Technologies (#161, Hall 5, NurnbergMesse) au salon Embedded World. Outre le facteur de forme de la box, AIMobile met à disposition un système sur module (SOM) basé sur le processeur QCS6490.

QCS6490 est optimisé pour les solutions IoT. Dotée du processeur Qualcomm® Kryotm 670 et d'un processeur Qualcomm® Hexagontm équipé d'une architecture d'accélérateur d'IA, la solution offre des connexions puissantes, des performances de calcul et est spécialement conçue pour les applications IoT industrielles et commerciales. Adoptant le QCS6490, la vitesse NPU du QC01 peut atteindre 2,7 GHz et accélère les performances combinées de l'IA jusqu'à 13 TOPS. Cela présente aussi l'avantage d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie par rapport à des produits industriels similaires.

En utilisant les modèles d'IA d'AIMobile, QC01 offre des applications polyvalentes sur de nombreux marchés verticaux, englobant la vente au détail intelligente, la sécurité intelligente, le transport intelligent, l'infrastructure de bâtiments intelligents, les initiatives de ville intelligente, les configurations de maisons intelligentes et les systèmes de gestion de flotte. En intégrant la technologie d'IA en périphérie, il améliore les mesures de sécurité, stimule l'engagement des clients et permet de réaliser des économies. Parmi les divers scénarios d'application, citons l'analyse des files d'attente pour optimiser le flux de clients, la détection des glissades et des chutes pour les équipes de premiers secours, le comptage des véhicules pour la gestion du trafic et la surveillance des portes de chambres froides pour garantir la fraîcheur des produits et optimiser la gestion des stocks.

« AIMobile s'est engagé avec Qualcomm Technologies sur diverses solutions IoT depuis ses débuts et est convaincu que ses technologies changent toujours la donne, a déclaré Timothy Chang, président d'AIMobile. Nous sommes vraiment honorés de travailler à nouveau avec Qualcomm Technologies dans le domaine en pleine expansion de l'IA en périphérie. Avec le QC01 alimenté par le QCS6490, nous visons à exploiter un large éventail d'applications où la puissance de calcul et le budget sont parfaitement équilibrés. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec AIMobile au lancement de l'AIM-Edge QC01, alimenté par notre processeur QCS6490. Cette box d'IA en périphérie innovante apporte une puissance de calcul d'entrée de gamme accessible à un large éventail d'applications, permettant ainsi la démocratisation des technologies d'IA en périphérie, a déclaré Dev Singh, vice-président du développement commercial et responsable de la construction, de l'entreprise et de l'automatisation industrielle chez Qualcomm Technologies, Inc. Nous sommes fiers de participer à cette initiative qui change la donne et nous nous réjouissons de l'impact positif qu'elle aura sur l'industrie. »

À propos d'AIMobile

AIMobile a été cofondé par deux entreprises leaders du secteur, Inventec Corporation et Advantech Co., Ltd, avec la même vision de permettre aux industries de la prochaine génération d'utiliser des technologies intelligentes. Forte d'une expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la mobilité et de la connectivité des appareils portables, AIMobile vise à apporter aux clients industriels des solutions intelligentes de calcul embarqué et de périphérie intégrant du matériel et des logiciels de pointe.

Contact à propos de cette information

États-Unis : Edward King, e-mail : [email protected], tél. : 408-796-8212

Reste du monde Danny Chang, e-mail : [email protected], tél. : +886-937-195-569

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées Qualcomm font l'objet d'une licence accordée par Qualcomm Incorporated. Qualcomm, Adreno et Hexagon sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2381162/AIMobile.jpg

9 avril 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :