Les technologies d'affichage de TCL CSOT remportent neuf prix à l'ICDT2024, y compris celui du meilleur produit d'affichage et le meilleur composant d'affichage

HEFEI, Chine, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- TCL CSOT, un acteur industriel renommé qui développe des technologies d'affichage avancées et innovantes, est fier d'annoncer que ses dernières solutions et technologies d'affichage ont reçu neuf prix China Display Industry Awards à la conférence internationale 2024 sur la technologie d'affichage (ICDT2024). L'événement annuel, qui se tient à Hefei, en Chine, du 31 mars au 3 avril, célèbre l'innovation exceptionnelle dans l'industrie de l'affichage, et TCL CSOT a tiré parti de l'occasion pour présenter ses principales technologies d'affichage.

Les neuf prix obtenus par TCL CSOT à l'ICDT2024 comprenaient le prix du meilleur produit d'affichage, le prix du meilleur composant d'affichage ainsi que plusieurs distinctions dans les catégories Produit d'application, Technologie d'application d'affichage et Affichage innovant. Ces prix soulignent les efforts continus de l'entreprise à concevoir des solutions d'affichage innovantes dans divers domaines, tels que les téléviseurs, les moniteurs, les écrans 3D, les soins de santé et l'automobile.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par ICDT2024 pour notre engagement envers l'innovation et l'excellence dans l'industrie de la technologie d'affichage », a déclaré Jun Zhao, PDG de TCL CSOT. « Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde et de façonner l'avenir de la technologie d'affichage. Nous nous engageons à fournir des solutions de pointe pour favoriser un avenir avancé, connecté et sain. »

Prix du meilleur composant d'affichage : Premier écran OLED hybride 14 pouces 2,8K fabriqué par impression jet d'encre

Il s'agit de la première application de la technologie IJP OLED dans le segment des écrans pour ordinateurs portables. L'offre IJP OLED de TCL CSOT couvre désormais les domaines des téléviseurs, des ordinateurs portables et des moniteurs. Avec sa haute résolution de 2,8K et sa gamme de couleurs DCI-P3 dépassant 99 %, l'écran offre une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs vives.

La combinaison entre une nouvelle conception de structure de pixel et la technologie IJP OLED présente une densité de pixels révolutionnaire de 240 PPI au stade de la production de masse et utilise un nouveau type de technologie de circuit de compensation d'oxyde pour fabriquer différentes formes d'écrans OLED IGZO par impression jet d'encre. La technologie OLED hybride, alliée à la technologie avancée de TFT à canal court, rend le produit léger et portable, offrant une expérience visuelle de premier rang.

Prix du meilleur produit d'affichage : Écran OLED 2K LTPO à cadre ultra-étroit et à quatre courbes

Doté d'un cadre de seulement 0,9 mm d'épaisseur, combiné à la conception unique à quatre courbes de TCL CSOT, cet écran à design captivant repousse les limites de l'expérience visuelle. Avec une résolution 2K haute définition, l'écran propose les couleurs plus délicates et naturelles. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz assure des transitions fluides entre les taux de rafraîchissement, offrant des performances exceptionnelles dans divers scénarios d'utilisation. Renforcé par des matériaux luminescents C8, l'écran atteint une luminosité maximale de 3 000 nits assurant une visibilité claire, même en plein soleil, tout en réduisant la consommation d'énergie.

En plus de ses solutions d'affichage primées, TCL CSOT a présenté plus de 20 technologies d'affichage innovantes et révolutionnaires à l'ICDT2024, y compris l'écran d'oxyde 27 pouces 8K avec la plus haute résolution au monde. Avec sa résolution ultra-haute 8K et une gamme de couleurs DCI dépassant 99 %, cet écran offre des couleurs naturelles et finement détaillées, pour une expérience visuelle vraiment immersive. Avec un rapport de contraste ? 2 000 et la prise en charge de la technologie HDR avec une gradation locale précise dans plus de mille zones, l'écran répond sans effort aux exigences de visuels de haute qualité. Grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, ce produit élimine les déchirures d'écran et le flou de mouvement, offrant une expérience de jeu inégalée.

En outre, la société a présenté d'autres produits notables, y compris l'écran OLED LTPO de 6,36 pouces à division de fréquence, qui prend en charge la division de fréquence bidirectionnelle et tridirectionnelle permettre des réglages sans limitation de la fréquence de croisement, ainsi que la première tablette tactile électromagnétique sur cellule au monde, qui utilise une technologie de pointe pour offrir une expérience d'écriture semblable à du papier, avec une autonomie de plus de 150 heures. Les prix et distinctions reçus à l'ICDT2024 réaffirment la position de TCL CSOT comme un pionnier et un leader dans l'industrie mondiale de l'affichage.

À propos de TCL CSOT

TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), créée en 2009, est une entreprise engagée dans le développement de nouvelles technologies et d'innovations dans le secteur de l'affichage. TCL CSOT se concentre sur la promotion du développement des technologies d'affichage de la prochaine génération, telles que la mini LED, la micro LED, l'OLED et l'OLED à impression par jet d'encre, afin de répondre à la tendance technologique future. L'activité de l'entreprise comprend des écrans de grande surface, des écrans de petite taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans automobiles et des moniteurs de jeux. À l'avenir, TCL CSOT continuera à se consacrer à l'innovation technologique, à fournir des produits haut de gamme à ses clients et à créer un écosystème dynamique dans le secteur de l'affichage.

