Période de consultation publique sur la version provisoire du rapport et les conditions potentielles

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de canaux de déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin, un nouveau système de gestion permanent des inondations situé dans la région d'Entre-les-Lacs au Manitoba.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leur importance, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'Agence sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publie une déclaration de décision qui autorise le projet d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires devraient être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80148). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 8 mai 2024 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des groupes autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Quel est le projet proposé?

Transports et Infrastructure Manitoba propose de construire et d'exploiter un nouveau système de gestion permanent des inondations situé au Manitoba. Tel que proposé, le projet de canaux de déversement du lac Manitoba et du lac St. Martin consisterait en deux nouveaux canaux de dérivation d'environ 24 kilomètres chacun : le premier allant vers le nord à partir de Watchorn Bay du lac Manitoba jusqu'à Birch Bay du lac St. Martin (canal de déversement du lac Manitoba), et un second vers le nord-est du lac St. Martin au lac Winnipeg, au sud de Willow Point (canal de déversement du lac St. Martin). Le projet comprendrait également la construction de deux ponts, chacun combiné à un ouvrage de régularisation des eaux, une ligne de distribution de 24 kilovolts et la modification du tracé ou la construction de routes provinciales, de routes municipales et de trois ponts.

8 avril 2024 à 16:11

