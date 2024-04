Zoomlion fera ses premiers pas au salon INTERMAT à Paris





CHANGSHA, Chine, le 8 avril 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), un important fabricant chinois de machines et d'équipement de construction, participera au salon INTERMAT 2024, au cours duquel l'entreprise présentera 7 séries de produits, 30 unités au total, couvrant les machines de levage d'ingénierie, les machines de levage de construction, les machines de fabrication de béton, les machines de terrassement, les machines pour le travail aérien, les véhicules industriels, les matériaux de construction à base de mortier mélangé à sec, etc. Pendant ce temps, les filiales européennes de Zoomlion, dont CIFA (Italie) et m-tec (Allemagne), feront également leurs débuts en présentant leurs produits classiques et à succès lors du salon.

« La performance des produits exposés a été améliorée sous tous ses aspects », a déclaré Wu Zeyou, directeur national de Zoomlion en France. « Depuis la dernière exposition, en 2015, Zoomlion a procédé à deux nouvelles améliorations de ses produits. En 2016, le premier lot de produits intelligents 4.0 avec " perception, cerveau et pensée " a été lancé. En 2020, l'entreprise a lancé le projet d'innovation 4.0A, qui visait les plus récentes technologies numériques. Le thème de cette exposition est " Un développement plus vert pour l'avenir ", et nous présenterons la nouvelle génération de produits haut de gamme, intelligents et verts. »

« La grue sur chenilles ZCT1000V552.1, qui est arrivée au port d'Anvers, en Belgique, le 23 mars, est équipée de services infonuagiques intelligents en plus de sa forte capacité de levage. Les clients peuvent contrôler le produit en ligne, stocker des données dans le nuage et profiter de services à portée de main. »

Le virage vert est également l'une des caractéristiques importantes des produits Zoomlion présentés au salon INTERMAT. En plus d'une variété de produits alimentés aux énergies nouvelles, bon nombre de produits présentés font appel à des technologies à faible émission de carbone et écologiques. Prenons par exemple l'excavatrice hydraulique ZE210GLC 21t présentée à l'INTERMAT; le produit présente non seulement des avantages sur le plan de la sécurité et du confort, d'un entretien pratique et de nombreuses conditions de travail, tout en réduisant la consommation de carburant de 8,5 % grâce à l'application de technologies personnalisées de régulation électronique à débit positif, à appariement élevé et à faible vitesse de rotation, etc., avec un effet d'économie d'énergie remarquable.

Le salon INTERMAT 2024 se tiendra du 24 au 27 avril au centre d'exposition de Villeurbanne, dans la banlieue nord de Paris.

À l'heure actuelle, en plus de la grue sur chenilles qui est arrivée en Europe, d'autres produits de Zoomlion sont également transportés progressivement vers l'Europe au moyen de trains de marchandises entre la Chine et l'Europe et de fret maritime. Nous vous attendons au kiosque EXT5 F 032, du 24 au 27 avril, pour assister à de merveilleux moments de Zoomlion.

