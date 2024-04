femmes volcans forêts torrents - Neuf artistes établies au Québec mises en lumière au MAC dès le 11 avril





MONTRÉAL, le 8 avril 2024 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fier de dévoiler sa toute nouvelle exposition, femmes volcans forêts torrents. Ouverte au public du 11 avril au 18 août 2024 dans les locaux temporaires du MAC à Place Ville Marie, cette exposition collective met en lumière des oeuvres de neuf artistes femmes actuellement établies au Québec : asinnajaq, Jacynthe Carrier, Maria Ezcurra, Caroline Gagné, Anahita Norouzi, Nelly-Eve Rajotte, Sabrina Ratté, Sonia Robertson et Malena Szlam.

Au coeur du vivant et de sa fragilité

Sous le commissariat de Marie-Eve Beaupré, femmes volcans forêts torrents invite à réfléchir sur le rapport hiérarchisé entre nature et « vivant », et ce, à travers une variété de médiums. Réalisées à partir de dessins, photographies, sculptures et installations vidéographiques et sonores, les oeuvres présentées sont perméables aux territoires que chacune de ces neuf femmes investigue.

À l'écoute des éléments naturels sur lesquels elles posent leur regard et des communautés de vivants avec lesquelles elles entrent en relation, les artistes enracinent leurs réflexions dans des écosystèmes diversifiés, depuis les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux sols de la toundra.

Réunies pour la première fois, elles nous sensibilisent à la fragilité de l'eau ; nous font entendre les battements du coeur de la Terre et le pouls des volcans ; nous rappellent que les arbres communiquent entre eux dans les forêts ; que les oiseaux migrateurs sont chargés d'histoires de diasporas ; que chaque plante porte le bagage des déplacements de son espèce ; que chaque humain loge en lui un torrent.

Citation

« À une époque où la disparition des territoires sauvages et des milieux humides s'accentue, alors que le nombre d'espèces de vivants non humains diminue, nous devons exposer les traces amplifiées de leurs bruits et de leur fragile présence. Bien que l'art ne puisse pas résoudre les problématiques écologiques actuelles, ces oeuvres nous offrent des occasions de restaurer notre inattention, de pallier notre manque de sensibilité et de connaissances à l'égard du monde diversifié du vivant, qui requiert écoute et respect. »

- Marie-Eve Beaupré, commissaire invitée au MAC.

Accessibilité

Disponible en salle (par code QR) et en ligne ici, un parcours audiodécrit offre une description des éléments et des actions qui composent les oeuvres dans l'exposition, tant pour les personnes malvoyantes et non voyantes que pour tout autre public qui souhaite approfondir sa compréhension des contenus visuels de l'exposition. Un plan tactile des salles d'exposition ainsi que des textes d'exposition en gros caractères et en braille sont également disponibles pour consultation au comptoir d'accueil.

VISITES ET ACTIVITÉS

Colloque international Max et Iris Stern : cette seizième édition se tiendra les 12 et 13 avril prochains au Théâtre Paul-Desmarais du Centre Canadien d'Architecture. Plus qu'humain, plus-que-nature : au-delà du vivant propose un regard sur les points de contact entre nature et intelligence artificielle et sur les nouvelles façons d'habiter le monde. Le colloque est présenté en lien avec l'exposition femmes volcans forêts torrents.

Commissaire invitée du colloque : Bénédicte Ramade, historienne de l'art et critique d'art.

Médiation en salle et visites bilingues : les jeudis et vendredis de 16 h à 19 h (visite à 17 h 30) et les samedis et dimanches de 14 h à 17 h (visite à 15 h) - Visites et médiation

MAC en famille ($) : atelier-visite pour toute la famille (6 ans et plus) les samedis 4 mai, 1er juin, 6 juillet et 3 août et les vendredis 5 juillet et 2 août - Atelier-visite en famille

Moments créatifs ($) : ateliers de création pour adultes en lien avec l'exposition les mardis 7, 14 et 21 mai, les mercredis 8, 15 et 22 mai et les samedis 11, 18 et 25 mai - Ateliers de création

Activités pour les groupes communautaires : programme gratuit de visites-ateliers autour des thèmes de l'exposition proposé du mardi au vendredi du 17 avril au 16 août (sur réservation) - Programme de groupe

UNE NOUVELLE MURALE

Outre cette exposition, des Dieux, et des Monstres, une oeuvre murale réalisée par Mara Eagle et commissariée par Mojeanne Behzadi, sera exposée dans le corridor du MAC à Place Ville Marie du 11 avril au 15 septembre 2024. Artiste montréalaise, Mara Eagle met en évidence les excès du capitalisme tardif, tout en proposant une réalité alternative captivante dans laquelle se perdre. - Murale des Dieux, et des Monstres

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Le Musée remercie également sa Fondation et ses nombreux donateurs qui contribuent à son rayonnement.

Infos pratiques

L'exposition femmes volcans forêts torrents est présentée à l'emplacement temporaire du MAC Place Ville Marie, au coin des rues Mansfield et Cathcart. L'entrée principale du Musée se trouve dans la Galerie PVM (accès par la rue Mansfield).

Horaire :

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 11 h 30 - 19 h

Samedi : 11 h - 18 h

Dimanche : 11 h - 17 h 30

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

