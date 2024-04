Securian Canada Inc. annonce la vente de Valeyo Inc. et de son logiciel de montage de prêts à Perseus Group Software Corp.





Aujourd'hui, Securian Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que Perseus Group Software Corp. (« Perseus »), qui fait partie de Constellation Software Inc., a acquis Valeyo Inc. (« Valeyo ») et les affaires de son logiciel de montage de prêts.

En février 2023, Valeyo avait fusionné avec la Première du Canada et la division des Marchés spéciaux de la Sun Life pour former une seule organisation sous une seule marque, Securian Canada (un fournisseur de premier plan de solutions d'assurance novatrices et prêtes pour la vie au Canada). Securian Canada, de même que sa société mère américaine, Securian Financial, est un assureur de premier plan dans les marchés des institutions financières.

La marque Valeyo sera maintenue par Perseus et l'équipe s'engage à répondre aux besoins de gestion de prêts à long terme du secteur des coopératives de crédit. Securian Canada conservera la partie assurance des activités de Valeyo et les clients continueront de recevoir un service exceptionnel. Dorénavant, les deux organisations travailleront en étroite collaboration pour offrir des solutions combinées et améliorées en matière d'assurance et de technologie aux clients actuels et potentiels du marché des coopératives de crédit.

« Securian Canada a pris cette décision dans le cadre de sa stratégie globale visant à offrir à ses principaux marchés des solutions d'assurance et de technologie de pointe par l'entremise de partenariats intégrés et fiables. Nous croyons que le Groupe Perseus s'intègre parfaitement à l'équipe de Valeyo et qu'il possède les capacités technologiques de base nécessaires pour offrir la meilleure valeur possible à nos clients communs. Travaillant en étroite collaboration, Securian Canada se concentrera sur l'innovation en matière de produits d'assurance et de prestation de services, tandis que Valeyo et Perseus mettront leurs ressources et leur expertise en commun au service du marché. Nous sommes convaincus que nous avons plus de possibilités d'innover et de nous démarquer dans nos marchés, voilà pourquoi la décision d'aujourd'hui est vraiment positive pour notre organisation », a déclaré Nigel Branker, p.-d. g. de Securian Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Valeyo au sein de la famille Perseus. Cette décision stratégique reflète notre engagement continu à l'égard de la croissance dans l'industrie des logiciels de services financiers » a indiqué Alvin Lau, président, Financial Solutions Group. « Nous sommes optimistes quant aux possibilités offertes par cette acquisition et nous nous réjouissons de l'impact positif qu'elle aura sur la poursuite de notre expansion », a affirmé Mitchell Francis, président de Constellation Financial Software.

Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

À propos de Securian Canada

Nous sommes là pour les Canadiens et leurs familles ? quelle que soit leur définition de la famille. Nos solutions d'assurance et de protection pratiques et prêtes pour la vie sont conçues pour assurer la sécurité financière des Canadiens, pour qu'ils puissent passer plus de temps à faire que chaque moment compte.

Depuis plus de 65 ans, nous donnons aux Canadiens la confiance nécessaire pour faire face aux incertitudes de la vie. Aujourd'hui, Securian Canada réunit des racines locales et une solide expertise, une empreinte nord-américaine et une perspective mondiale, tout en innovant à la vitesse requise pour les marchés qu'elle sert.

En collaboration avec notre société mère américaine ? Securian Financial ? nous offrons des solutions d'assurance élaborées avec soin, en vue d'offrir aux gens des expériences spécialisées.

Pour tout complément d'information, visitez securiancanada.ca

Securian Canada est la marque utilisée par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada pour faire affaire au Canada. Les polices d'assurance sont établies par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada.

À propos de Perseus Group Software Corp.

Perseus Group Software Corp. fait des acquisitions et des investissements dans le secteur des sociétés de logiciels qui fournissent des solutions indispensables pour les industries qu'elles servent, et fait partie du portefeuille Andromeda de sociétés de logiciels pour marchés verticaux (VMS) au sein du groupe d'exploitation Perseus de Constellation Software Inc.

Pour tout complément d'information, visitez https://csiperseus.com

8 avril 2024 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :