La première conférence de presse avec des chats a eu lieu en Colombie





Pour présenter la première Casa de Adopción de Amores Imposibles en Colombie, dans le cadre de sa campagne Adopt Your Allergies, Sanofi a tenu la première conférence de presse du pays avec des chats, donner aux journalistes et aux créateurs de contenu l'occasion de rencontrer les félins et d'en apprendre davantage sur cette initiative visant à augmenter le taux d'adoption de chats dans ce pays d'Amérique latine.

BOGOTÁ, Colombie, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Conformément à son objectif de promotion de l'adoption responsable, Sanofi a tenu la première conférence de presse avec les hôtes les plus tendres et les plus furieux au monde : les chats. Les participants à cet événement, au cours duquel la société a dévoilé son initiative « Adoptez vos allergies », qui vise à encourager l'adoption de chats stérilisés pour permettre aux personnes allergiques de réaliser leur rêve d'avoir un chat comme animal de compagnie, ont eu l'occasion de rencontrer environ 30 félins.

Dans la capitale colombienne, Sanofi et la Fondation Adopta No Compres [Adopt, Don't Buy] ont présenté leur nouvelle « Maison d'adoption des amours impossibles », un espace ouvert au public, en particulier pour ceux qui veulent réaliser leur rêve d'adopter un chat pour avoir la possibilité de rencontrer le futur membre de leur famille. L'événement s'est clôturé avec plus de 300 demandes d'adoption.

La campagne est basée sur le concept d'autonomie et combine l'engagement social de Sanofi avec un impact positif sur la vie des personnes et de leurs animaux de compagnie. La campagne est soutenue par une série de résultats scientifiques décisifs : les humains sont allergiques à la protéine Fel d1, qui est produite dans les glandes sébacées et la peau des félins et transmise à leur fourrure et à leur squame pendant le prétraitement. Il a été prouvé que lorsque les chats sont stérilisés, la production de cet allergène est réduite de 90 %.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379935/DSC07637.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379933/DSC07589.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379932/DSC07518.jpg

8 avril 2024 à 11:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :