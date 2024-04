SCENTMATIC KAORIUM, le service japonais d'optimisation des fragrances par l'IA, désigné tendance lifestyle 2023 dans le magazine numérique STIR





SCENTMATIC Inc (CEO : Toshiharu Kurisu, siège social : Tokyo, Japon), qui propose de nouvelles expériences client à travers la numérisation des parfums, annonce que KAORIUM, son service d'IA qui exprime les senteurs grâce à des mots, a été retenu dans la publication « Retracer les innovations et idées qui ont façonné les tendances de style de vie en 2023 » de STIRworld.com, un magazine numérique mondial de premier plan dans les domaines du design, de l'architecture et des arts.

* KAORIUM est une marque déposée de SCENTMATIC Inc.

Article de STIRworld.com (publié le 17 décembre 2023)

« Retracing innovation and ideas that defined the lifestyle trends of 2023 »

https://www.stirworld.com/see-features-retracing-innovation-and-ideas-that-defined-the-lifestyle-trends-of-2023

L'article présente KAORIUM comme l'une des tendances de style de vie qui a eu un impact majeur sur la structure du design mondial en 2023, et décrit le processus KAORIUM d'unification de la senteur, du langage et de l'intelligence artificielle comme le moyen de définir avec précision les préférences de l'utilisateur grâce à une « expérience immersive ». KAORIUM a été largement reconnu comme tendance lifestyle 2023 qui définit une nouvelle expérience unique de la vente au détail, introuvable dans les parfumeries traditionnelles.

À propos de KAORIUM

https://www.youtube.com/embed/0fpDr3zgjeM?feature=oembed

L'article a également été repris sur le compte Instagram de STIRworld.com.

Reel Instagram de STIRworld.com (publié le 20 décembre 2023)

https://www.instagram.com/reel/C1CqKsNywAD/?igsh=cXJxczUzanhxa2to

KAORIUM a été à l'honneur lorsque nous avons exposé ce système d'IA, qui convertit mutuellement les senteurs et les mots, à l'édition 2023 du London Design Festival, l'un des principaux événements de design au monde, qui s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni, pendant huit jours, du 16 au 24 septembre 2023.

Article de STIRworld.com (publié le 19 septembre 2023)

https://www.stirworld.com/see-lifestyle-scentmatics-kaorium-at-ldf-2023-explores-language-and-emotion-in-fragrance-selection

Dans l'interview réalisée avec STIR, Kurisu, directeur général de SCENTMATIC, présente les innovations apportées par KAORIUM à l'industrie japonaise de la vente au détail, ainsi que son potentiel futur et son impact social.

[SCENTMATIC, Inc.]

SCENTMATIC a été créé en 2019 en tant que groupe de conception commerciale de cocréation de parfums capable d'apporter une « valeur d'expérience émotionnelle » à l'aide d'un système d'IA qui exprime les fragrances sous forme de mots. En nous concentrant sur le plus mystérieux des cinq sens, l'odorat, nous avons développé KAORIUM, un outil d'IA qui exprime les senteurs avec des mots. KAORIUM a vocation à aider les entreprises à utiliser les fragrances de diverses manières. SCENTMATIC travaille à la « numérisation de l'odorat ». La société ambitionne de révolutionner l'approche commerciale dans tous les secteurs d'activité en développant les sens grâce à une « expérience de l'odorat » fondée sur des senteurs décrites par des mots.

