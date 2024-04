GlobalLogic annonce l'architecture Platform-of-Platforms pour une IA de niveau entreprise





GlobalLogic, une société du groupe Hitachi, annonce aujourd'hui l'architecture pionnière Platform-of-Platforms conçue pour soutenir le déploiement d'une intelligence artificielle de qualité entreprise. GlobalLogic a mis au point cette architecture pour permettre à chaque entreprise de relever les défis fondamentaux liés à l'opérationnalisation de l'IA et de l'IA générative à grande échelle.

Pour concrétiser le potentiel que l'IA promet, les entreprises doivent répondre aux exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données, prévenir les fuites de propriété intellectuelle et gérer les risques juridiques. Elles doivent également identifier une approche qui permet une agilité technique à mesure que de nouveaux modèles, plateformes et autres innovations prennent forme. En parallèle, les responsables doivent gérer le changement organisationnel et trouver des stratégies efficaces pour contrôler les coûts et stimuler le retour sur investissement de l'IA et de l'IA générative.

Fort de plus d'une décennie d'expérience dans la fourniture et le déploiement de l'IA dans des produits logiciels et des plateformes d'entreprise, GlobalLogic offre une perspective unique sur les défis de conception, de données et d'ingénierie de l'IA de qualité entreprise, prête à la production et l'IA générative. Créée en partenariat avec des hyperscalers de premier plan et tirant parti de leurs capacités fondamentales en IA générative, l'architecture de GlobalLogic est la première du genre à unifier et industrialiser les solutions d'IA et d'IA générative de qualité entreprise.

GlobalLogic identifie la responsabilité, la fiabilité et la réutilisation comme des éléments clés de l'IA de niveau entreprise

« Alors que les entreprises oeuvrent pour passer des prototypes d'IA et d'IA générative à des déploiements à l'échelle de toute l'organisation, il est devenu évident que l'utilisation de cette technologie nécessite bien plus que l'envoi de requêtes à un grand modèle de langage (LLM) », déclare Sumit Sood, COO et responsable de l'ingénierie, GlobalLogic. « Nous aidons les entreprises à adopter l'IA générative depuis 2021 et l'IA « traditionnelle » depuis beaucoup plus longtemps, souvent dans des situations critiques. Nous comprenons les prérequis pour garantir la responsabilité, la fiabilité et la réutilisation des plateformes d'IA. »

Sood explique que le principe de responsabilité se concentre sur l'objectif d'offrir des réponses exactes, légales et conformes aux exigences de sécurité et de gouvernance. Le principe de fiabilité nécessite des mécanismes pour corriger la dérive du modèle, les hallucinations et les menaces de sécurité au fil du temps. Enfin, le principe de réutilisabilité est crucial pour la mise en oeuvre de mécanismes communs d'ingestion, de préparation et de modélisation des données et de consommation partagée, qui aident à maîtriser les coûts et à atténuer les risques en prévenant les travaux faisant double emploi.

L'architecture d'IA Platform-of-Platforms de GlobalLogic répond aux besoins critiques liés à l'observabilité, à la sécurité, à la gouvernance et à la consommation. Elle permet d'intégrer les meilleurs modèles, algorithmes et solutions, qu'ils soient déployés dans le cloud ou sur site. Elle comprend également des accélérateurs pour le déploiement rapide de certains des cas d'utilisation les plus recherchés, y compris le soutien à la clientèle et les opérations, le développement de logiciels et la migration des modèles existants, et la gestion des connaissances d'entreprise.

« L'écosystème de l'IA générative est très dynamique », explique Sood. « Dans un environnement où la « meilleure » technologie peut changer d'un mois à l'autre, voire d'une semaine à l'autre, l'approche Platform-of-Platforms de GlobalLogic permet à ses clients de choisir les solutions d'avant-garde pour offrir la meilleure IA générative de qualité entreprise afin de soutenir leurs résultats commerciaux. »

Pour de plus amples renseignements à propos des solutions IA et des capacités de conseil de GlobalLogic, rendez-vous sur www.globallogic.com/services/offerings/generative-ai/.

8 avril 2024 à 10:45

