Intelligent Cloud Engine (ICE) de VVDN est lancé sur Google Cloud Marketplace





ICE de VVDN : la plateforme IoT intelligente pour la gestion des appareils d'entreprise de bout en bout s'intégrera à la suite d'IA générative pour des solutions prêtes pour l'avenir

GURUGRAM, Inde, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur mondial de logiciels, d'ingénierie de produits, de services de fabrication électronique et de solutions, a annoncé le succès du lancement de sa plateforme cloud IoT intelligente, Intelligent Cloud Engine (ICE), sur Google Cloud Marketplace, résultant de sa collaboration pluriannuelle avec Google Cloud.

ICE est une PaaS qui fournit l'agrégation, l'analyse, la visualisation et la gestion des données et s'intégrera à la suite d'IA générative pour des solutions d'avenir. ICE de VVDN s'adresse à un large éventail d'industries, y compris la vidéo et la surveillance, les communautés IoT intelligentes (maisons et villes), l'automobile (télématique, VE et flottes), l'agrotechnologie et les technologies de la santé. Cette polyvalence positionne ICE comme une solution précieuse pour divers segments de marché, renforçant ainsi sa crédibilité en tant que plateforme de référence pour les clients mondiaux. L'intégration de l'analyse de données et de l'agrégation de données avancées alimentées par l'IA permet aux organisations d'obtenir des informations plus rapidement, de visualiser les données plus clairement et de gérer les appareils de façon fluide. La plateforme est construite sur une architecture de microservices modulaires certifiée par Google Cloud, offrant des capacités de développement accéléré pour les produits existants et nouveaux connectés au cloud, tout en garantissant la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité, de consentement et de sécurité des données. Les principales fonctionnalités comprennent l'intégration rapide, le support multiprotocole, le chiffrement de bout en bout, l'analyse basée sur l'IA, la gestion intelligente et l'observabilité.

ICE est le premier produit logiciel de VVDN répertorié sur une marketplace cloud publique qui a fait l'objet d'un audit rigoureux et approfondi par Google Cloud, validant sa sécurité, son évolutivité et sa fiabilité. Il s'appuie sur les fonctionnalités intégrées de sécurité et de conformité de Google Cloud, telles que le cryptage des données et le contrôle d'accès, pour garantir que les données sont protégées et utilisées conformément aux réglementations et aux meilleures pratiques du secteur.

En outre, la création par VVDN du Centre d'excellence (CoE) de Google Cloud a permis à l'entreprise de tirer parti de ses compétences en matière de développement de produits logiciels et d'ingénierie cloud, ce qui a abouti à la création d'ICE. Avec plus de 250 ingénieurs et architectes formés et certifiés par Google Cloud, VVDN vise à répondre aux besoins des clients mondiaux en fournissant des services de modernisation, de migration et de développement d'applications. VVDN élargit son partenariat avec Google Cloud aux États-Unis, au Moyen-Orient, en UE et au Japon, dans le cadre de son engagement prolongé.

Vivek Bansal, fondateur et président de VVDN Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir Intelligent Cloud Engine de VVDN mis en ligne sur Google Marketplace, ce qui démontre notre engagement à fournir des solutions de pointe en collaboration avec Google Cloud. ICE est le résultat d'une ingénierie méticuleuse et témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité, d'innovation, de sécurité des données et d'évolutivité. Cette collaboration avec Google Cloud témoigne des capacités de VVDN et ouvre la voie au développement de plusieurs produits innovants dans notre pipeline tout en élargissant notre partenariat aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde. Notre partenariat avec Google Cloud est essentiel dans nos efforts pour fournir un support client mondial. En approfondissant notre partenariat, nous visons à offrir des solutions novatrices qui utilisent des technologies de pointe, permettant aux utilisateurs d'interagir intelligemment avec leur contenu et transformant la façon dont les entreprises fonctionnent à l'ère de l'IA. »

Dai Vu, directeur général de Marketplace et des programmes de commercialisation pour les ELI de Google Cloud, a ajouté : « L'intégration de VVDN à Google Cloud Marketplace aidera les clients à déployer, gérer et développer rapidement Intelligent Cloud Engine sur l'infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud. VVDN peut désormais faire évoluer et accompagner en toute sécurité ses clients dans leur parcours de transformation numérique. »

À propos de VVDN :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, réseaux et Wi-Fi, vision, automobile, IoT, Cloud & applications). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 11 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et du logiciel requis pour développer un produit ou une solution complète. Les 7 sites de fabrication de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

8 avril 2024 à 04:00

