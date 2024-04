Renforcement du partenariat : Dawn Health présente Ekiva pour une gestion améliorée de la maladie de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)





COPENHAGUE, Danemark, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur leur partenariat annoncé l'année dernière, Dawn Health, leader de la santé numérique, et Novartis, entreprise pharmaceutique mondiale, sont fiers d'annoncer le lancement d'Ekiva PNH, une solution numérique innovante conçue pour les personnes atteintes d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).

Ce nouveau lancement de produit Ekiva illustre non seulement la continuité des efforts innovants et collaboratifs entre Dawn Health et Novartis, mais démontre également la flexibilité et l'efficacité de la plateforme modulaire Dawn. Ekiva PNH est adapté aux besoins spécifiques de la population de patients atteints de HPN, offrant des fonctionnalités améliorées pour soutenir des soins personnalisés et établir de nouvelles normes en matière de personnalisation des soins patients.

L'année dernière a marqué le lancement de la première solution Ekiva par Dawn Health et Novartis, offrant aux personnes atteintes de sclérose en plaques un outil pour les accompagner dans la gestion quotidienne de leur maladie. En seulement six mois, Ekiva MS était entre les mains de ses premiers utilisateurs, et avec plus de 25 000 téléchargements au cours de ses six premiers mois, il témoigne clairement du besoin du marché pour ces solutions innovantes.

« À la suite de notre annonce de collaboration stratégique l'année dernière, nous sommes extrêmement fiers de présenter Ekiva à la communauté PNH, offrant une fois de plus une solution avec une rapidité inégalée, permettant aux patients de surveiller leur maladie. Cette solution incarne notre stratégie numérique avant tout et notre approche centrée sur le patient, offrant un nouveau niveau de personnalisation des soins et de soutien aux patients HPN », a déclaré Daniel Daugaard, fondateur et co-PDG de Dawn Health.

La HPN, un trouble sanguin rare caractérisé par la destruction des globules rouges, des caillots sanguins et un dysfonctionnement de la moelle osseuse, pose des défis uniques aux patients pour surveiller leur maladie. Ekiva aborde ces défis en offrant une plateforme numérique complète qui autonomise les patients en réduisant les incertitudes liées à la gestion de la maladie.

Ekiva propose aux utilisateurs des outils avancés, tels que le suivi des symptômes spécifiques à la maladie et des fonctionnalités de gestion de la maladie, comme la planification des soins et les rappels de médicaments, ainsi qu'une gamme de services de soutien à la consultation. Ces fonctionnalités personnalisées et spécialisées sont développées en collaboration avec l'écosystème de soins de la HPN et sont conçues pour soutenir les patients et les aidants, favorisant des conversations plus informées et basées sur les données, et conduisant à des résultats de santé améliorés.

Cette initiative représente une avancée majeure supplémentaire dans la mission de Dawn Health visant à améliorer la vie des patients à l'échelle mondiale en intégrant technologie, innovation et modification des comportements. Elle illustre également l'engagement continu de Novartis à répondre aux besoins des patients atteints de maladies chroniques, notamment dans des domaines où les besoins des patients sont en grande partie insatisfaits.

Avec le lancement d'Ekiva PNH, Dawn Health et Novartis réaffirment leur position à la pointe de l'innovation numérique dans le secteur de la santé, établissant ainsi de nouvelles normes dans la gestion des maladies chroniques rares.

À propos de Dawn Health

Dawn Health occupe une position de leader mondial dans le domaine de la santé numérique, se spécialisant dans le développement de logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD) et de thérapies numériques (DTx). En collaborant avec des entreprises pharmaceutiques, Dawn Health accélère le déploiement de solutions numériques pour améliorer la vie des personnes souffrant de maladies chroniques.

