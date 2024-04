Déclaration du premier ministre à l'occasion de la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda





OTTAWA, ON, le 7 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les 30 années écoulées depuis le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda :

« Aujourd'hui, nous nous rappelons l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire. Il y a 30 ans, lors du génocide contre les Tutsis au Rwanda, plus d'un million de personnes innocentes ont cruellement perdu la vie en à peine 100 jours.

« En ce triste jour, nous nous tenons aux côtés du peuple rwandais pour rendre hommage aux victimes et aux survivants de ce génocide. Nos pensées accompagnent leurs familles, leurs proches et tous les survivants qui vivent encore à ce jour avec ce traumatisme.

« À tous les survivants qui ont choisi le Canada comme terre d'accueil, sachez que nous serons toujours à vos côtés, et tout particulièrement pendant cette douloureuse période de commémoration.

« Dans les décennies qui ont suivi la tragédie, le peuple du Rwanda a fait preuve d'un courage indicible et a pris d'importantes mesures pour favoriser la réconciliation et rebâtir son pays. Le Canada demeure un fier partenaire de ce processus. Nous réaffirmons notre soutien au Rwanda pendant que le pays poursuit son développement.

« Aujourd'hui, nous rendons également hommage à la force de maintien de la paix des Nations Unies - à laquelle participaient quelques Canadiens et qui était dirigée par le major-général Roméo Dallaire - qui a traversé des circonstances extrêmement difficiles afin d'aider les personnes cherchant à se mettre à l'abri. Nous nous souviendrons toujours des services qu'ils ont rendus et qui ont permis de sauver de nombreuses vies innocentes.

« Les événements qui se sont produits au Rwanda en 1994 nous rappellent de manière douloureuse que les idéologies haineuses peuvent mener à la violence extrémiste. En ce mois d'avril, où nous soulignons le Mois de la commémoration, de la condamnation et de la prévention des génocides, j'invite les Canadiens à commémorer avec moi les victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda ainsi que toutes les victimes de génocide dans le monde. C'est en regardant ces dures vérités en face et en dénonçant la haine que nous pourrons veiller à ce que ces atrocités ne se reproduisent jamais. Tous ensemble, réfléchissons aux moyens par lesquels nous pourrons offrir un monde meilleur, plus inclusif et plus pacifique aux prochaines générations. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

7 avril 2024 à 09:30

