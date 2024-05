GLOBAL X TERMINE LA REFONTE DES FNB HORIZONS ET ANNONCE LE LANCEMENT PROCHAIN DE NOUVEAUX PRODUITS





TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a terminé le processus de changement de nom (le « changement de nom ») des FNB Horizons, qui a été annoncé dans un communiqué de presse le 6 mars 2024. Le nouveau site Web de la Société est maintenant disponible à l'adresse www.GlobalX.ca.

Pour célébrer l'achèvement du changement de nom, Global X, ses employés et ses partenaires de l'industrie ont participé à l'ouverture de la Bourse de Toronto ce matin.

« En tant que l'un des premiers et des plus importants fournisseurs de FNB au Canada, nous nous sommes bâti une réputation au cours des deux dernières décennies en matière d'innovation de produits et d'expertise locale, a déclaré M. Mehta. Aujourd'hui, sous le nom de Global X, nous faisons avancer cette réputation en exploitant la force de notre réseau mondial et en apportant sur le marché canadien un panel international d'experts et une gamme de technologies et de produits d'investissement. »

Global X est l'une des plus importantes plateformes de FNB au monde, qui dispose d'une empreinte internationale, grâce à sa présence en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Australie, aux États-Unis et maintenant au Canada. La Société et la marque Global X sont détenues par Mirae Asset Global Investments, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde basé en Corée du Sud, et faisant partie de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 710 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre transition vers le nom Global X et de renforcer notre position de société basée au Canada où l'innovation se mêle à l'investissement, a déclaré Stephanie Wolfe, vice-présidente directrice, Marketing, Global X. Aujourd'hui, nous entamons le processus de construction de l'avenir de l'investissement en donnant aux conseillers financiers et aux investisseurs canadiens les moyens de faire des choix, d'acquérir des connaissances et de saisir des occasions à l'échelle mondiale. »

Dès aujourd'hui, tous les fonds négociés en bourse de dénomination Horizons de la Société (les « FNB maintenus ») portent maintenant la marque Global X. Les objectifs de placement, les stratégies et les symboles boursiers des FNB, tels qu'ils sont décrits dans leurs prospectus respectifs, demeurent les mêmes. La famille de FNB BetaPro de la Société, la seule gamme de FNB à effet de levier, de FNB inversés et de FNB inversés à effet de levier au Canada, n'est pas touchée par le changement de nom.

La liste complète des FNB maintenus et de leurs nouveaux noms se trouve dans un communiqué de presse publié le 18 avril 2024, et de plus d'informations sont disponibles sur le nouveau site Web de la Société.

« Bien que nous ayons un nouveau nom, notre engagement demeure le même : offrir des solutions de placement novatrices, recherchées et personnalisées aux Canadiens », a déclaré M. Mehta.

Le changement de nom précède le lancement de 17 nouveaux FNB (les « nouveaux FNB ») qui se déroulera en mai 2024. Les nouveaux FNB comprennent quatre séries clés :

FNB d'actions essentiels : Ces FNB visent à offrir une exposition aux principaux indices boursiers canadiens, américains et mondiaux en partenariat avec les fournisseurs d'indices les plus importants au monde.

Ces FNB visent à offrir une exposition aux principaux indices boursiers canadiens, américains et mondiaux en partenariat avec les fournisseurs d'indices les plus importants au monde. FNB thématiques ou sectoriels : Ces FNB visent à offrir une exposition à des thèmes et à des secteurs naissants, novateurs et difficiles d'accès.

Ces FNB visent à offrir une exposition à des thèmes et à des secteurs naissants, novateurs et difficiles d'accès. FNB d'options d'achat couvertes et FNB basés sur des options : FNB qui offrent une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe et qui cherchent à générer un revenu supplémentaire au moyen de programmes d'options d'achat et d'options d'achat couvertes gérés activement.

FNB qui offrent une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe et qui cherchent à générer un revenu supplémentaire au moyen de programmes d'options d'achat et d'options d'achat couvertes gérés activement. FNB indiciels améliorés et FNB améliorés d'options d'achat couvertes : Ces FNB offrent un effet de levier de 1,25 fois sur les FNB sous-jacents pour potentiellement amplifier les rendements et la vente d'options d'achat couvertes afin d'augmenter le revenu.

De plus d'informations sur les nouveaux FNB se trouvent dans le prospectus final publié sur Sedar+ et dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole

boursier Date de

lancement Bourse FNB d'actions essentiels FNB Global X Indice S&P 500 USSX. U 15 mai 2024 TMX FNB Global X Indice S&P/TSX 60 CNDX 15 mai 2024 TMX FNB Global X Indice Nasdaq-100 QQQX. U 15 mai 2024 TMX FNB Global X Indice MSCI EAFE EAFX. U 15 mai 2024 Cboe FNB Global X Indice MSCI marchés émergents EMMX. U 15 mai 2024 Cboe FNB thématiques ou sectoriels FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie AIGO 15 mai 2024 TMX FNB Global X Indice Top 10 d'actions de valeur sûre en innovation TTTX 15 mai 2024 TMX FNB d'options d'achat couvertes et FNB basés sur des options FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE EACC 22 mai 2024 Cboe FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents EMCC 22 mai 2024 Cboe FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur PAYS 22 mai 2024 TMX FNB Global X Options d'achat couvertes de répartition toutes actions de l'actif EQCC 22 mai 2024 TMX FNB indiciels améliorés et FNB améliorés d'options d'achat couvertes FNB Global X Indice S&P 500 à rendement amélioré USSL 22 mai 2024 TMX FNB Global X Indice MSCI EAFE à rendement amélioré EAFL 22 mai 2024 Cboe FNB Global X Indice MSCI marchés émergents à rendement amélioré EMML 22 mai 2024 Cboe FNB Global X Indice Nasdaq-100 à rendement amélioré QQQL 22 mai 2024 TMX FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré EACL 29 mai 2024 Cboe FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré EMCL 29 mai 2024 Cboe

« Nous sommes ravis d'annoncer la première vague de nos nouvelles solutions de placement sous le nom de Global X, y compris des partenariats avec MSCI, Nasdaq et S&P, les principaux fournisseurs d'indices au monde, des produits améliorés et basés sur des options, qui offrent une exposition novatrice à l'intelligence artificielle et à la technologie, a ajouté M. Mehta. Nous sommes convaincus que ces nouveaux FNB offriront aux Canadiens le potentiel d'une meilleure façon d'investir pour l'avenir. »

Les investisseurs qui ont des questions au sujet de la nouvelle image de marque et des changements apportés aux FNB maintenus décrits dans le présent communiqué sont invités à communiquer avec la Société à [email protected].

À propos de Global X Investments Canada inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion et 108 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés dans le monde.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement assorties d'un effet de levier qui amplifient les gains et les pertes et peuvent accroître la volatilité de la valeur. Ils peuvent aussi être soumis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme d'assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par Standard & Poor's, TSX, Nasdaq, MSCI, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des fonds Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun de ces propriétaires, ou de leurs sociétés affiliées, ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les produits négociés en bourse Horizons. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse http://www.GlobalX.ca/legal/Trademarks.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard and Poor's® Financial Services LLC (« S&P »). « TSX® » est une marque de commerce déposée de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada inc. Le FNB n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou recommandé par Standard & Poor's ou TSX et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions du FNB.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100® Index sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, inc. (qui, avec les sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada inc. (« Global X ») et tout fonds connexe.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives.

Global X Investments Canada inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., ltée. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire des fonds Global X et le gestionnaire des placements.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

