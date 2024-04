Grève prochaine chez Autobus Camille Mailloux





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Le Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN, qui rassemble les salarié-es des Autobus Camille Mailloux R.D.L. Inc., sera en grève du 18 au 24 avril prochains. L'avis de grève a été envoyé aujourd'hui même au ministère du Travail.

En tout, 26 circuits du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et 4 circuits du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs seront touchés par l'arrêt de travail.

À propos

Le Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN rassemble 40 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente près de 8600 membres répartis dans plus de 97 syndicats dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, et tous les secteurs d'activité confondus, qu'ils soient privés, publics ou parapublics.

SOURCE CSN

5 avril 2024 à 20:44

