Un groupe criminel organisé manque de chance





TORONTO, le 5 avril 2024 /CNW/ - Une série de perquisitions menées par la police a abouti au démantèlement d'un réseau de jeux et de paris illégaux se déroulant dans toute la région du Grand Toronto (RGT). Les perquisitions ont été menées par l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO). Les résultats de cet effort coordonné a mené à des accusations contre des personnes liées à l'organisation criminelle présumée, dont l'ancien membre des Hell's Angels, Paris Christoforou.

Les membres de l'UMECO, une unité spécialisée composée d'enquêteurs de plusieurs services de police, ont mené une enquête de deux ans qui aura un impact majeur sur la perturbation des opérations de jeux clandestins à travers la ville entière.

La police a démantelé des maisons de jeu présumés dans l'est de Toronto ainsi qu'un réseau illégal de paris sportifs en ligne exploité par le groupe. Outre les dirigeants du groupe, les personnes qui font face à des accusations comprennent les propriétaires et exploitants de restaurants, de bars et de propriétés où les machines de jeu étaient conservées et utilisées.

À la suite de l'enquête, la police a exécuté des mandats de perquisition à Toronto et Vaughan dans cinq maisons de jeu présumées, huit résidences, deux entreprises et deux coffres-forts dans deux succursales bancaires.

La police a saisi des appareils de jeu illégaux, des appareils électroniques, des documents de preuve, des bijoux et plus de 250 000 $ en espèces. Dans le cadre de la fouille, la police a trouvé et saisi plusieurs pistolets et armes d'épaule, dont certains étaient entreposés de façon non sécuritaire.

La police a procédé à seize arrestations, notamment des blanchisseurs d'argent présumés, des exploitants de maisons de jeux, des exécuteurs et des collecteurs de dettes. Le chef présumé de l'organisation, Paris Christoforou, est à l'extérieur du pays. La police a émis un mandat d'arrestation contre lui. D'autre accusations sont présentement en attente contre d'autres suspects. Les personnes suivantes auraient occupé des postes importants et auraient été accusées d'infractions liées à la participation à une organisation criminelle, la tenue de maisons de jeux et de paris sportifs illégales.

Infractions relatives aux organisations criminelles

Paris Christoforou, 48 ans - Recherché

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.13 du Code criminel

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

Ioannis Kyriakopoulos, 63 ans

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.12 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.13 du Code criminel

A tenu une maison de jeu - alinéa 201(1) du Code criminel

Vasileios Pilios, 36 ans

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.12 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.13 du Code criminel

A enregistré un pari - alinéa 202(1)d) du Code criminel

A tenu des paris - alinéa 202(1)e) du Code criminel

A transmis des renseignements relatifs à la prise de paris - alinéa 202(1)i) du Code criminel

Efthimios Kokkas, 41 ans

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.12 du Code criminel

A tenu une maison de jeu - alinéa 201(1) du Code criminel

Mike Mouzakitis, 44 ans

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

A commis une infraction en association avec une organisation criminelle - alinéa 467.12 du Code criminel

A enregistré un pari - alinéa 202(1)d) du Code criminel

A tenu des paris - alinéa 202(1)e) du Code criminel

A transmis des renseignements relatifs à la prise de paris - alinéa 202(1)i) du Code criminel

Kypros Perikleous, 55 ans

A participé aux activités d'une organisation criminelle - alinéa 467.11 du Code criminel

La police prévoit déposer des accusations supplémentaires contre plusieurs autres personnes, notamment :

Tenue d'une maison de jeu, en violation de l'alinéa 201(1) du Code criminel

Enregistrement d'un pari, en violation de l'alinéa 202(1)d) du Code criminel

Tenue de paris, en violation de l'alinéa 202(1)d) du Code criminel

Communication de renseignements relatifs à la prise de paris, en violation de l'alinéa 202(1)d) du Code criminel

L'UMECO tient à exprimer sa gratitude envers ses partenaires d'enquête de l'ASFC, de l'ARC, de la SLJO et du CANAFE, en plus du soutien spécialisé du Service de police de Toronto, du Service de police régional de Peel et de la PPO.

« Je tiens à remercier tous les enquêteurs et nos partenaires qui ont contribué à cette importante enquête criminelle. Les groupes criminels organisés se servent du blanchiment d'argent pour dissimuler leurs profits tirés d'activités criminelles. Ces arrestations ont un impact positif sur notre collectivité en mettant fin à ce qui était une opération rentable qui soutenait le crime organisé dans la région du Grand Toronto. »

Inspecteur Henry Tillo, Officier responsable de l'UMECO RGT.

Faits en bref

Le jeu illégal est de nature prédatrice, ciblant les personnes qui ont une dépendance au jeu ou des difficultés financières et qui peuvent difficilement se permettre la dette qui en découlera inévitablement.

Le crime organisé touche la vie quotidienne des Canadiens de bien des façons que vous ne connaissez peut-être pas. Cela peut avoir une incidence sur les impôts que vous payez (pertes de recettes fiscales attribuables à la contrebande de produits du tabac et d'alcool), sur vos primes d'assurance automobile (augmentation des primes d'assurance automobile en raison des réseaux de vols de voitures du crime organisé), sur vos frais bancaires (les banques recouvrent les coûts liés à la fraude), et même sur votre santé et votre sécurité (violence liée aux drogues, produits contrefaits défectueux et fausse monnaie). En ce qui concerne les crimes économiques (p. ex., fraude par carte de crédit et carte de débit), on estime que le crime organisé coûte 5 milliards de dollars par année aux Canadiens.

L'UMECO de la RGT est composée de membres de la GRC, de la Police provinciale de l'Ontario, de la Police régionale de York, du Service de police de Toronto, du Service de police régional de Peel, du Service de police régional de Durham, du Service de police régional de Halton et de l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'UMECO est responsable de la collecte, de l'enquête et de la diffusion des fichiers de renseignements sur le crime organisé et d'autres sujets qui représentent la plus grande menace pour la sécurité publique dans la région métropolitaine, notamment :

Groupes de crime organisé d' Europe de l'Est

de l'Est Groupes de crime organisé d'Asie

Groupes de motards criminels

Ports

Groupes traditionnels de crime organisé

5 avril 2024 à 13:38

