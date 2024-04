Enclustra présente de nouvelles puces FPGA embarquées de la taille d'une pièce de monnaie, capables de sauver des vies, de changer la vie et de faire rêver au salon Embedded World 2024





NUREMBERG, Allemagne, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- Au salon Embedded World 2024, Enclustra présentera un potentiel infini pour façonner la prochaine grande nouveauté avec plus de 20 solutions technologiques de systèmes sur modules (SoM) embarqués FPGA (Field Programmable Gate Array ; réseau de portes programmables in situ). En commençant par dévoiler Pluto, son petit titan de 30 x 30 mm, le nouveau SoM de la taille d'une pièce de monnaie avec la puissance du MPSoC Zynq UltraScale+ d'AMD, offre une intelligence et une portabilité embarquées ultra-compactes, accélérant le développement d'applications compactes et portables à faible consommation dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de la sécurité. Le facteur de forme miniature de Pluto et sa puissance de traitement élevée sont idéaux pour le traitement vidéo en temps réel dans les lunettes intelligentes médicales, en réalité virtuelle, en surveillance environnementale, pour les drones, la navigation autonome et l'inférence dans l'intelligence artificielle.

« Enclustra s'appuie sur des partenariats stratégiques avec AMD, Altera et Microchip pour fournir aux clients un écosystème complet de solutions FPGA de pointe, optimisées pour les performances et le coût. Nous avons intégré leur technologie dans notre SoM Pluto, permettant ainsi d'obtenir une puissance de traitement et une efficacité inégalées dans un format compact, a déclaré Philipp Baechtold, directeur général d'Enclustra GmbH. L'avenir est prometteur pour l'innovation avec les technologies de puces embarquées FPGA, qui permettent de créer des solutions qui sauvent des vies, qui changent la vie et qui font rêver. »

Avantages des applications des solutions FPGA d'Enclustra :

Médecine et sciences ? offre une faible latence et des temps de réaction ultrarapides pour le diagnostic, l'imagerie et le traitement en échographie, IRM, tomodensitométrie, endoscopie 3D et 4K et robotique chirurgicale.

et robotique chirurgicale. Communications sans fil ? le système de radiofréquence sur puce (RFSoC) Andromeda XRU50 d'Enclustra affiche une clarté de communication des signaux et du traitement des données pour augmenter le nombre d'appareils connectés.

Systèmes de vision ? assurant le traitement en temps réel des images de réalité augmentée et de réalité virtuelle, la surveillance, l'imagerie 3D et la reconnaissance faciale.

Test et mesure ? simulation de scénarios réels au moyen d'un traitement personnalisé des données à grande vitesse, d'un contrôle précis des signaux et de fonctions d'instrument adaptables.

Aérospatiale et défense ? simplification de la navigation, du suivi et des communications complexes pour les satellites, les systèmes de défense, les drones (UAV), la navigation et l'avionique.

Industrie ? amélioration de la productivité grâce à l'acquisition et à l'enregistrement de données à grande vitesse.

Retrouvez Enclustra dans le hall 5-211, du 9 au 11 avril 2024, de 9h à 18h. Participez à l'événement de lancement de Pluto le 10 avril 2024, de 14h30 à 15h30 dans le hall 5-210 ou virtuellement sur LinkedIn.

À propos d'Enclustra GmbH

Basé à Zurich, avec des filiales en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Chine, Enclustra est spécialisé dans les FPGA ? offrant des services de conception et de développement couvrant tout le spectre du développement de systèmes basés sur les FPGA : matériel à haute vitesse ou firmware HDL, logiciel embarqué, conception de systèmes, spécification et implémentation, ainsi que prototypage. Et bientôt, Enclustra fabriquera des produits FPGA « Made in the USA ». Pour en savoir plus, consultez le site www.enclustra.com

CONTACT :

Ryan Bowling

+1 650 245 7945

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2379795/Enclustra_at_Embedded_World.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2235189/Logo_Enclustra_PAN_Logo.jpg

5 avril 2024 à 05:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :