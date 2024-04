Conquest fait son entrée sur le marché finlandais de l'énergie renouvelable avec l'acquisition d'un portefeuille éolien onshore de 182 MW et la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique visant de nouvelles extensions





Conquest arrive sur le marché finlandais de l'énergie renouvelable avec l'achat à BHM Renewables (une société du groupe BHM) un portefeuille éolien on-shore de 182 MW développé par Winda Energy et la mise en place d'un partenariat stratégique élargi en vue d'extensions supplémentaires.

Conquest, gerant de fonds focalisé sur les infrastructures de la transition énergétique en Europe, par l'entremise de son fonds Conquest Infrastructure SLP ? Sustainable 2, a réalisé les acquisitions simultanées de deux parcs éoliens développés par Winda Energy, le développeur finlandais d'énergie renouvelable détenu en majorité par BHM Renewables, qui fait partie de BHM group. Les deux projets éoliens terrestres forment une capacité combinée de 182 MW. La coopération englobe également d'autres projets éoliens terrestres d'un total de 500 MW.

L'opération permet à Conquest de renforcer sa plateforme d'énergie renouvelable et sa présence sur le marché scandinave, tout en maintenant une approche équilibrée et diversifiée des investissements ciblés sur la transition énergétique en Europe. L'opération représente un investissement total échelonné d'environ un milliard d'euros, qui sera progressivement déployé entre 2024 et 2028, offrant ainsi un investissement entièrement vert dans l'une des économies les plus stables et les plus robustes d'Europe.

Les deux premiers projets éoliens sont à un stade avancé de développement, le lancement de la construction des premiers 182 MW étant attendu pour le quatrième trimestre 2024, celui de la capacité restante étant attendu pour le quatrième trimestre 2025. Winda Energy Oy achèvera le développement et gérera la construction, avec un portefeuille en exploitation commerciale prévu entre 2026 et 2028.

Frederic Palanque, fondateur et directeur général de Conquest, déclare : « Conquest est ravi de faire son entrée, aux côtés de Winda Energy, dans des actifs réels durables sur un marché reconnu pour ses fondamentaux solides en matière d'énergie renouvelable et son ambitieuse feuille de route « Net Zero».

« Nous sommes heureux de coopérer avec Conquest, un partenaire dynamique et fiable dans notre parcours de croissance. L'opération garantit l'achèvement de certains de nos projets phares au cours des prochaines années, ce qui nous permettra d'étendre notre contribution à la transition énergétique verte de la Finlande », déclare Tuomas Hooli, CEO de Winda Energy.

Michal Prause, associate partner, BHM Renewables, déclare : « Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat de la transaction, qui reflète les solides compétences de développement que notre filiale Winda a démontrées sur le marché finlandais de l'énergie renouvelable au fil des ans. Nous nous réjouissons à la perspective de ce partenariat stratégique avec les équipes de gestion d'actifs et d'investissement hautement professionnelles de Conquest. »

Créé en 2012, Conquest est une société de gestion d'actifs alternatifs axée sur la création de valeur pérenne issue des infrastructures européennes. Conquest investit dans des actifs durables et de haute qualité pour le compte de sa clientèle composée de grands investisseurs institutionnels et de family offices. Avec une équipe de 20 collaborateurs basée à Dublin et Paris, la société gère des actifs d'une valeur d'environ 500 millions EUR et 25 investissements à travers l'Europe.

BHM group est une société d'investissement européenne qui gère des dizaines d'entreprises en Europe. Dans le secteur de l'énergie, BHM group se concentre sur les investissements dans les sources d'énergie renouvelables, en mettant l'accent sur l'énergie éolienne et solaire, et est actif dans six pays d'Europe centrale et de Scandinavie. Fortes de la vaste expérience et des nombreux projets couronnés de succès du groupe, les sociétés BHM group fournissent des services complets, englobant le développement, la construction et l'exploitation. BHM group se concentre sur des partenariats stables et à long terme qui prennent en compte une croissance économique saine et sont conformes aux normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale et de durabilité.

Winda Energy Oy est l'un des principaux développeurs finlandais de projets d'énergie renouvelable avec son portefeuille de développement composé de 3 GW d'éolien onshore et de 1 GW de photovoltaïque solaire à travers la Finlande. Winda Energy possède une vaste expérience dans le secteur des énergies renouvelables et gère les projets depuis la conception jusqu'à la fin de la construction. La société a récemment pris part à la construction de 200 MW d'éolien onshore en 2023. Winda Energy est détenu majoritairement par BHM group.

